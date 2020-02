Etwa 250 Menschen trafen sich am Donnerstagnachmittag am Bismarckplatz, um nach dem rassistischen Terroranschlag von Hanau gemeinsam zu trauern – und zu mahnen. Foto: Rothe

Von Denis Schnur

Heidelberg. Der Schock sitzt auch in Heidelberg tief. "Ehrlich gesagt, fehlen mir die Worte", sagt Janine Mußler. Die 25-jährige Studentin ist einer von rund 250 Menschen, die sich am Donnerstagnachmittag am Bismarckplatz versammeln, um nach dem Anschlag im 80 Kilometer entfernten Hanau gemeinsam zu trauern, sich mit den Opfern zu solidarisieren – und vor allem zu mahnen. Denn, da sind sich Mußler und alle Anwesenden einig: "So darf es nicht weitergehen."

Als im Laufe des Donnerstag klar wurde, dass es ein Rechtsextremer war, der in Hanau Jagd auf Menschen mit Migrationshintergrund gemacht hatte, hat das Heidelberger "Netzwerk gegen Rechts" ziemlich kurzfristig zu der Mahnwache eingeladen. Dass dennoch so viele Menschen kommen – darunter rund ein Dutzend Stadträte verschiedener Parteien –, zeigt, wie groß der Frust sitzt.

"Wir haben uns schon öfter hier versammelt, um Toten zu gedenken", sagt der SPD-Bundestagsabgeordnete Lothar Binding, der mit seinem Kollegen Lars Castelluci und dem ehemaligen Vizekanzler Franz Müntefering gekommen war. Zuvor waren die Sozialdemokraten am Grab von Friedrich Ebert. "Es ist traurig, dass wir erneut hier stehen", beginnt auch die Linken-Stadträtin Sahra Mirow ihre Ansprache. "Dieser Terror kommt nicht aus dem Nichts! Wir haben ein Problem mit neuem Faschismus in diesem Land." Denn um nichts anderes handele es sich. Deshalb dürfe Antifaschismus auch nicht weiter stigmatisiert werden: "Er muss aus jeder politischen Partei kommen – außer natürlich der AfD." Diese sei Teil des Problems.

Die Menschen gestern auf dem Bismarckplatz sind sich einig: Linke ebenso zu bekämpfen wie Rechte habe zu dem gesellschaftlichen Klima beigetragen, in dem sich Täter wie der in Hanau – und viele weitere zuvor – radikalisierten: "Die dämliche Hufeisen-Theorie gehört auf den Müllhaufen der Geschichte", fordert Johannah Illgner, SPD-Stadträtin und Vertreterin der "Frauen gegen Rechts". "Wir müssen nach rechts schauen und die Menschen schützen, die vom Hass von Rechts betroffen sind."

Dass diese immer öfter in Angst leben, wird gestern ebenfalls deutlich. Der Imam der Ahmadiyya-Gemeinde erklärt: "Meine Eltern sind vor 50 Jahren aus Pakistan geflohen, weil sie verfolgt wurden. Und jetzt erleben sie hier dieselbe Angst." Und Grünen-Stadtrat Julian Sanwald, der eine Ausbildung zum Krankenpfleger absolviert, berichtet: "In meiner Klasse haben zwei Drittel einen Migrationshintergrund. Eine Mitschülerin hat mich heute gefragt, ob sie in Deutschland noch sicher ist. Ich hatte keine Antwort."

Oberbürgermeister Eckart Würzner zeigte sich derweil entsetzt über den Anschlag in Hanau. "Unser aller Mitgefühl gilt den Familien und den Freundinnen und Freunden der Opfer", sagte er. "Mit meinem Herzen und meinen Gedanken bin ich bei der großen Zahl unserer türkischen Bürgerinnen und Bürger in Heidelberg und bei der islamischen Gemeinde in unserer Stadt."

Würzner schloss sich den Worten von Bundeskanzlerin Merkel an: "Rassismus, Rechtsextremismus und Hass sind Gift. Wir müssen alles dafür tun, um diesem Gift entgegen zu wirken." Heidelberg sei international und weltoffen, hier würden Menschen aus aller Welt friedlich zusammen leben. "Ich wünsche mir und werde alles dafür tun, dass das so bleibt."