Von Antony Pattathu

Während ich Ethnologie und Religionswissenschaft in Heidelberg studierte, ist mir an der Universität und im Alltag immer wieder das Gleiche passiert. Wenn ich über Rassismus gesprochen habe, wurde mir gesagt, dass er im Gegensatz zu den USA und anderen Ländern keine so große Rolle in Deutschland spielt. An der Universität bekam ich dann manchmal zu hören, dass es viel wichtiger wäre, sich wissenschaftlich auf das Thema Klasse statt Rasse zu konzentrieren.

Wissenschaftlich habe ich mich zunächst auf Ritualforschung konzentriert, aber Rassismus blieb für mich an der Universität und privat immer ein Anliegen. Es gehörte zu den immer wiederkehrenden Ritualen am Heidelberger Bahnhof und andernorts, von Polizist*innen angehalten zu werden, während die meisten weißen Menschen um mich herum ungehindert weitergehen konnten oder ihren Partner*innen in die Arme gefallen sind. Dieses Racial Profiling hat sich mir eingebrannt und ist nur eine Facette von institutionell gestütztem Rassismus.

Ich hoffe, dass diese Tage, in denen der Tod von George Floyd, Ahmaud Arbery und den vielen Afroamerikaner*innen, die in den vergangenen Jahren durch Polizeigewalt ihr Leben verloren, nicht nur einen weltweiten Aufschrei erzeugt, sondern ein Umdenken bei Rassismus. "White Silence is Violence" schrieben vor allem viele weiße Menschen auf zahlreichen Demonstrationen rund um den Globus auf ihre Schilder: eine klare Aufforderung an die Mehrheitsgesellschaft, sich dem Schweigen zu stellen.

Zu oft werden die Menschen, die von Rassismus betroffen sind, nicht nur durch das Schweigen der Mehrheitsgesellschaft allein gelassen, sondern direkt zum Schweigen gebracht. Um dies zu verhindern, brauchen wir weit gestreute Anlaufstellen für Betroffene inner- und außerhalb der Institutionen. Wie ein Mantra ist der Ruf "Say their names" hierzulande in Verbindung mit den rassistischen Morden von Hanau und dem NSU immer wieder durch die Städte gehallt, um das Schweigen zu brechen. Aber das Schweigen über Rassismus hat viele Facetten.

Als Ethnologe untersuche ich den Themenkomplex Dekolonisierung, der die Verbindung von Rassismus, Kolonialismus und Wissenschaft abdeckt. Während die Dekolonisierung historisch den Prozess beschreibt, der mit den Unabhängigkeitskämpfen einzelner Länder aus den kolonialen Verhältnissen beginnt, versteht man darunter in der Wissenschaft und Zivilgesellschaft den andauernden Prozess, sich mit den Langzeitwirkungen des Kolonialismus zu beschäftigen. Die Wurzeln des Schweigens über Rassismus reichen bis in den deutschen Kolonialismus zurück, wo auch die Anfänge der Ethnologie liegen. Rassistische Erzählungen, Bildmotive und Gedankengut wurden an den Universitäten wissenschaftlich fundiert. Sie stellen einen beträchtlichen Teil der Disziplingeschichte der Ethnologie dar und lassen sich zum Teil bis in die Gegenwart verfolgen. Darstellungen der Menschen aus den untersuchten Ländern selbst wurden nur selten einbezogen, eine weitere Facette des Schweigens, die durch dekoloniale Ansätze gebrochen wird. Die gegenwärtige Diskussion über den Umgang mit kolonialen Objekten in Museen und die Forderungen nach der Umbenennung von Straßen und der Entfernung von Statuen von kolonialen Akteuren zeigt die Brisanz des Themas und unser damit verbundenes schwierige Erbe, dem sich die Stadt, die Universität und die Gesellschaft stellen müssen.

Was wollen wir als Gesellschaft darstellen? Ich frage mich immer, warum sollte eine Statue oder ein Name bleiben, obwohl man genau weiß, wie rassistisch die Person gehandelt hat?

Info: Dr. Antony Pattathu, 37, lebt in Heidelberg und ist Gründungsmitglied des Interdisciplinary Center for Global South Studies und wissenschaftlicher Mitarbeiter der Abteilung für Ethnologie an der Universität Tübingen. Er forscht aktuell zu den Themen Dekolonisierung, Migration und Religion.