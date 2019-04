Von Timo Teufert

Heidelberg-Wieblingen. Das "TLF-Pulling" - also das Ziehen eines voll besetzten Löschfahrzeugs nur mit Muskelkraft - war im letzten Jahr einer der Höhepunkte im Programm beim Tag der offenen Tür vor dem Rettungszentrum in Wieblingen. Auch am Mittwoch, 1. Mai, präsentieren sich dort ab 10 Uhr wieder die ehrenamtlichen Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Wieblingen und der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG). In diesem Jahr aber leider ohne den Programmpunkt, für den es schon unzählige Anmeldungen von interessierten Gruppen gab. Denn das Amt für Verkehrsmanagement hat - trotz wiederholter Bitten - die Sperrung einer Fahrspur der Mannheimer Straße für die Dauer der Aktion nicht genehmigt.

"Ich bin echt sauer. Es ist eine Unverschämtheit, dass man uns diesen Programmpunkt einfach wegnimmt", ärgert sich Andreas Keller, der für die DLRG den Tag der offenen Tür mitorganisiert. Ihm fehle die Vergleichbarkeit bei der Entscheidung des Amtes. Denn schließlich würden bei vergleichbaren Veranstaltungen in anderen Stadtteilen, bei Sportveranstaltungen entlang der Neckarwiese und bei Brauchtumsveranstaltungen in den Stadtteilen ebenfalls Straßen gesperrt. "Wir wollten keine Vollsperrung. Wir wollten eine Spur der Mannheimer Straße für zwei Stunden auf einer Länge von 30 Metern für unsere Aktion nutzen", ärgert sich Keller.

Doch trotz mehrfacher Bitten, den Antrag fallbezogen zu prüfen, ließ sich das Amt nicht erweichen: Es handle sich bei der Mannheimer Straße vor dem Rettungszentrum um eine "hochfrequentierte Hauptverbindungsachse", auf der zudem in der beantragten Zeit zwei Mal der Bus fahre, heißt es in der Absage an die Veranstalter.

"Ich habe das Gefühl, dass man sich beim Verkehrsmanagement nicht ernsthaft mit unserer Anfrage befasst hat und auch nicht weiß, wie die Situation vor Ort aussieht", sagt Keller. Schließlich stehen - mal abgesehen von der mäßigen Verkehrsfrequenz an Feiertagen - durch Abbiege- und Einfädelspuren in diesem Bereich insgesamt vier Fahrspuren zur Verfügung. Der Bus passiere an Sonn- und Feiertagen gar nicht diese Stelle, weil er nicht zur Waldorfschule fahre und vorher wende. Und selbst eine Umfahrung wäre durch den Mittelgewannweg möglich. "Aber auf diese Erwiderungen ist man nicht eingegangen", ist Keller frustriert.

Auch wenn sich die freiwilligen Retter sehr über die Entscheidung des Amtes ärgern, geht die Vorbereitung für den Tag der offenen Tür weiter. Denn die Besucher erwarten neben Spezialitäten vom Grill zahlreiche Übungen, in denen sowohl die Feuerwehr als auch die Wasserretter ihr Können zeigen. Für Kinder gibt es eine Hüpfburg, einen Bobbycar-Parcours und eine Spritzwand, an der man seine Fähigkeiten als Jungfeuerwehrmann ausprobieren kann. Außerdem haben die beiden Organisationen ein Schätzspiel organisiert, dessen Erlös dem Verein "Aids und Kinder" zu Gute kommt. Dafür müssen die Besucher erraten, wie viele Badeenten sich in einem Feuerwehrboot befinden. Wer richtig liegt, kann tolle Preise gewinnen.

Info: Tag der offenen Tür, Mittwoch, 1. Mai, Rettungszentrum Wieblingen, Mannheimer Straße 361, ab 10 Uhr.