Von Lennart Schiek

Heidelberg. Der Andrang war groß: Die etwa 200 Stühle im Saal des Karlstorbahnhofs in der Altstadt waren fast bis auf den letzten Platz besetzt, als Geschäftsführerin Cora Malik am Freitagabend das Queer Festival eröffnete. "Queer" ist eine Selbstbezeichnung, unter die etwa schwule, lesbische oder transsexuelle Personen fallen, kurz: alle, die sich von gesellschaftlichen Normen sexueller Identität und Orientierung abgrenzen. Mittelpunkt des diesjährigen Eröffnungsempfangs war die Situation queerer Menschen in Russland, in der Ukraine und in anderen Staaten Osteuropas.

"Mein ganzes Leben steht momentan auf Pause", beschrieb der Ukrainer Stanislav Mishchenko die Situation, in die der russische Angriff ukrainische Queer-Aktivisten gebracht hat. Gemeinsam mit anderen setzte sich der in München lebende Mishchenko in den vergangenen Jahren für die Rechte von lesbischen, schwulen und transsexuellen Minderheiten in seiner Heimat ein. Nun versucht er gemeinsam mit seinem Verein, nach Deutschland geflohenen Ukrainern Unterstützung zu vermitteln, auch finanziell.

Mishchenko war einer von vier Gästen an diesem Abend, die sich für die Belange der queeren Gemeinschaft engagieren. Das Gespräch fand auf Englisch statt; nicht alle Teilnehmer sprachen Deutsch. Olha Rubtsova etwa, die bis vor wenigen Wochen noch ein Leben als Zahnärztin in der Ukraine führte, zwang der russische Angriff in die Flucht. Am Tag ihrer Ausreise, am 27. Februar, sollte sie eigentlich mit ihrem LGBTQ-Orchester Premiere feiern. "Das wäre bis vor einigen Jahren völlig unvorstellbar gewesen", erzählte Rubtsova. In den zurückliegenden fünf Jahren habe sich die Situation der queeren Community verbessert. Sie hat Angst, dass der Krieg diese Fortschritte wieder zunichte macht.

Doch nicht nur in der Ukraine, sondern auch in Deutschland hat sich die Lage der Aktivisten zugespitzt, berichtete Svetlana Shaytanova. Mit dem Verein Quarteera arbeitet sie seit 2011 mit Menschen aus dem russischsprachigen Raum zu Themen sexueller Vielfalt. "In den ersten Kriegstagen war alles sehr turbulent", erzählte sie, "doch inzwischen haben wir ein Unterstützungsnetzwerk aufgebaut: Wir helfen queeren ukrainischen Geflüchteten mit Unterbringung, vermitteln psychologische Hilfe und beraten zum deutschen Migrationsrecht". Dies geschieht vor allem in Berlin, der ersten Anlaufstelle für die meisten Ankömmlinge. Doch es mangele an Mitteln, sagte sie.

Für mehr Förderung von geschlechtlichen und sexuellen Minderheiten setzt sich auch Kulturbürgermeister Wolfgang Erichson ein. Er begleitet das Queer Festival seit seinen Anfängen 2009. Vor zwei Jahren nahm der Gemeinderat das Festival in die institutionelle Förderung der Stadt auf – ein erster Erfolg. "Nun muss es aber weitergehen", sagte Erichson. Er will auch private Unternehmen aus der Region als Sponsoren gewinnen.

Nach dem Empfang legte der französische DJ Kiddy Smile auf, im Nebenraum wurde die Foto-Ausstellung "We are everywhere" eröffnet. Der Auftakt macht neugierig auf die nächsten Wochen: Bis zum 28. Mai dauert das Queer-Festival.