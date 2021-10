Heidelberg. (dns) Montpellier macht es vor, Heidelberg will es nachmachen: Die Kooperationsvereinbarung mit der Partnerstadt sieht neben kostenlosem ÖPNV vor, dass "Tempo 30" zur Regelgeschwindigkeit wird. Derzeit lässt die Straßenverkehrsordnung des Bundes das gar nicht zu, wie die Stadtverwaltung im Mai auf RNZ-Anfrage mitteilte. Doch Heidelberg will mit anderen Kommunen Druck für die sogenannte "Regelumkehr" machen. Damit würde – ähnlich wie in Frankreich – Tempo 30 zur Regel und Tempo 50 zur Ausnahme.

Aktuell prüfe die Stadt, ob sie sich entsprechenden Initiativen anschließt. Im Mai hatten die Grünen im Gemeinderat beantragt, dass die Stadt einen entsprechenden Modellversuch beim Bund beantragt. Die Aussprache dazu steht noch aus. Laut der Stadt liegt die Entscheidung über Fahrtgeschwindigkeiten jedoch ohnehin allein beim OB: "Eine Gemeinderatsdebatte kann sich entsprechend nur darauf erstrecken, ob sich Heidelberg solchen Initiativen für eine Regelumkehr – die auch der Städtetag befördert – anschließt."