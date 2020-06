Heidelberg. (gin) Heidelberg ist ein teures Pflaster - das ist soweit nichts Neues. In Zahlen hat es Vincent Rexroth, der Vorsitzenden des Gutachterausschusses zum Grundstücksmarktbericht 2020, zusammengefasst. Bis zu 15 Prozent steigen die Immobilienpreise hier im Jahr.

Dass das vielen sauer aufstößt, zeigen nicht zuletzt die Leser-Kommentare auf der RNZ-Facebook-Seite: "Heidelberg die Stadt der Akademiker, SAP und Co. Leute mit geringem Einkommen gibt es dort doch gar nicht 🙄", urteilt eine Userin. Jedoch nicht, ohne Widerspruch zu ernten: "Es gibt in Heidelberg auch Heidelberger, die noch auf dem normalen Niveau leben", so der Konter.

"Es braucht dringend mehr Wohnraum in der Hand der GGH und zusätzlich eine Landeswohnungsbaugesellschaft. Es kann nicht sein, dass Menschen aus ihren Städten verdrängt werden durch diese irren Mieten ... ", ist ein Vorschlag zur Lösung des Problems. "Da hilft nur bauen, bauen, bauen!", verfolgt ein anderer Leser einen weiteren Ansatz.

Dabei wird ja genau das in Heidelberg eigentlich gemacht. Innerhalb kürzester Zeit wurde mit der Bahnstadt ein (nicht mehr ganz) neuer Stadtteil förmlich aus dem Boden gestampft. Doch dieser kommt bei den Facebook-Usern nicht unbedingt an: "Wer will da auch wohnen?", wirft einer die Frage auf. "Noch nicht mal geschenkt würde ich dort wohnen wollen", meint gar ein anderer. "... leider wohnen in der Bahnstadt nur ,The rich people' in Heidelberg", ist das Fazit eines dritten.

Das Beispiel eines Kommentierenden bekräftigt diese Aussagen: "Es gibt eine 4-Zimmer-Wohnung für 1,4 Millionen Euro in der Bahnstadt. Kein Haus, eine Wohnung 😭." Dabei sei die Bahnstadt ursprünglich als Stadtteil für die "Mittelschicht bis etwas drunter" gedacht gewesen, wird zu bedenken gegeben.

"Wer soll das noch bezahlen?", eine gute und berechtigte Frage. Um dem "hellen Wahnsinn" der Heidelberger Immobilienpreise zu entgehen, wird der Rat erteilt: "Zieht aufs Land! Ist auch für die Kinder besser!" Doch ist das wirklich die Lösung des Problems? Auch wenn ein "Eigenheim auf dem Land mit Garten. Herrlich 😊👍" ist?

"... hier muss man in der Umgebung von Heidelberg bei guter Anbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln auch sehr tief in die Tasche greifen", wird zu bedenken gegeben. Und: "... die Kosten für das Auto werden in der Regel auch teurer, da mehr Kilometer gefahren werden, heißt mehr Sprit, mehr Versicherung und höherer Wertverlust oder Leasing-Kosten, dazu noch der übliche Verschleiß🤷‍♂️ alles mal 2 für den Partner und Zusatzkosten für die Mobilität der Kinder. 🙈 Könnte man auch mal in den Kostenunterschied einkalkulieren🤔."

Offensichtlich steht die alt-ehrwürdige Universitätsstadt aber nicht alleine mit diesem Problem da, wie ein weiterer Kommentar zeigt: "Gilt doch nicht nur für Heidelberg ... Die ganzen umliegenden Städte auch. Die Preise für Häuser aber auch die Mieten werden doch immer verrückter ..." Und auch eine Verbesserung der Lage scheint nach Leser-Meinung nicht in Sicht zu sein: "Dies wird sich auch nicht ändern, da notgedrungen von allen Notenbanken die Welt mit Geld überschwemmt wird, werden nicht vermehrbare Güter in den kommenden Jahren wahrscheinlich eine königliche Wertsteigerung haben."

Aber was will man dagegen machen? Denn "solange jeden Tag ein ,Depp' aufsteht und diese Preise bezahlt, wird es sich nie ändern".