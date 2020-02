Kurpfälzer Trabanten übernahmen am Rosenmontag im Sturm das Rathaus. Die Bürgermeister Eckart Würzner (l.), Jochim Gerner (r.) und Wolfgang Erichson (2.v.l.) mussten dann in einer „Reise nach Jerusalem“ die Stühle für die Stadthalle auswählen. Foto: Rothe

Von Fritz Quoos

Heidelberg. Alljährlich, wenn die Narrenzunft der Kurpfälzer Trabanten zu ihrem Rosenmontagssturm auf das Rathaus ansetzt, darf die Verwaltungshochburg buchstäblich kopfstehen. So auch am Montag, denn die Trabanten und ihr kunterbunter Tross verwandelten den Großen Rathaussaal und das obere Foyer im Nu in ein ausgedehntes Narrenlager, in dem die "Städtischen" und die Vorkämpfer der fünften Jahreszeit vertrauensvoll auf Tuchfühlung gingen.

Immer wieder sorgt der prächtige Fanfarenzug der Trabanten unter Marcus Eck für einen dröhnenden Auftakt. Diesmal schien er noch fulminanter, denn die Akteure waren noch bei besten Kräften, musste doch ihr Einsatz bei den Kölner Veedeleszügen wegen Sturmwarnungen am Sonntag kurzfristig abgeblasen werden. Eingestimmt von den Klängen, gab Trabanten-Boss Hans-Günther Schwab dem ganzen Rathaus "heute frei für ungetrübte Narretei". Und für die sorgten sie dann selbst mit einem bunten Reigen.

Da wirbelten die munteren Gardemädchen der Trabanten über das Parkett, die Juniorengarde mit den Jüngsten, die Jugendgarde, das Garderegiment 59 und das quirlige Tanzmariechen Larissa Cirikovic – allesamt Zeugen der intensiven Jugendarbeit, die die Trabanten besonders auszeichnet.

Zuvor freilich musste Oberbürgermeister Eckart Würzner – wie die Bürgermeister Joachim Gerner und Wolfgang Erichson im Schmuck der Trabanten-Großratsmütze angetreten – so etwas wie eine närrische Regierungserklärung abgeben. "Meine lieben Fastnachtsleute, sicher hofft ihr hier auf Beute. Das Rathaus dürft ihr gerne entern, davon wird die Stadt nicht kentern", hörte man da. Und dann ging es kreuz und quer durch den kommunalpolitischen Gemüsegarten, vom guten Leben in Heidelberg über Wohnraum und Verkehr, die zu wenigen Brücken, noch fehlenden Bahntrassen und den verstärkten Klimaschutz bis hin zum Umbau der Stadthalle mit der letzten Stuhlwahl der Stadträte.

Das war nun wieder das passende Stichwort für die Trabanten. Unter dem Hallo der versammelten Fasnachter wurden der OB und die Bürgermeister zu einem neuen Probesitzen verdonnert, für das die Trabanten mit vier grauenhaften Stuhltypen angerückt waren. Bei dem närrischen Test blieb kein Auge trocken, zumal er für die Stadtoberen mit einer "Reise nach Jerusalem" verbunden war. Den letzten Stuhl, klappbar und stapelbar mit losem Kissen, eroberte schließlich Bürgermeister Erichson.

Mit Dank für den freundlichen Empfang und der Übergabe eines Spendenschecks über 333 Euro für bedürftige Kinder, gesammelt von den Aktiven, verabschiedeten sich die Trabanten bis zum Rathaussturm im nächsten Jahr. Doch im musikbeschallten Foyer und bei Freibier von der Heidelberger Brauerei saß man noch lange mit den Städtischen gemütlich zusammen.