Von Katharina Eppert

Kein "Heidelberger Herbst", kein Frühschoppen und keine Konzerte: Normalerweise findet das Stadtachterrennen parallel zum größten Volksfest der Region statt, zum Heidelberger Herbst. Aber in diesem Jahr konzentrierte sich am Sonntag visuell und auditiv (fast) alles auf den Neckar zwischen Stadthalle und Neuenheimer Rudersteg, wo Schlag auf Schlag das Wasser klatschte, spritzte und die Ruderboote vorantrieb.

Das Stadtachterrennen zwischen dem Heidelberger Ruderklub (HRK) und der Heidelberger Rudergesellschaft (RGH) wurde auch in diesem Jahr wieder vom Heidelberger Regattaverband ausgetragen – bei blauem Himmel und Sonnenschein. An Land feuerten etliche Vereinsmitglieder ihre Mannschaften immer wieder mit "RGH" oder "Kluuuuub" an, Touristen sicherten sich den besten "Guck-Spot" auf der Theodor-Heuss-Brücke. Zur Ziellinie blicken musste man nämlich ganz genau, um festzustellen, welche Mannschaft denn nun tatsächlich vorne liegt. Schließlich beherrschten HRK und RGH das Kopf-an-Kopf-Rennen gleichermaßen, was sie gleich in allen drei Wettkämpfen – Frauenachter, gemischter Breitensport-Achter sowie Männerachter – vor dem mitfieberndem Publikum am Steg auf der Neuenheimer Seite demonstrierten.

Doch unstrittige Sieger gab es zum Glück trotzdem. Die Frauen (Leistungssport) sowie Breitensportler (gemischt) holten zwei Trophäen für den HRK, die Männer (Leistungssport) der RGH konnten das letzte der drei Rennen für sich entscheiden; macht nach Adam Riese ein 2:1 für den HRK. Zumindest für dieses Jahr. Schließlich ist der "Heidelberger Stadt-Achter" ein Traditionsrennen, das es schon seit nunmehr 53 Jahren – mit Unterbrechungen – gibt, wie Holger Xandry (Abteilungsleiter Rugby beim HRK) betont: "Damals durfte der Sieger sogar nach Cambridge fahren, um dort an Wettkämpfen teilzunehmen", ergänzt er.

Heute ist es indessen eher ein Kräfte- und Technikmessen der beiden Heidelberger Vereine – mit der nötigen Portion Spaß. Und den schienen am Sonntag alle Beteiligten zu haben.