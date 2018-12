Heidelberg. Ob nach Schlossbeleuchtungen, beim ersten Schnee auf dem Königstuhl oder wenn ein Fuchs vor die Linse lief - immer wieder bekommt die RNZ-Stadtredaktion von ihren Lesern großartige Fotos. Deshalb gibt es nun zum ersten Mal einen kleinen Fotowettbewerb zum Jahreswechsel: Wer macht das beste Foto rund um die Silvesternacht?

Dabei sind die unterschiedlichsten Motive gefragt: ob Feuerwerk über der Altstadt oder die schönsten Raketenlichter in den Stadtteilen, ob Raclette-Essen in der Studentenbude oder eine große Hausparty. Es gibt nur zwei Bedingungen: Das Foto muss in der Silvesternacht in Heidelberg entstanden sein und die darauf abgebildeten Menschen sowie der Fotograf müssen einverstanden sein, dass das Foto in der RNZ abgedruckt werden könnte.

Die Fotos müssen bis spätestens 1. Januar 2018 um 14 Uhr per E-Mail an aktion@rnz.de geschickt werden. Neben Name, Adresse und Telefonnummer sollten auch ein paar Worte mitgeschickt werden, wo das Foto entstand und was darauf zu sehen ist.

Das Team der Stadtredaktion kürt noch am 1. Januar drei Gewinner, die sich über je zwei Karten für eine von drei Veranstaltungen im Deutsch-Amerikanischen Institut (DAI) freuen dürfen - nämlich für das Konzert des Pianisten Mario Häring bei der Klavierwoche am 5. Januar um 20 Uhr, für den live von Musik untermalten Stummfilmklassiker "Metropolis" am 26. Januar um 20 Uhr und für die Lesung von Deborah Feldman am 25. März um 17 Uhr. Der Wunschgewinn kann gerne in der E-Mail angegeben werden.