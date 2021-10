Von Sebastian Riemer

Heidelberg. Die SPD Heidelberg hat auf Initiative der Jusos auf dem Parteitag der SPD Baden-Württemberg einen Antrag gestellt, in dem sie fordern, Arbeitnehmerinnen einen Anspruch auf bezahlte Freistellung bei Menstruationsbeschwerden zu geben. Der Antrag wurde angenommen und geht nun an die SPD-Bundestagsfraktion. Würde er Gesetz, könnten sich künftig Frauen, die unter Regelschmerzen leiden, einmal im Jahr ein ärztliches Attest ausstellen lassen und damit während ihrer Menstruation jeden Monat ein bis drei Tage zu Hause bleiben – ohne noch einmal extra eine Krankschreibung vorzulegen.

Tatjana Volk aus dem Vorstand der Heidelberger Jusos hat den Antrag geschrieben. Die 30-Jährige ist Arbeitsrechtlerin und schreibt gerade ihre Doktorarbeit. Im RNZ-Interview erklärt die Juristin, worum es dabei geht.

Frau Volk, bei Menstruationsschmerzen können Frauen ja auch bisher schon zu Hause bleiben. Wozu dient Ihr Gesetzesvorschlag?

Uns geht es zum einen darum, das Thema Menstruation zu enttabuisieren und zu zeigen, dass man sich dafür nicht schämen muss. Und zweitens geht es um ganz konkrete Verbesserungen für die Betroffenen. Eine Studie hat gezeigt, dass zwei von drei Frauen sich während ihrer Menstruation arbeitsunfähig fühlen, aber nur eine von drei sich krank meldet. Viele werfen sich stattdessen jeden Monat Schmerzmittel ein.

Worin bestehen denn die "ganz konkreten Verbesserungen"?

In manchen Betrieben muss man am ersten Krankheitstag eine ärztliche Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vorlegen. Also müssen sich Betroffene unter starken Menstruationsschmerzen in eine Praxis schleppen, obwohl sie ja wissen, dass sie nicht krank sind, sondern nur Bettruhe, Tee, eine Wärmflasche brauchen. Die Menstruation ist – in der Regel – eben keine Krankheit, sondern ein ganz normaler körperlicher Vorgang. Unser Antrag entstigmatisiert die menstruierende Person. Denn sie ist nicht krank. Was sie erlebt, ist ganz normal.

Aber besteht nicht auch die Gefahr, dass Frauen stigmatisiert werden, wenn in der Firma bekannt ist, dass sie wegen Menstruationsschmerzen fehlen? Bei einer herkömmlichen Krankmeldung wird dem Arbeitgeber ja eben gerade nicht mitgeteilt, woran man erkrankt ist.

Deshalb wollen wir Wahlfreiheit. Jede kann selbst entscheiden, ob sie das jährliche Attest wählt, oder sich wie bisher jeweils einzeln krank meldet.

Sehen Sie die Gefahr, dass manche Arbeitgeber dann im Zweifel eher einen Mann einstellen als eine Frau mit Anspruch auf Menstruationsfreistellung?

Geht man nur nach den Ausfallzeiten, sind Frauen im gebärfähigen Alter ohnehin die unbeliebtesten Arbeitnehmer: Sie werden schwanger, haben Mutterschutz, nehmen mehr Elternzeit, bleiben öfter zu Hause, wenn die Kinder krank sind, und pflegen häufiger ihre Eltern als Männer. Aber sie werden ja dennoch eingestellt, weil anderes zählt, weil sie eben gute Arbeit machen. Bei Firmen, die ihren Angestellten die Menstruationsfreistellung unkompliziert ermöglichen, zeigt sich: Die Arbeitnehmerinnen sind ausgeruhter, zufriedener, konzentrierter – und leistungsfähiger.

Wie schätzen Sie die Chancen ein, dass mit der nächsten SPD-geführten Bundesregierung Ihr Antrag in ein Gesetz gegossen wird?

Das kann ich schwer beurteilen, es ist ja doch auch ein recht neues politisches Thema hierzulande. Ich denke, mit den Grünen ist dieses feministische Ansinnen umzusetzen. Aber ob es wirklich klappt? Ich weiß es nicht.