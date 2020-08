Vorbei an Reben und Streuobstwiesen: Larissa Winter-Horn (vorne rechts) vom Obst-, Garten- und Weinbauverein führte am Mittwoch 20 RNZ-Leserinnen und -Leser bei der zweiten Sommertour dieses Jahres durch das schöne Rohrbach. Foto: Philipp Rothe

Von Julia Lauer

Heidelberg. In Rohrbach erinnert manches daran, dass der heutige Stadtteil früher ein Winzerdorf war, Straßennamen wie Weingasse zum Beispiel. Dort begann auch die RNZ-Sommertour am Mittwoch, bei der 20 Leser die Weinberge erkundeten und drei Weingüter besuchten. Für einige der Teilnehmenden, die überwiegend aus der Umgebung Heidelbergs kamen, war es der erste bewusste Besuch des Stadtteils.

"Wir haben hier eines der besten Weinanbaugebiete in Deutschland. Es ist nur zu klein, um sehr bekannt zu sein", sagt Larissa Winter-Horn, Vorsitzende des Obst-, Garten- und Weinbauvereins Rohrbach, die die RNZ-Leser über den "Erlebniswanderweg Wein und Kultur" führte. Ihr Verein hatte den beschilderten Wanderweg vor einigen Jahren ins Leben gerufen. Er führt vom Ortskern aus an Reben und Streuobstwiesen vorbei und streckenweise auch durch den Wald. Das Ziel: die Identität des Stadtteils als Weindorf zu stärken. Dazu Wissenswertes im Überblick.

> Weingüter in Rohrbach: Die Weinbautradition in Rohrbach ist einzigartig in Heidelberg. Es wurde zwar auch in Neuenheim und Handschuhsheim etwas Wein angebaut, aber nicht in diesen Mengen. Allerdings sind es längst nicht mehr so viele Weingüter wie in früheren Zeiten, insbesondere in den vergangenen 20 Jahren hat ihre Zahl abgenommen; vielleicht auch, weil der Weinanbau so viel Arbeit macht. "Ein Rebstock will täglich seinen Herrn sehen", besagt schließlich ein Sprichwort. Im Ortskern ist das Weingut Winter heute eines von zweien – und das älteste in Heidelberg.

"Der erste Wein der Familie Winter ist für das Jahr 1749 belegt", erzählt Hans Winter, Inhaber des Weinguts Winter und Bruder der Gästeführerin. In Rohrbach und Umgebung gibt es heute drei Weingüter, die im Haupterwerb Wein anbauen, sowie um die 15 Nebenerwerbswinzer. Es wird mehr weißer als roter Wein gepflanzt, wichtigste Sorte ist Riesling, aber auch beispielsweise Sauvignon Blanc wächst hier bis hin zu selteneren Sorten wie Auxerrois.

Hintergrund So fanden die Leser die Sommertour in den Weinbergen Renate Thill, 69, Oberzent: "Ich bin in einem Rieslinggebiet großgeworden und dadurch geprägt. Muskateller-Wein hat mir bisher immer zu parfümiert geschmeckt – bis heute. Denn der, den ich eben probiert habe, den fand ich richtig gut. [+] Lesen Sie mehr So fanden die Leser die Sommertour in den Weinbergen Renate Thill, 69, Oberzent: "Ich bin in einem Rieslinggebiet großgeworden und dadurch geprägt. Muskateller-Wein hat mir bisher immer zu parfümiert geschmeckt – bis heute. Denn der, den ich eben probiert habe, den fand ich richtig gut. Das hätte ich nicht gedacht! Und Rohrbach überrascht mich auch. Bei Heidelberg denkt man an die Altstadt, nicht an Rohrbach, ich bin zum ersten Mal hier im Ort. Es gefällt mir richtig gut." Karin Parbel, 72, Bammental: "Die Tour übertrifft alle meine Erwartungen. Besonders, was Herr Clauer schon alles gemacht hat, beeindruckt mich. Es war heute einfach toll." Wolfgang Parbel, 79, Bammental: "Wir haben heute vieles über die Geologie und das Terrain hier erfahren, das war sehr interessant. Ich bin grundsätzlich bereit, Geld für gutes Essen und Trinken auszugeben, egal ob es um einen guten Wein oder ums Fleisch geht. So eine Tour wie heute führt einem vor Augen, wie viel Arbeit in der Herstellung von Lebensmitteln steckt, und dass diese Arbeit zu würdigen ist." Monika Bollack, 68, Bammental: "Wenn man auf der Straße an Rohrbach vorbeifährt, bekommt man gar nicht mit, was sich hier alles verbirgt. Auch neue Weinsorten habe ich heute entdeckt. Es heißt, ein Winzer umrundet den Rebstock 18 mal im Jahr. Wer weiß, ob das stimmt. Aber es ist viel Arbeit, bis man einen guten Schluck im Glas hat."

> Das Heidelberger Klima: Es fehlen nur noch die Zypressen, ansonsten ginge die Hügellandschaft in Heidelbergs Süden schon fast als Toskana durch. Für den Weinanbau sind die Hanglagen ideal: Sie sind günstig, was die Sonneneinstrahlung anbelangt, und Kälte fließt eher ab. "Aber seit mein Großvater begann, diese Flächen auf dem Dachsbuckel zu bewirtschaften, ist die Weinlese drei oder vier Wochen nach vorne gerückt", berichtet Andreas Bauer von Heidelbergs höchstgelegenem Weingut, dem Weingut Bauer.

Den Riesling baue seine Familie aufgrund der steigenden Temperaturen inzwischen eher in den kühleren Ecken des Weinbergs an, erzählt er – dort, wo früher beispielsweise der Müller-Thurgau wuchs. "Riesling ist sehr anpassungsfähig, aber die Säure macht ihn aus", erklärt Bauer. Sie profitiere von eher kühlen Sommernächten. In den wärmeren Bereichen des Weinbergs gedeihen nun Chardonnay, Burgundersorten oder auch rote Rebsorten.

> Der Boden: "Das Leben ist zu kurz, um schlechten Wein zu trinken", meint Philipp Clauer vom gleichnamigen Weingut. In Rohrbach findet sich vielerorts bunter Sandstein oder Muschelkalk, sein Wein aber wächst vor allem auf Böden mit Muschelkalk in der Tiefe und einer dicken Lössschicht darüber. Das sei optimal für seine Reben, die die Landschaft vor seiner Terrasse prägen. 18 Jahre zum Beispiel seien die Sauvignon-Blanc-Reben schon alt. Dann sind die Wurzeln oft meterlang – lang genug, um Mineralien wie Kalzium aus der Tiefe zu holen. Noch vieles wäre zum Boden zu sagen, aber die nächste Verkostung steht an. "Heidelberg war eine gigantische Weinstadt", fasst Clauer zusammen, während er einen Rosé ausschenkt. "Nicht umsonst steht im Schloss so ein großes Fass." Aber ob auch die Kurfürsten schon so gute Weine zu trinken bekamen, wie es sie heute in Heidelberg gibt: Das bezweifelt er doch.