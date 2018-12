Rainer Wesch in seiner Welt aus Fotos und Artikeln: Fast 40 Jahre arbeitete er im RNZ-Archiv. Foto: Rothe

Von Micha Hörnle

Heidelberg. Bei der RNZ endet eine Ära - und zwar im doppelten Sinn: Rainer Wesch, der 39 Jahre als Archivar beschäftigt war, geht in Rente. Zugleich wird es das RNZ-Archiv zukünftig als öffentliche Einrichtung nicht mehr geben, denn Ersatz für Wesch gibt es nicht. Immerhin wurden in den letzten Monaten alle Ausgaben der RNZ - zumindest die der "Heidelberger Nachrichten" - digitalisiert und bleiben damit der Nachwelt erhalten. Insofern verliert die RNZ also mitnichten ihr Gedächtnis, und doch bedauern viele in der Neugasse, dass einer der beliebtesten Mitarbeiter des Hauses nach fast vier Jahrzehnten geht.

DAS PORTRÄT

Wesch trägt nicht zu Unrecht einen typischen Wieblinger Namen, er ist hier auch aufgewachsen, seine Eltern hatten ein Friseurgeschäft in der Mannheimer Straße, wo er seine Lehre begann. Eine Allergie zwang ihn, den Beruf zu wechseln, er lernte Verlagskaufmann bei der Firma Hörning im Pfaffengrund, die die Adressbücher und die Vorlesungsverzeichnisse druckte. Nach der Bundeswehrzeit - in Cochem war er beim Geschwaderstab unter anderem für die Betreuung von Besuchergruppen zuständig - arbeitete er in der Verwaltung des Instituts für Immunologie und Serologie, aber die Verantwortung war ihm zu groß: "Ich bin ja kein Mediziner. Nicht auszudenken, wenn ich einen schlimmen Fehler gemacht hätte."

Außerdem hatte er Sehnsucht nach dem Verlagswesen, da stieß er auf eine Anzeige in der RNZ: Gesucht wurde ein Mitarbeiter "für aufbereitende Dokumentation", von einem Archiv war da nicht die Rede. "Klingt interessant", dachte sich Wesch, damals 26 Jahre alt, schließlich las seine Familie schon seit Ewigkeiten die RNZ.

Also stellte er sich dem Mitverleger Ludwig Knorr vor, der ihn dann doch fürs Archiv anstellte - das war im November 1979. Damals gab es dort dreieinhalb Stellen, seit 17 Jahren ist Wesch allerdings allein. Zunächst waren seine Spezialgebiete Wirtschaft, Firmen - und Fotos. Denn im Grunde ist das heutige RNZ-Archiv nicht nur ein Hort von Tausenden Zeitungsartikeln, sondern vor allem von Fotos.

Wesch schätzt, dass hier 350.000 Bilder, vor allem von den Agenturen lagern: "Das ist heute eine historische Sammlung mit unzähligen Aufnahmen aus dem Vietnamkrieg beispielsweise." Kurios für eine Regionalzeitung nahm früher das Archivieren von Lokalnachrichten relativ wenig Raum ein, es wurde vor allem die große Politik gesammelt - zumal ja auch nicht absehbar war, dass einem das Internet die Recherche unendlich leicht machen sollte. Archive waren damals nicht nur das Gedächtnis der Zeitung, sondern auch der ganzen Welt.

Und so erklärt sich auch, dass von den neun Lokalausgaben der RNZ nur die Heidelberger Stadtausgabe für die Nachwelt erhalten wurde - imposant in Leder gebunden; mittlerweile sind es 600 Bände von 1945 an. "Andere Ausgaben binden zu lassen, dafür hätte der Platz im Archiv nicht gelangt."

Immerhin archivierte Wesch nicht nur Artikel aus Heidelberg, sondern auch aus dem direkten Umland, also aus der Ausgabe "Region Heidelberg" - worauf gerade die Gemeindeverwaltungen zurückgreifen, wenn sie etwas zu historischen Zusammenhängen wissen wollen.

Wesch war aber nie bloß ein Archivar, er war auch für viele Besucher der RNZ eine erste Anlaufstelle und oft auch ein Kummerkasten. Wenn man manchmal mit Personen nicht weiterwusste, schickte man sie zu Rainer Wesch ins Archiv, weil er für jeden ein offenes Ohr hatte. Da musste er sich manche wilde Räuberpistole anhören ("Im Rathaus ist eine Bombe versteckt"), oder es wurden der Redaktion wertvolle Anregungen gegeben ("Der Verkehr in Heidelberg ist eine Katastrophe"). Wesch sagte, so viel Ehrlichkeit muss sein, dass er kein Redakteur sei, aber alles an die zuständigen Redaktionen weiterleiten werde.

So bunt wie das Leben waren auch die Besucher, die wirklich ins Archiv wollten, weil sie Artikel suchten: "Traurig, skurril, aber auch erfreulich", fasst es Wesch zusammen. Wie zwei Leute in ihren frühen Vierzigern, die nach einer Unfallmeldung vor Jahrzehnten fragten - einem Unfall, bei dem ihre Eltern ums Leben gekommen waren, als sie noch klein waren. Gelegentlich wurde auch die Familiengeschichte recherchiert - wie die kriminelle Karriere des Vaters.

Überhaupt die Kriminellen: Einmal kam ein Mann zu Wesch, der "einen Kriminalfall aus den sechziger Jahren" suchte: "Mit mehr rückte er nicht raus. Ich legte ihm die Mappe aus den Jahren 1965 bis 1968 vor. Nach einer Weile sagte er: ,Ich hab’s! Lesen sie die Überschrift!’" Und Wesch las: "Mann schlägt Zechkumpan tot". Der Besucher sagte nur: "Das war ich. Aber es war anders, als es hier in dem Artikel steht."

Noch kurioser war die Geschichte vom Pelzdieb: Telefonisch meldete sich vor ein paar Jahren ein Deutscher, der in Frankreich wohnte. Er wollte für die Kinder und Enkel seine böse Vergangenheit dokumentieren: Er hatte zusammen mit seiner Bande in den sechziger Jahren Pelzläden ausgeraubt. Nach der Haft wanderte er aus und wurde wohlhabend - ganz legal in der Weinbranche. Wesch schickte ihm die Artikel - wie immer gratis - zu, und der Mann schickte ihm zum Dank eine Kiste mit drei Flaschen Rotwein.

RNZ-Redakteur Rolf Kienle stellte den Kontakt zum Weinexperten Gerhard Eichelmann her - und der taxierte den Wert auf 200 Euro - pro Flasche. Als Wesch wieder mit dem Mann sprach und ihm sagte, er könne so etwas nicht annehmen, gab der zurück: "Ach, ich habe davon den ganzen Keller voll. Nur bitte keinen Salat damit anmachen."

Der Abschied von der RNZ ist ihm nicht leicht gefallen ("Ich bin jeden Tag gern zur Arbeit gegangen und hatte ein gutes Verhältnis zu den Kollegen und zur Geschäftsleitung"), nun will es der 65-Jährige langsamer angehen lassen, zumal er zwei Töchter und zwei Enkel hat, die in der Nähe wohnen. Vielleicht geht er öfter mal mit seiner Frau Ulrike ins Theater oder singt noch mehr - momentan ist er in zwei Chören des Gesangvereins Eintracht-Liederkranz aktiv.

Und natürlich wird gelesen: Der Tag beginnt stets mit der RNZ. Vielleicht muss er sie nun nicht mehr mit den Augen des Archivars "scannen": "Bis jetzt habe ich schon bei der Frühstückslektüre überlegt: Kommt das in die Sammlung oder nicht?"