Viele Anwohner der Mühltalstraße in Handschuhsheim wurden am Mittwochmorgen nicht von ihrem Wecker, sondern vom Lärm der Kettensägen geweckt, mit denen auf dem Grundstück des Eleonorenhauses die Ersten von rund 70 Bäumen gefällt wurden. Die teils geschützten Bäume müssen einem Neubauvorhaben des Investors "Conceptaplan und Kalkmann Wohnwerte GmbH" weichen, der das ehemalige Säuglings- und Mütterheim zu Wohnungen umbauen und auf dem etwa 7500 Quadratmeter großen Areal sechs Doppelhäuser sowie ein Einfamilienhaus errichten will. Ein Sicherheitsdienst patrouillierte während der Arbeiten rund um das Grundstück. "Damit niemand zu Schaden kommt", wie Henning Kalkmann, Geschäftsführer der "Conceptaplan und Kalkmann Wohnwerte GmbH" versichert.

Der Bebauungsplan für das Gelände, das zuletzt der Evangelischen Stadtmission gehörte, ist umstritten. Schon bei der Aufstellung des Planwerkes regte sich in Handschuhsheim Widerstand, die Bürgerinitiative Mühltal/Eleonorenhaus (BIM) gründete sich in der Folge. Die BIM kritisiert vor allem, dass die geplante Bebauung alle bisherigen Festlegungen, beispielsweise aus dem Flächennutzungsplan, missachte. Genau wie im Vorgängerbebauungsplan von 1960 war darin die Bebauung des hinteren Geländes am Hang ausgeschlossen. Im Gemeinderat im November 2011 wurde der Bebauungsplan allerdings mit großer Mehrheit verabschiedet.

Gegen diesen Beschluss haben Anwohner und Initiativen allerdings beim Verwaltungsgerichtshof in Mannheim einen Antrag auf Normenkontrolle gestellt, da der Bebauungsplan ihrer Ansicht nach gegen zahlreiche Vorschriften verstößt und beispielsweise missachte, dass die Fläche bisher als Landschaftsentwicklungsfläche in den Plänen verzeichnet war. Zudem wurde ein Eilantrag gestellt, den Bebauungsplan bis zu einer Entscheidung auszusetzen. Diese wurde aber nach Angaben der Stadt und des Investors negativ vom Gericht beschieden, auch wenn der Vorsitzende Richter am Verwaltungsgerichtshof, Karsten Harms, darüber gestern noch keine Kenntnis hatte.

Mit dem Antrag sollte eigentlich verhindert werden, dass im Mühltal durch das Abholzen der Bäume vom Investor vollendete Tatsachen geschaffen werden. "Sollte sich zeigen, dass der Bebauungsplan unwirksam ist, wäre zwangsläufig auch das Abholzen von Bäumen im fraglichen Bereich unzulässig", schreibt der Anwalt an das Umweltamt. Um dies zu verhindern, müsse das Umweltamt gegenüber dem Investor "die Fällung von Bäumen vorläufig untersagen". Aus arten- und naturschutzrechtlichen Gründen müsse das Amt tätig werden und im Zweifel auch gegen bereits genehmigte Fällungen ein Rodungsverbot auszusprechen.

"Gegen den Bebauungsplan wurde im Rahmen des Normenkontrollantrags ein Eilantrag eingereicht, den das Gericht am 21. Februar ablehnte. Damit können die der Bauvorbereitung dienenden Baumfällarbeiten beginnen, die vor Beginn der Vegetationsperiode am 1. März abgeschlossen sein müssen", erklärt dagegen ein Stadtsprecher. Die Entscheidung für die Genehmigung sei am 6. Februar getroffen worden. Zudem würden die vorbereitenden Arbeiten nicht zu rechtswidrigen Maßnahmen, wenn das Gericht in der Hauptsache anders entscheiden würde, so der Sprecher. Rund 70 Bäume müssen für das Vorhaben gefällt werden, davon genießen 23 einen besonderen Schutz. Für sie werden 29 Ersatzbäume gepflanzt.

Kalkmann sieht dem Ganzen gelassen entgegen: "Die Bürgerinitiative hatte die Normenkontrolle ja bereits angekündigt. Wir haben uns deshalb eng mit dem Rechtsamt der Stadt abgesprochen und die Pläne besonders penibel geprüft." Er sei deshalb guter Dinge, dass das Projekt schnell umgesetzt werden könne. Bei den Baumfällungen halte man sich an die Vorgaben des Naturschutzgesetzes, die das Fällen von Bäumen in der Vegetationszeit vom 1. März bis 30. September verbieten.