Im Alten Saal des Heidelberger Stadttheaters interviewte RNZ-Chefredakteur Klaus Welzel (auf dem Podium links) am Dienstagabend den Heidelberger Oberbürgermeister Eckart Würzner. Am Ende der knapp zwei Stunden gab es starken Applaus - auch für Würzners Frau Janine, die im Publikum saß und den Auftritt ihres Mannes verfolgte. Fotos: Joe

Von Micha Hörnle

Heidelberg. Eigentlich müssten ja die Heidelberger so ziemlich alles über Eckart Würzner wissen: Schließlich ist er seit etwas über elf Jahren Oberbürgermeister. Und doch entlockte RNZ-Chefredakteur Klaus Welzel am Dienstagabend im Theater dem OB einige "Geheimnisse" - vor allem, was den Menschen Würzner angeht. Später, als es um die politischen Themen ging, redete sich der 56-Jährige manchmal ziemlich in Rage - was dafür spricht, dass Würzner alles andere als amtsmüde ist. Besonders angenehm: Würzner vermied vor den über 200 Gästen im Stadttheater jede Fachsprache - und wenn er mal wieder ins Fachsimpeln geriet, nahm er sich selbst zurück: "Das wird jetzt alles zu lang. Nächste Frage."

Der Mensch

Auch wenn man weiß, dass Würzner in Goslar geboren ist: Seine Verbindung zu Heidelberg begann viel früher, seine Eltern lernten sich hier kennen - eine "Heidelberger Romanze" nennt Würzner das: Seine Mutter war bei den "höheren Töchtern" in Neuenheim, sein Vater studierte Jura. Beide zogen nach Goslar. Bis zur Schulzeit lebte die Familie am Rande des Harzes, dann zog sie immer den Arbeitsstellen des Vaters nach: erst nach Frankfurt, dann nach Düsseldorf, für ihn prägende Jahre: "Das war mit die schönste Zeit, als ich die weltoffene Kultur im Rheinland erlebte - und hier habe ich auch meine Frau kennengelernt."

Er war nach eigener Aussage "als Schüler nicht so fleißig", er wurde früh Vater, mit 18 Jahren, und konnte nur mit Ach und Krach sein Abitur machen. Schnell wollte die junge Familie auf eigenen Beinen stehen, also ging es zum Geografie-Studium nach Mannheim, später nach Heidelberg. Dort nahm er etliche Nebenjobs an, um seine Frau Janine und seine später vier Kinder über Wasser zu halten - eine Zeit, die er nicht bereut: "So etwas schärft die Wahrnehmung für die Arbeit der Hände." Er promovierte, trat in den Dienst der Stadt Heidelberg, zunächst als Umweltberater zu Zeiten von Alt-OB Reinhold Zundel. Schon damals erkannte er, wie wichtig die Rolle der Städte beim Umwelt- und Klimaschutz werden würde - und das ist bis heute sein großes Thema geblieben. Recht flott fiel er, nach eigener Aussage als "ein Grüner, der nicht bei den Grünen ist", die Karriereleiter hoch: Denn mit breiter Unterstützung der bürgerlichen Parteien wurde der Parteilose erst Umweltbürgermeister, dann OB - als Schwarzer, der kein Schwarzer ist.

Hintergrund Würzner-Zitate Chefredakteur Klaus Welzel: "Professor Dr. Eckart Würzner ist ein unkomplizierter Gast, einer der unkompliziertesten überhaupt. Zu seinem Titel kommen wir später noch." Eckart Würzner über seine Heimatstadt: "Goslar ist Weltkulturerbe und eine wunderschöne alte Stadt. Aber es ist ein Riesenmuseum, und das [+] Lesen Sie mehr Würzner-Zitate Chefredakteur Klaus Welzel: "Professor Dr. Eckart Würzner ist ein unkomplizierter Gast, einer der unkompliziertesten überhaupt. Zu seinem Titel kommen wir später noch." Eckart Würzner über seine Heimatstadt: "Goslar ist Weltkulturerbe und eine wunderschöne alte Stadt. Aber es ist ein Riesenmuseum, und das ist heute auch das Problem, weil dort die wirtschaftliche Dynamik fehlt - im Gegensatz zu Heidelberg." Eckart Würzner über die frühe Elternschaft mit 18 Jahren: "Das hatte massive Konsequenzen. Ich durfte noch mein Abi machen, aber meine Frau schon nicht mehr. Aber wir hatten ein tolles Elternhaus, das uns sehr unterstützt hat." Eckart Würzner über sein Studium: "Damals Anfang der 80er Jahre waren wir alle Umweltschützer. Dafür gab es jedoch keine Studiengänge, da lag noch Geografie am nächsten dran." Eckart Würzner über seine Nebenjobs im Studium: "Ich gehörte damals zum Wachdienst im Neuenheimer Feld - das war also früher schon mein Lieblingsthema. Ich hatte eine Waffe und einen Schäferhund, aber die Waffe war immer in der Schublade. Und ich konnte die Nacht über fürs Studium arbeiten." Eckart Würzner über die Verkehrsprobleme im Neuenheimer Feld: "Es gibt nicht nur die eine Kündigung beim Springer-Verlag. Ich höre von vielen, dass sie die Situation nicht mehr aushalten. Wir müssen jetzt handeln! (...) Was mich sprachlos macht, sind Gondelkonzepte, die diskutiert werden. Wir haben doch hervorragende Verkehrsträger wie eine Straßenbahn. Dass die von der Uni verhindert wurde, ist für uns eine Katastrophe. Ich hätte mir da einen Aufschrei aus der Professorenschaft dringend gewünscht." Eckart Würzner über "Stadt an den Fluss" und Tunnel: "Sogar Weltstädte wie Neckargemünd und Schriesheim haben so etwas. Für unsere 1000 Meter Tunnel haben damals die Schweizer Bergbauingenieure gesagt: ,Nehmt einen Spaten und macht es selber!’" Eckart Würzner über seinen Professorentitel: "Natürlich muss man dafür etwas tun. Man braucht die Bereitschaft, sich mit jungen Leuten auseinanderzusetzen und ein scheinpflichtiges Seminar anzubieten. Ich mache da ganz normale Seminare. Das tut gut, wenn Du als OB geerdet bist." Eckart Würzner über seine Studenten: "Die sind mir heute fast zu pflegeleicht. Die sind superpünktlich und fahren zehn Minuten vor Beginn schon ihre Laptops hoch." Moderator Klaus Welzel: "Könnten Sie sich vorstellen, in der Bahnstadt zu leben?" - Eckart Würzner: "Sofort. Da erlebt man ein anderes Heidelberg, als man es sonst gewohnt ist. Ich hätte noch einen Tipp: Fahren sie nicht nur durch den Langen Anger, sondern wandern Sie mal durch die vielen Straßen. Da bekommen Sie ein ganz anderes Bild." Eckart Würzner über sein Halbmarathon-Training: "Unser kürzlich verstorbener Hund war ein toller Laufpartner. Der hat nicht so viel gequatscht, der hat mich immer nur lieb angelächelt." Eckart Würzner zum Schluss: "Ich bitte um Applaus für meine Frau. Das alles zu ertragen, ist nicht so einfach."

[-] Weniger anzeigen

Der Stadtmanager

Vielen ist gar nicht klar, um was sich ein OB alles kümmern muss. Eine der unbekanntesten Episoden trug sich kurz nach Würzners Amtsantritt zu, als er den Angestellten der maroden Stadtwerke eröffnete: "Entweder wir schlagen schnell und konsequent einen Sanierungskurs ein, oder einer dreht in einem halben Jahr den Schlüssel um - von dem, was übrig bleibt." Tatsächlich schrumpfte das stadteigene Unternehmen, ohne Leute entlassen zu müssen, und gilt heute als profitabel - auch wenn von dem Geld nichts übrig bleibt: "Mit den 15 Millionen Euro Gewinn aus dem Energiegeschäft decken wir die Hälfte der Kosten, die durch den Öffentlichen Nahverkehr entstehen." Wenn sich einer als oberster Stadtmanager versteht, kann es auch vorkommen, dass man zum Pluralis Majestatis neigt: "Wir als Sparkasse", sagte Würzner einmal - und dass er die Erschließungsgesellschaft der Bahnstadt gegründet habe (auch wenn er die Idee dazu hatte). Wenn Würzner "Wir" sagt, meint er meistens nicht sich persönlich, sondern die Stadtverwaltung, als deren wichtigsten Schrittmacher er sich sieht.

Die Probleme

Einer der Dauerbrenner - "schon lange vor meiner Zeit", wie Würzner sagte - bleibt das Neuenheimer Feld: die mögliche Erweiterung ins Handschuhsheimer Feld ("Das heißt nicht, dass wir das ganze Handschuhsheimer Feld zubauen wollen") und seine Erschließung. Hier hofft Würzner auf eine offene Diskussion ohne rote Linien. Aber er weiß auch, wie seine Bürger "ticken" - Beispiel Stadthallenumbau. Da wollen die Mäzene alles finanzieren, aber statt das Geschenk dankend anzunehmen, diskutiere man in der Stadt mit Leidenschaft über "dessen Schleife, deren Farbe und Qualität". Chefredakteur Welzel hakt nach: "In Heidelberg diskutiert man eben gern." Darauf seufzt Würzner aus tiefstem Herzen: "Ja!" Da lernte er viel aus dem Bürgerentscheid zum Stadthallenanbau anno 2010, was er heute als "heilsam" bezeichnet. Aktuell mit am unangenehmsten sind die Irrungen und Wirrungen rund ums Völkerkundemuseum, wo er "wegen vertraulicher Angelegenheiten schwer auf Vorwürfe reagieren kann". Da gebe es "viele falschen Aussagen", die ihm "den Schaum vor den Mund treiben" - und ansonsten, wieder so ein tiefer OB-Seufzer: "Schwierig, schwierig, schwierig."

Etliche Themen bewegen den OB immer noch, auch wenn sie nicht mehr ganz aktuell sind oder eher im kleinen Maßstab angegangen werden - wie "Stadt an den Fluss". Schließlich war das Würzners großes Versprechen bei seiner ersten Wahl 2006. Man war so dicht dran, doch dann verweigerte das Land seine Förderzusage für den Tunnel - und nach der Kommunalwahl 2009 war auch die Mehrheit im Gemeinderat weg (was Würzner so nicht sagte). Der OB meint heute: "Ich könnte bei diesem Thema heulen", aber dann kamen andere Mega-Themen wie die Konversion, die die städtischen Kapazitäten (und Finanzen) banden. Er ist sich in Sachen Tunnel auch sicher: "Irgendwann wird es so weit sein. Dann gibt es für so ein Konzept wieder Unterstützung."