Von Denis Schnur

Heidelberg. Vor vier Jahren begann der Abriss der 313 Wohnungen im Kirchheimer Quartier Höllenstein, jetzt startet die städtische Gesellschaft für Grund- und Hausbesitz (GGH) mit der Vermietung der nächsten 97 Wohnungen. Im Sommer endet die dritte von vier Bauphasen - und 250 von 335 geplanten Einheiten sind dann bezugsfertig. 153 Familien, Paare und Singles sind bereits dort eingezogen, nun haben weitere 97 die Möglichkeit.

Der Neubau des Quartiers war laut GGH notwendig geworden, weil die vorherigen Wohnungen komplett veraltet und nicht mehr gut vermietbar waren. Entsprechend modern sind dagegen nun die Neubauten: Sie sind alle Effizienzhäuser, die maximal 70 Prozent der Energie benötigen, die ein Neubau nach der Energieeinsparverordnung verbrauchen darf. Eine Tiefgarage sorgt dafür, dass im Inneren des Quartiers keine Autos mehr fahren.

Vor dem Abriss wurden die damaligen Mieter von der GGH umgesiedelt. "Unsere Mitarbeiter haben die 195 Mietparteien als Umzugsmanager mit großem Aufwand und Feingefühl betreut", erklärt Ina Siebert, Sprecherin der Gesellschaft. "Damit haben wir bei den Mietern eine hohe Akzeptanz erreicht, und die Umsetzungen sind sehr gut gelaufen." Demnach seien für alle Mieter Wohnungen im Bestand der GGH gefunden worden. Da vorher extra Wohnungen in Kirchheim freigehalten worden seien, hätten sogar Nachbarn gemeinsam umziehen können. Zusätzlich habe die GGH ihre Umzugskosten übernommen. Und die Gesellschaft subventioniert nun auch die Mieten derer, die in ihren "Ausweichwohnungen" bleiben wollen - sofern der Mietpreis teurer ist als zuvor.

Entsprechend machten nun lediglich 38 Mietparteien von ihrem Recht Gebrauch, in die Neubauten im Höllenstein zurückzukehren. Dabei subventioniert die GGH auch ihnen die Miete, um die Differenz zum alten Preis gering zu halten. "Die durchschnittliche Kaltmiete pro Quadratmeter beträgt rund zehn Euro und liegt damit deutlich unter der ortsüblichen Miete für Neubau in Heidelberg", betont Gerald Kraus vom GGH-Bestandsmanagement.

Da ist es nicht verwunderlich, dass die Nachfrage nach den barrierefreien Zwei- bis Fünfzimmerwohnungen groß ist. "Der Höllenstein kommt sehr gut an", sagt Sebastian Laufs, Teamleiter der Vermietung bei der GGH. 15 der 97 neuen Wohnungen seien bereits an Menschen vermietet, die sie sich rechtzeitig vormerken ließen oder schon länger über die GGH in Kirchheim gesucht hätten, weitere werden laut Sprecherin Siebert in den nächsten Tagen folgen. Gleichzeitig gebe es für Interessenten noch immer die Möglichkeit, sich auf der Internetseite der GGH über ein Formular zu bewerben. Ein Wohnberechtigungsschein ist hierfür nicht notwendig.

Info:www.ggh-heidelberg.de/hoellenstein