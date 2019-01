Heidelberg. (hö) Rainer Pitsch radelt täglich von Ziegelhausen in die Innenstadt und wieder zurück. Und seit Jahren ärgert er sich an jedem Tag zweimal - nämlich immer, wenn er den Neckar am Karlstor überquert: "Dort befindet sich diese seltsame Absperr-Konstruktion, die uns Radler zu einem unangenehmen Zickzack-Kurs zwingt. Der nervigste Teil dieser Konstruktion ist das auf dem Foto rechts zu sehende quadratische Rohr, das die Durchfahrt noch mehr verengt und aus unerfindlichen Gründen wohl zusätzlich erschweren soll. Wie erfolgreich dies geschieht, lässt sich leicht auch den Spuren unzähliger Berührungen zwischen Mensch und Material an dieser Zusatz-Schikane ablesen. Der Lack ist ab. Wie oft muss es dort schon gescheppert haben!" Besonders ärgerlich ist es für die Lastenräder, wenn sie diese Furt durchqueren müssen: "Wie nervig diese Anlage ist, wird aber bei der zunehmenden Zahl von Fahrrädern mit Anhängern und insbesondere bei Lastenrädern überdeutlich. Wenn man diese Pedalisten beobachtet, wie sie sich mit mühsamem Rangieren und dreifachem Hakenschlagen durch diese Sperre quälen, bekommt man echt Mitleid."

Pitsch fasst zusammen: "Irgendeinen Sinn mag diese Sperre ja haben, ich erkenne allerdings nur den Unsinn. Um diesen zu reduzieren, sollte zumindest dieses grottendämliche quadratische Rohr entfernt werden." Und deswegen schrieb er an das Amt für Verkehrsmanagement und an die RNZ-Stadtredaktion.

Die Stadtverwaltung ist aber nicht ganz der richtige Ansprechpartner, denn das Karlstorwehr gehört zum Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Heidelberg, ist also eine Bundeseinrichtung. Erst vor etlichen Jahren wurde offiziell der Radverkehr auf dem Wehr freigegeben - vorher war es ein reiner Fußgängerweg -, deswegen, so eine Stadtsprecherin, wurde "zur Sicherheit der Fußgänger die Abschrankung montiert". Die Sperren sollen "das Bewusstsein für eine angepasste Geschwindigkeit, also Schritttempo, wecken und gewährleisten, dass die Mitarbeiter das Betriebsgebäude der Schleuse sicher betreten und verlassen können". Insofern sei wohl eine Entfernung der Sperren erst einmal nicht geplant - und ansonsten Sache des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes.