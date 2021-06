Von Birgit Sommer

Heidelberg. Wer kranke oder behinderte Angehörige pflegt, braucht dringend Auszeiten. Er muss die Verantwortung und die Arbeit zeitweise abgeben können, um sich selbst zu erholen. Die Pläne der Bundesregierung dazu im Rahmen der Reform der Pflegeversicherung haben nun zum Aufschrei von verschiedenen Betroffenen geführt.

Der Heidelberger Markus Nielbock hat sich an Bundesgesundheitsminister Jens Spahn selbst und alle Heidelberger Abgeordneten gewandt: "Die neue Regelung würde uns gegenüber der bisherigen beträchtlich benachteiligen." Er und seine Frau betreuen die inzwischen achtjährige Tochter Emilia – ihre gen-bedingte Erkrankung BPAN ist aus verschiedenen RNZ-Berichten und von www.millys-mission.de bekannt. Milly kann weder gehen noch stehen und auch nur undeutlich sprechen.

Bisher konnten die Eltern ihre jährlich verfügbaren Mittel aus den Töpfen "Kurzzeitpflege" (1612 Euro) und "Verhinderungspflege" (ebenfalls 1612 Euro) so verwenden, wie sie es brauchten: Sie schoben 50 Prozent des Budgets für Kurzzeitpflege in das Budget für Verhinderungspflege. Kurzzeitpflege bedeutet normalerweise stationäre Unterbringung, die Verhinderungspflege überbrückt eher Betreuungslücken von einigen Stunden am Tag.

Zu Emilia kommt da gelegentlich eine Sozialpädagogik-Studentin, die sich mit ihr beschäftigt, so dass die Eltern in dieser Zeit wichtige Dinge erledigen können. "Wir brauchen eher mal Verhinderungspflege", sagt Millys Vater, doch die solle ab Juli 2022 nur maximal 40 Prozent ihres Gesamtjahresbudgets ausmachen.

Was die Planer des Paketes vielleicht im Sinne hatten – die weitere Professionalisierung der Pflege, die Beschäftigung ausgebildeter Kräfte –, "das wäre für uns nicht so toll", sagt Markus Nielbock. Er steht damit nicht allein.

Gegen die Einschränkung von Verhinderungspflege durch die Pflegereform wurde eine offene Petition gestartet, die fast 60.000 Unterschriften gesammelt hat und nächste Woche an das Gesundheitsministerium übergeben werden soll. "Für viele Familien und Angehörige ist die stundenweise Inanspruchnahme auch die einzige Möglichkeit, Verhinderungspflege geltend zu machen, da nicht genügend geeignete Ersatzpflegeangebote für längere Zeiträume zur Verfügung stehen", heißt es darin. Auch der katholische Wohlfahrtsverband Caritas und die "Lebenshilfe", der Selbsthilfeverband für Menschen mit geistiger Behinderung, sagen: "Jens Spahn ignoriert die Belange von Menschen mit Behinderungen und deren Familien."

Emilia selbst genießt derzeit tatsächlich aber eine Art "Kurzzeitpflege": Sie wird im Kinderhospiz in Dudenhofen betreut. Und freut sich auf die Schule. Denn die hat ihr vor allem zu Beginn der Pandemie sehr gefehlt. "Das hat an ihrem Gemüt gerüttelt", sagt ihr Vater.