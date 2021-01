Heidelberg. (shy) Die Pandemie bringt zahlreiche Einschränkungen mit sich, so ist beispielsweise auch die Stadtverwaltung geschlossen. Laut Stadt sei sie aber weiterhin erreichbar und überdies kümmere sich ein Notdienst um "dringende Angelegenheiten". Wann es sich um eine dringende Angelegenheit handelt, sei aber "Willkür", beklagte sich jetzt eine Leserin nicht nur bei der RNZ, sondern verfasste sogar einen Brief an Oberbürgermeister Eckart Würzner. Der Grund: Am 11. Januar wollte sie ein neues Auto zulassen, weil das alte kaputt gegangen war. Das Auto brauche sie dringend, da sie in Heidelberg wohne und ihre 80-jährige Mutter in Wiesloch pflege.

Also wandte sie sich per Mail an die Zulassungsstelle und schilderte ihr Problem. Ohne Erfolg. Der früheste Termin, der ihr online zugeteilt wurde, war der 2. Februar, also viel zu spät. Vier Stunden lang habe sie daraufhin dauerhaft versucht, die Zulassungsstelle telefonisch zu erreichen – ebenfalls erfolglos. Erst der Anruf bei der Beschwerdestelle der Stadt brachte sie weiter. Inzwischen haben sie ihr Auto angemeldet. Für die Heidelbergerin ist das trotzdem nicht in Ordnung. "Ich finde es ein Unding, dass die Bürgerämter in diesem Winter-Lockdown geschlossen sind." Seit März hätte man sich organisieren können. In anderen Städten sei das auch möglich.

Bei der Stadt Heidelberg sieht man das anders: "Während eines Lockdowns zur Eindämmung der Corona-Pandemie kann auch eine Stadtverwaltung nicht im Normalbetrieb weitermachen – das ist weder den Bürgerinnen und Bürgern vermittelbar, noch ist es im Sinne des Infektionsschutzes", teilte ein Sprecher auf RNZ-Nachfrage mit. Auch sei das Anliegen der Dame schließlich bearbeitet worden, heißt es weiter vonseiten der Stadt. Beschwerden hätten die Stadtverwaltung bislang überdies kaum erreicht.

Die Heidelbergerin wundert das nicht. Sie sagt: "Ich kann mir vorstellen, dass sich bisher noch nicht viele Bürger beschwert haben. So lange man nicht selbst betroffen ist, kriegt man nicht mit, dass alle Ämter zu sind – geschweige denn, welche Konsequenzen es hat, wenn man dringend etwas benötigt."