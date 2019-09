Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Mit einem Ruck setzt sich der rostrote Wagen in Bewegung. Es geht aufwärts. Im Führerstand der alten Bergbahn steht Lisa Brandt, 26 Jahre alt, Studentin. Mit der rechten Hand hält sie die offene Tür, die linke liegt auf dem Pult voller Lampen und Knöpfe, die goldene Sonnenbrille hat sie gerade aufgesetzt. "Bis 11 Uhr steht die Sonne im Führerstand", erklärt Brandt, ohne sich umzudrehen, den Blick auf das 30 Millimeter dicke Seil und die Strecke vor ihr. Um viertel nach acht hat sie ihre Schicht begonnen, bis sie Feierabend hat, wird sie noch zwanzig mal auf und ab fahren.

"Tschüss, Goodbye, auf Wiedersehen", ruft die junge Frau kurz darauf den aussteigenden Bahngästen nach, als sie die Türen für sie öffnet. Nur eine Handvoll Leute sind gerade die 260 Höhenmeter von der Molkenkur zum Königstuhl gefahren. Erst in ein paar Minuten geht es wieder hinunter. Zeit, um kurz den Ausblick zu genießen. "Ein wirklich traumhafter Beruf, aber nur wenn die Sonne scheint", schmunzelt ein alter Herr.

"Ich könnte mir keinen schöneren Arbeitsplatz für eine Studentin vorstellen", sagt Brandt. In über sechs Jahren als Wagenführerin habe sie - was das Wetter angeht - vieles erlebt. Und immer Spaß bei der Arbeit gehabt. "Nur wenn Nebel ist und man in dem Holzkasten steht, zieht es sich." Mit 19 stand sie das erste Mal im Führerstand, kurz nach ihrem Abitur 2012 und direkt nach der Immatrikulation an der Universität. Ob ihr am Anfang nicht mal mulmig gewesen sei? "Es war ein gutes Gefühl. Ist es auch heute noch." Ihr ganzes Studium über verdiente Brandt sich so etwas dazu, im siebten Berufsjahr bekommt sie brutto rund 16 Euro pro Stunde, knapp 100 Euro pro Schicht - alles nach dem Tarifvertrag, inklusive Zuschläge. In den Semesterferien fährt sie mehr, während des Semesters weniger. "In den Ferien darf ich so viel arbeiten, wie ich will. Während der Vorlesungszeit maximal 20 Stunden die Woche." Brandt macht trotzdem meist nur zwei Sechs-Stunden-Schichten.

Ein paar ältere Herrschaften haben auf den Bänken Platz genommen, die Wagenkapazität ist lange nicht erreicht. Maximal 40 Personen dürfen einsteigen: "Die Bahn ist für mehr ausgelegt, aber dann würde es zu unbequem - gerade bei dem Wetter", erklärt Brandt. Es ist einer der letzten warmen Tage, wie in einer Sardinenbüchse soll niemand die knapp zehnminütige Fahrt verbringen. "Es soll ja noch ein ,Erlebnis Bergbahn’ bleiben."

Noch steht an der Königstuhlstation alles still. Der weiße Knopf mit dem dicken "B" blinkt noch. "Erst wenn wir beide, mein Kollege und ich, gedrückt haben, leuchtet er dauerhaft." Dann gibt die untere Bahn den Fahrbefehl und der 600 Volt Word-Leonard-Gleichstrommotor setzt das 3,75 Meter große Triebrad in Bewegung. Es ruckt, und gemächlich zuckelt die Bahn in Richtung Molkenkur.

Den Blick gen Gipfel: Lisa Brandt hat schon viele Stunden im Führerstand der alten Bergbahn verbracht. Vor ihr die Schalter, Kontrollleuchten und die Knöpfe für die Fahrbefehle. Foto: Philipp Rothe

Es geht bergab. "Könnten Sie vielleicht links herum runterfahren?", fragt ein Fahrgast. "Das mach ich für Sie", antwortet Brandt und in der Scheibe spiegelt sich ihr Lächeln. Auf halber Höhe wird die Strecke zweigleisig und die Bahnen begegnen sich. Brandts Wagen mit der Nummer Vier fährt tatsächlich links hinunter und der Mann, der vorher noch Späße machte und Brandts Führerschein sehen wollte, bleibt stumm. "Ich halte meine Versprechen", grinst die junge Frau.

Unten angekommen wird es plötzlich hektischer. Brandt zählt bereits die Fahrgäste, um nicht zu viele an Bord zu nehmen. Ein Blick auf die Uhr, ein Blick zur unteren Bergbahn, und dann gehts wieder in den Führerstand. "Ich wusste natürlich, dass wir links herunter fahren", erklärt Brandt, während der Knopf mit dem "B" blinkt. "Er dachte wahrscheinlich, es ist wie auf der Straße auch Rechtsverkehr und hat deshalb im Scherz gefragt, ob ich auch links fahren könnte." Wäre Brandt heute nicht im Wagen mit der Nummer Vier gefahren, hätte sie ihn enttäuschen müssen. Der fährt - von oben gesehen - immer links. "Sonst würden sich ja auch die Seile verheddern."

Sobald die Bahn anruckt und sich mit zwei Metern pro Sekunde dem Gipfel nähert, ist die Hektik abgefallen. "Wir dürfen auch gar nicht schneller fahren", erklärt Brandt. Nur langsamer geht, wenn Tiere auf die Gleise rennen oder etwas im Weg liegt. Wildwechsel ist gar nicht so selten: "Wir kennen hier schon unsere Rehfamilien", lacht Brandt. Eine Notbremsung hat die 26-Jährige jedoch noch nie machen müssen.

"Es ist auch mal stressig hier - aber es ist schöner Stress", sagt Brandt. Die Sonnenbrille bleibt bei dieser Bergauffahrt in ihrem Etui. Die Sonne blendet nicht mehr. Dafür stehen die Fahrgäste bald Schlange. Als die Wagen sich begegnen, signalisiert Brandt ihrem Kollegen mit einem Zeichen: Wir fahren jetzt außer Plan. Das heißt: Die Bahn kommt an, die Fahrgäste steigen aus, Neue ein, die Fahrt geht weiter. "Wir versuchen dann, so viele Fahrgäste wie möglich zu transportieren", erklärt Brandt. Der 20-Minuten- wird zum 15-Minuten-Takt.

"Nächste Abfahrt in zwei Minuten - Next departure in two minutes", ruft Brandt bei der Königstuhlstation auf die Aussichtsplattform. Wieder geht es abwärts, wieder stellen die Fahrgäste Fragen oder plaudern ein wenig mit der 26-Jährigen. Das ist ihr lieber als die Fahrten, bei denen sie fast allein ist. Auf dem Weg hinunter grüßt sie wieder ihren Kollegen. "Das ist bei schlechten Tagen der einzige Kontakt, den man hat", lacht sie. Doch das sei selten. "Und wenn keiner kommt, dann fahren wir auch nicht mehr."

Bald wird Brandt gar nicht mehr fahren. Die Examen in Englisch und Italienisch hat sie schon in der Tasche. Es folgt Latein. Dann wird sie als Lehrerin arbeiten. "Es ist auf jeden Fall sehr traurig, aber ich freue mich auch darauf." Sechs Jahre hat sie dafür studiert, sechs Jahre ist sie dafür Bergbahn gefahren. In der Früh- oder Spätschicht, auf der oberen oder unteren Bergbahn, in den Wagen Eins, Zwei, Drei oder Vier. Aber immer: Bergauf und bergab.