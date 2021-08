Heidelberg. (ani) Recherchieren, Interviews führen – und schließlich richtige Artikel schreiben: Acht RNZ-Ferienreporter zwischen 12 und 16 Jahren sind auch in diesem Jahr wieder eine Woche lang in der Stadt unterwegs und begeben sich auf die Suche nach spannenden Geschichten. Am Montag fiel der Startschuss für das beliebte Ferienangebot, das RNZ und Stadt im Rahmen des städtischen Ferienpasses seit vielen Jahren gemeinsam anbieten.

Beim Redaktionsbesuch in der Neugasse sprach RNZ-Redakteurin Anica Edinger zum Auftakt des Programms mit den Nachwuchsjournalisten zunächst über die Grundlagen des Journalismus. Wie stelle ich die richtigen Fragen? Welche Themen sind überhaupt interessant in der Stadt – und worauf kommt es eigentlich beim Schreiben an? Das waren einige der Fragen, die im großen Konferenzraum in der Neugasse auf der Agenda standen.

Und beim Redaktionsbesuch zeigte sich auch: Die Ferienreporter haben schon viele Ideen für Themen, die sie bearbeiten wollen – vom Tourismus in Heidelberg in Corona-Zeiten, der Nachhaltigkeit von E-Rollern bis hin zur Impfbereitschaft von Jugendlichen. Was genau die Reporter letztlich recherchieren und zu Papier bringen, stellt sich im Laufe dieser Woche heraus. Die fertigen Geschichten samt Fotos werden danach alle wieder in der RNZ veröffentlicht.

An diesem Dienstag wartet auf die jungen Reporter aber erst einmal noch ein weiteres Highlight ihrer Zeitungswoche: Sie besuchen die RNZ-Druckerei im Pfaffengrund.