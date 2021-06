Von Holger Buchwald

Heidelberg. Angesichts der schwierigen Ausgangslage in Zeiten der Corona-Pandemie waren die Verhandlungen langwierig und zäh. Anfang dieser Woche konnte sich die überwiegende Mehrheit des Gemeinderates aber doch noch auf ein gemeinsames Paket für den städtischen Doppelhaushalt 2021/2022 einigen. Knapp 140 Anträge waren darin enthalten. Getragen wurde der Kompromiss am Ende von den Grünen, der CDU, der SPD, der GAL, der Linken und von "Die Partei". 32 Ja-, vier Nein-Stimmen und sechs Enthaltungen erhielt dieser Leitantrag in der Gemeinderatssitzung am Donnerstag. "Das ist ein super Ergebnis", lobte Oberbürgermeister Eckart Würzner.

Die Bestätigung der eigentlichen Haushaltssatzung war danach reine Formsache. Im Vergleich zu Würzners Haushaltsentwurf vom März hat sich an den Eckpunkten wenig geändert. Im Ergebnishaushalt, der die laufenden Einnahmen und Ausgaben der Stadt abbildet, klafft aufgrund ausbleibender Gewerbesteuereinnahmen, geringerer Mittelzuweisung über den kommunalen Finanzausgleich und anderer Einnahmeausfälle eine große Finanzierungslücke: Knapp 50 Millionen Euro sind es in diesem Jahr, weitere 70 Millionen im nächsten. Glücklicherweise kann dieses Loch zum Großteil über Rücklagen ausgeglichen werden – dank der guten Haushaltslage in vergangenen Jahren.

Im Finanzhaushalt steht nur noch Geld für absolut notwendige Investitionen zur Verfügung – unter anderem geht es um bereits begonnene Schulsanierungen und den Bau vier neuer Kindertageseinrichtungen. Immerhin werden dafür im Doppelhaushalt knapp 203 Millionen Euro verbraucht. Neue Kredite in Höhe von rund 160 Millionen Euro muss die Stadt dafür in den Jahren 20221 und 2022 aufnehmen. Die Gesamtverschuldung steigt damit auf fast 370 Millionen Euro bis Ende 2022.

Trotzdem wollten die Fraktionen mit dem Haushalt eigene Akzente setzen. Den Grünen als stärkster Fraktion mit 16 Sitzen ging es dabei besonders um den Klimaschutz. Fraktionsvorsitzender Derek Cofie-Nunoo lobte, was erreicht wurde, unter anderem ein neuer Fördertopf in Höhe von 500.000 Euro für Sofortmaßnahmen im Klimaschutz. Er gibt aber auch zu: "Wir hätten gerne noch mehr erreicht." So sehen es auch die "Fridays for Future", die direkt vor der Sitzung vor der Neuen Universität demonstriert hatten. Das Ifeu-Institut kommt zu der Ansicht, dass durch den Klimaschutzaktionsplan der Stadt nur 14 Prozent der CO2-Emissionen eingespart werden können.

Kritik ernteten die Grünen von mehreren Seiten. "Die Behauptung, es wird in Heidelberg nicht genügend für Klimaschutz getan, ist durch nichts gedeckt und dient nur zur Vorbereitung für den OB-Wahlkampf im kommenden Jahr", sagte CDU-Fraktionschef Jan Gradel. "Die Grünen wollten acht Millionen Euro mehr für den Ausbau der Radinfrastruktur ohne, dass ihr Klimabürgermeister in der Lage gewesen wäre, eine Projektliste vorzulegen, die auch nur annähernd an diese Summe herankommt", kritisierte auch SPD-Fraktionschefin Anke Schuster.

Und doch freuten sich die beiden mittleren Fraktionen darüber, dass am Ende eine Annäherung möglich war und sie etwa "50 Prozent ihrer Anträge" durchbringen konnten. Der SPD war wichtig, dass bei den Trägern der freien Wohlfahrtspflege eine Tarifsteigerung von 2,5 Prozent berücksichtigt wurde. Und die CDU konnte eine Haushaltsstrukturkommission durchsetzen, die alle Finanzplanungen auf den Prüfstand setzen soll. Damit künftig das gesteckte Ziel, die Neuverschuldung auf maximal 20 Millionen Euro zu begrenzen, auch erreicht werden kann.