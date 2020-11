Heidelberg. (RNZ/mare) Was war denn da über Heidelberg los am Mittwochnachmittag? Gleich mehrere Leser meldeten sich bei der RNZ und berichteten von "wirren Flugmanövern". Auch die Deutsche Luftsicherung wusste beim Anruf der RNZ schon Bescheid. "Es gab mehrere Anfragen", berichtet eine Pressesprecherin.

Des Rätsels Lösung: Es war ein militärisches Manöver der Luftwaffe. Und das hinterließ neben staunenden Heidelbergern auch am Himmel seine Spuren. Eine Leserin ließ uns ein Foto zukommen, auf dem "verwirbelte" Kondensstreifen zu sehen sind. Es muss also tatsächlich ein turbulentes Manöver gewesen sein, das zwei Kampfflugzeuge der Bundeswehr vom Typ Eurofighter absolviert haben, wie die Bundeswehr am Donnerstag mitteilt.

Die Luftfahrzeuge simulierten um 15.25 Uhr als Trainings-Alarmrotte ein Abfangmanöver. Dabei betrug die durchschnittlich geflogene Höhe zum Zeitpunkt der Beobachtung etwa 11.300 Meter über Grund. Ein Verstoß gegen flugbetriebliche Vorschriften konnte nicht festgestellt werden, heißt es auf RNZ-Nachfrage.

Update: Donnerstag, 19. November 2020, 13.09 Uhr