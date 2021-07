Von Paul Pflästerer

Heidelberg. Die Stadtverwaltung kommt derzeit nicht zur Ruhe. Nach der Aufreger-Aussage des Bürgermeisters Wolfgang Erichson zur Neckarwiesen-Debatte, hagelt es am Mittwoch erneut Kritik. Diesmal geht es um einen 104-Jährigen, der vom Kommunalen Ordnungsdienst (KOD) mehrfach von seinem Lieblingsplatz, einem Klapptisch und -Stuhl vor seinem Haus in der Pfaffengasse, vertrieben worden ist. Die ganze Geschichte ist hier nachzulesen. Rund 140.000 Mal ist der Artikel auf www.rnz.de seit Mittwochmorgen gelesen worden. In der Kommentarspalte unter dem Beitrag sowie in den Sozialen Netzwerken wurde seither hundertfach kommentiert. Am Donnerstag ist man auf der Stadt vermutlich wegen des großen öffentlichen Drucks eingeknickt - der KOD hat angekündigt, in der Sache zurückrudern zu wollen.

Die Solidarität ist riesig, mittlerweile gibt es sogar eine Petition: "Der älteste Heidelberger soll weiterhin vor seinem Haus sitzen dürfen!" heißt die Unterschriftenaktion auf der Plattform www.change.org. Rund 800 Menschen haben bereits mitgemacht.

Längst sorgte die Causa Klappstuhl auch überregional für Aufsehen und hat es bis in die Hauptstadtpresse geschafft: Die Berliner Zeitung berichtete ebenfalls und beruft sich auf den RNZ-Artikel zu dem 104-Jährigen.

Ist Einbetonieren die Lösung?

Auch auf der Plattform "Instagram" sind innerhalb weniger Stunden viele Kommentare unter dem Beitrag eingegangen. Häufig fallen die Schlagworte "unglaublich" oder "einfach nur traurig". Eine Nutzerin fordert eine "Sondersitzplatzgenehmigung" für den betroffenen Kurt Baust. Ein anderer bietet pragmatische Hilfe an: "Kurt, ich komme und betoniere dir deinen Stuhl auf die Straße". Kein Verständnis haben die RNZ-Follower für diese Art der "Überkorrektheit". "In Amsterdam gehört das zum gesellschaftlichen Leben dazu, sich mit den Nachbarn mit Stuhl und Tisch vor die Tür zu setzen", kommentiert der User @pogomips.

E-Roller wieder im Fokus

Rund 500 Mal wurde unter dem Beitrag der RNZ-Facebook-Seite auf das traurige und wütende Emoticon geklickt. Das Stimmungsbild ist deutlich, viele Nutzerinnen und Nutzer reagierten erzürnt. "Heidelberg schafft mal wieder den eigenen Charme ab", schreibt eine Followerin, und erhält wiederum viel Zustimmung aus der Community. Immer wieder verweisen die Leser auf einen weiteren RNZ-Artikel zu E-Rollern, die in der Altstadt Gehwege blockieren. Der Vorwurf eines weiteren Nutzers hierzu: "Und hierfür fühlt sich die Stadtverwaltung nicht verantwortlich?"

Klappstuhl-Streik aus dem Gemeinderat

Eine Welle der Solidarität geht durch die Sozialen Netzwerke. Und mündet schließlich auch im Heidelberger Gemeinderat: Felix Grädler gehört der Fraktion "Bündnis90/Die Grünen" an und sitzt in ebendiesem Gremium. Auf seinem Instagram-Profil hat der Kommunalpolitiker zum "Klappstuhl-Streik" aufgerufen. "Wir brauchen eine Klappstuhl-Revolution", schreibt er. Wer sich an dem friedlichen Aufstand beteiligen wolle, der soll ein Bild von sich, auf einem Klappstuhl auf dem Gehweg sitzend, schießen und anschließend via Instagram übermitteln.

Es gibt sogar Heidelberger Bürger, die ähnliche Erfahrungen wie der 104-jährige Kurt Baust machen mussten, wenn auch nicht in der Altstadt: "Wir wurden vor Jahren auch vor unserem Haus am Heumarkt vertrieben. Autos stehen herum, Restaurants nehmen viel Platz weg, aber Anwohner werden schikaniert", schildert ein Nutzer.

So reagierte die Twitter-Community:

Ich hätte da einen Lösungsvorschlag @heidelberg_de! Damit habt ihr soch sicher keine Probleme: https://t.co/lhAlUsYYJf — raDDler (@der_raddler) July 14, 2021

Ordnungsämter haben in manchen Städten jedwedes Augenmaß verloren. Ob kürzlich beim #Beetmobil* in Mannheim oder jetzt hier in Heidelberg: parkendes Blech ist scheinbar wichtiger als Natur und Menschen. https://t.co/xavr94re1s — Tobias 🪴 (@achisto) July 14, 2021