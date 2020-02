Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Die Betreuungsrichter haben einer Bank wortwörtlich Beine gemacht, Zivilrichter haben geklärt, dass ein 19-Jähriger nicht unbedingt bei seinen Eltern leben muss, und die Strafrichter hatten mit einer Frau zu tun, die als Klinikangestellte Daten einer Frau ausspähte und an deren Lebensgefährten weitergab – mit dem sie heute verheiratet ist. Das Heidelberger Amtsgericht stellte in seinem Jahrespressegespräch einige Fälle vor. Drei davon in Kurzfassung:

Das Amtsgericht Heidelberg hat 2019 deutlich mehr Bußgeldsachen (plus 33 Prozent) verhandelt als noch ein Jahr zuvor. "Das ist eine richtige Hausnummer", so Amtsgerichtsdirektorin Jutta Kretz. Wegen der gestiegenen Bußgelder könnten es in diesem Jahr sogar noch mehr werden. Um elf Prozent zurückgegangen sind dagegen Wohneigentumssachen. Das könnte daran liegen, dass bei dem angespannten Wohnungsmarkt weniger Mieter ein Gerichtsverfahren – zum Beispiel Mieterhöhungen – anstreben, mutmaßt Stephan Maier, Abteilungsleiter des Zivilgerichts. Deutliche Rückgänge gibt es auch in der Beratungshilfeabteilung (minus 16 Prozent), beim Jugendrichter (minus 15 Prozent) und beim Jugendschöffengericht (minus 25 Prozent). Mit leichten Schwankungen etwa gleichgeblieben sind der Bestand des Betreuungsgerichts, die Eingänge bei Firmen- und Verbraucherinsolvenzen, beim Strafrichter, beim Erwachsenenschöffengericht, beim Familiengericht, in der Vollstreckungsabteilung, bei den Zwangsversteigerungsverfahren und bei den Gerichtsvollziehern.

> Die renitente Bank: Eine umfassende Vorsorgevollmacht soll regeln, dass jemand, der körperlich oder geistig nicht mehr dazu in der Lage ist, seine Angelegenheiten zu regeln, rechtlich vertreten werden kann. Das gilt auch für Bankgeschäfte. So eine Vollmacht hatte eine Person erteilt, die nicht mehr das Haus verlassen konnte.

Die Bank jedoch weigerte sich, das anzuerkennen: Der Kunde solle doch in die Filiale kommen und das bankeigene Formular dafür nutzen. Weil der Kunde das aber nicht kann – und gerade dafür die Vollmacht ausgestellt hatte – fragte man bei Gericht an, ob man eine Betreuung einrichten könne.

Doch die Vorsorgevollmacht soll im Regelfall die Betreuung ersetzen können. Das Gericht ging davon aus, dass sich die Bank unberechtigt weigere, die Vollmacht anzuerkennen und stellte klar: Wenn man ein Betreuungsverfahren bräuchte, müsste die Bank dafür zahlen. Wenig später kam ein Bankmitarbeiter mit dem Formular bei dem Kunden zuhause vorbei. Damit war die Sache war erledigt.

> Die Eigenbedarfskündigung: Der 19-jährige Sohn der Klägerin wollte ausziehen – von der elterlichen Wohnung in Heidelberg in eine ebenfalls den Eltern gehörende Wohnung in Eppelheim. Der Mieter bekam eine Eigenbedarfskündigung, gegen die er vorging. Weil er im Rollstuhl sitze und auf eine behindertengerechte Wohnung angewiesen sei, sei die Kündigung nicht rechtmäßig. Dort wurde auch argumentiert, der junge Mann könne ja weiter bei den Eltern wohnen bleiben.

Das sah der Richter anders: Es gebe durchaus Ersatzwohnungen und "man kann einen 19-Jährigen nicht zwingen, zuhause wohnen zu bleiben", erklärte Stephan Maier. Der Mieter bekam aber eine Räumungsfrist von elf Monaten zugestanden, um sich entsprechenden Ersatz zu suchen.

> Die neugierige Freundin: Als Klinikmitarbeiterin verschaffte sich die Frau Zugang zu digitalen Krankenakten zweier Patienten: der Lebensgefährtin ihres heutigen Ehemannes und dessen Tochter. Diese Daten gab sie an ihren heutigen Ehemann – also den ehemaligen Lebensgefährten der Geschädigten – weiter. Damals war deren Beziehung "im Entstehen", als die Informationen aus den Krankenakten dem Mann bekannt wurden, beendete der die Beziehung zu seiner Freundin.

Ihre Taten konnte man der Frau nachweisen, weil sie beim Aufrufen der Daten digitale Spuren hinterlassen hatte. Sie wurde wegen des Verstoßes gegen das Landesdatenschutzgesetz zu einer Geldstrafe von 50 Tagessätzen zu je 40 Euro verurteilt.