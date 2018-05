Seilbahnen machen nicht nur im Gebirge, sondern auch in Städten durchaus Sinn. Das hat die Firma Leitner bereits in vielen Metropolen bewiesen. Eine kleinere Variante hat das Unternehmen für die Internationale Gartenausstellung in Berlin umgesetzt. Foto: Leitner

Heidelberg. (mare) Nein, es soll kein Hirngespinst sein: Der Vorschlag der Heidelberger SPD, eine Seilbahn von einem neuen Parkhaus am Autobahnkreuz Heidelberg über den S-Bahnhof-Pfaffengrund/Wieblingen hin bis zur Kopfklinik auf der anderen Neckarseite einzurichten. Vielmehr könnte das nach Sören Michelsburg, stellvertretender Vorsitzender, die Lösung vieler Verkehrsprobleme im Neuenheimer Feld (INF) bedeuten.

Und damit haben die Sozialdemokraten ein Thema einmal mehr auf die Agenda gesetzt, das die Leute bewegt. Das zeigen die vielen Reaktionen der RNZ-Leser auf der Homepage und in den sozialen Medien. Die Diskussionen bewegen sich dabei zwischen Seriosität und Sarkasmus. Ein Überblick.

"Eine sinnvolle Verbesserung des ÖPNV kann nur über eine bessere Anbindung an den Hauptbahnhof gelingen", ist ein Leser überzeugt. "Und da bezweifle ich, dass eine Seilbahn zur Weiterbeförderung der stoßweise ankommenden S-Bahn-Passagiere sinnvoll ist." Er schlägt einen "Shuttlebus direkt vom Hauptbahnhof zur Chirurgie, Inneren und Kopfklinik" als Lösung vor.

Ein Problem, dass er bei einer Seilbahn sieht: "Einen extra Pendlerparkplatz für die Seilbahn zu bauen ist kein sinnvolles Gesamtkonzept, da der Autoverkehr nur verlagert wird und der Pendlerverkehr aus dem Neckartal überhaupt keine Alternative hat."

Ein anderer User meint zur Seilbahn: "4500 Menschen pro Stunde mit der Seilbahn transportieren, dazu noch die Zeit zu parken (Stau im Parkhaus!) und umsteigen und dann erneut umsteigen in den Kopfklinik-Elektrobus-Schlange und dann weiter zu Fuss zur Arbeit. Das ist wirklich albern und keine Pendleralternative für die Masse."

Vom Konzept überzeugt ist dagegen ein anderer Leser: "In der Tat ist eine solche Seilbahnlösung nicht nur realistisch, sondern auch realisierbar", kommentiert er. Und ein großer Vorteil, den er sieht: Eine Seilbahn könne die Masse an Menschen, die mit S-Bahnen anreist, besser bewältigen als Bus und Bahn.

Ein weiterer RNZ-Leser sieht das Problem bei der zusätzlichen Zeit und Fußweg mit Elektrobussen von der Kopfklinik zum Endziel: "Wo parken und wenden die Busse eigentlich und wer bezahlt die?" Er plädiert für eine Trasse für die vorhandenen Akku-Straßenbahnen.

Ein "tatsächlich guter Vorschlag für die Pendler" erkennt ein anderer Leser.

Mit reichlich Sarkasmus reagiert ein nächster Nutzer auf die Idee: "Wenn es nur so etwas gäbe mit zwei Rädern mit dem eine Person aus eigener Kraft überall hinfahren könnte. Achja, dann bräuchte man auch noch eine Brücke um über den Fluss zu kommen." Seines Erachtens nach sei die Stadt unfähig, einfache Lösungen umzusetzen. "Deswegen kommt man jetzt mit solchen abgefahren Hirngespinsten. By the way: Es ist nicht nur der Nahverkehr, der grottenschlecht ist, sondern auch die Fahrradwege und allen voran die Pkw-Anbindung."

Zwei weitere Leser schließen sich an: "Genau. Fahrradbrücke und Straßenbahn. Wem das zu simpel ist, man könnte noch eine Transporthaubitze ins Spiel bringen. Helm auf, einsteigen, Abschuss und ein Fangnetz bei der Kopfklinik." Das greift ein User auf: "Die Kopfklinik liegt zwar nicht zentral, aber für den Fall, dass doch mal was schief geht."

Auch auf der RNZ-Facebook-Seite wird rege debattiert.

"Eine Seilbahn ist planungsrechtlich schwierig, sobald Privatgrundstücke tangiert werden, die Stationen benötigen sehr viel Platz und eine Anlage, die eine Leistung von 4500 Personen schaffen soll, muss sehr groß dimensioniert sein", schreibt ein User.

Dennoch böte die fünfte Neckarquerung Chancen für den ÖPNV, "wenn man sie richtig anpackt und mit einer unabhängigen Stadtbahntrasse baut, die auf der einen Seite das Neuenheimer Feld erschließt und auf der anderen die OEG".

Ein anderer Nutzer meint: "Eine nette Idee. Nur glaube ich, dass der Andrang morgens zu hoch ist und diese Bahn dann kaum so viele schnell transportieren kann." Solange es finanzierbar bleibe, würde er sogar von einer guten Idee sprechen.

Der Verkehr ins Neuenheimer Feld, schreibt ein weiterer User, sei jetzt schon komplett am Anschlag. "Wenn dort noch mehr Arbeitsplätze entstehen, und in gleichem Maße der Autoverkehr zunimmt, dann bricht alles zusammen." So sei die Idee mit der Seilbahn "wohl eher dem 1. April vorbehalten". Den Gedanken hat übrigens auch ein weiterer Besucher: "Ist heute der 1. April?"

Die Kosten treiben einen Leser um: "Was soll das kosten wieder ... 150 Millionen ... darf der Steuerzahler wieder zu Kasse gebeten werden."

Die Idee sorgt aber gleichzeitig für reichlich Belustigung: "Da zieh ich wieder nach Heidelberg", schreibt eine Userin - und postet etliche lachende Smileys dazu.

Die eine andere Nutzerin aufgreift und schreibt: "Dann fahren wir mal mit der Seilbahn zur Arbeit."

Wieder ein anderer Gast schmunzelt: "Ich bin für ein Luftschiff, das vom Neuenheimer Feld aus nicht nur die Altstadt, sondern auch den Königsstuhl und das Schloss ansteuert." Er erinnert an einen Plan von "Die PARTEI Heidelberg". "Alle haben es abgetan und jetzt macht sogar so eine Spaßpartei wie die SPD Schlagzeile mit einer Seilbahn."

Und jene PARTEI meldet sich sogleich auf der RNZ-Facebook-Seite zu Wort: "Olle Kammele, wir fordern schon lange etwas deutlich Sinnvolleres" - eben das Luftschiff.

"Bei bis zu 20.000 Pendlern in den Morgenstunden wartet man dann stundenlang auf die Seilbahn, wie auf der Skipiste in der Hochsaison wenn nur ein Lift in Betrieb ist ...", schreibt ein weiterer User. "Aufwachen und die 5. Neckarquerung endlich realisieren!", fordert er.

Und ein anderer Nutzer meint: "Der nächste 'Pups' aus dem Gemeinderat nach der missratenen Sperrzeit-Abstimmung - vielleicht liegt es an dem schwülen Wetter ... Lasst euch Zeit und baut einen Tunnel, den stört niemand."

Sommerloch - meint schließlich ein RNZ-Leser lapidar. "Traritrara, das Sommerloch ist da! Und diesmal wird es gefüllt, *Trommelwirbel/Tusch*: 'Mit einer Seilbahn ins NHF.' Herrgott, wie liebe ich diese Stadt. *keuch*"