Von Philipp Neumayr

Heidelberg. Nadia Sosnowsky-Waschek ist Professorin für Gesundheits- und Klinische Psychologie an der SRH-Hochschule Heidelberg. Im RNZ-Interview spricht sie über die Schwierigkeiten und Chancen der Isolation in Zeiten von Corona – und erklärt, wie man einem Lagerkoller in den eigenen vier Wänden vorbeugen kann.

Frau Prof. Sosnowsky-Waschek, arbeiten Sie auch gerade im Home-Office?

Ja, auch ich bin seit einigen Tagen im Home-Office. Bei uns an der SRH wurden vorerst alle Präsenzveranstaltungen abgesagt. Wir planen, in den nächsten Wochen und Monaten Teile unserer Lehrformate und Inhalte auch digital anzubieten. Momentan telefoniere ich viel und schreibe etliche Mails. Meine Tochter ist bis jetzt ganz zufrieden, dass ich daheim bin. (lacht)

Das mag anfangs bei vielen Menschen so sein. Doch wenn man wochenlang daheim arbeitet oder isoliert ist – droht dann nicht irgendwann der Lagerkoller?

Derzeit reagieren viele noch mit Trotz oder Humor. Doch in zwei, drei oder vier Wochen wird das vermutlich anders sein. Denn das, was wir gerade erleben, ist für alle ein großer Eingriff in unser Leben, in geregelte Arbeits- und Tagesabläufe. Wenn keine Vereins- oder Freizeitaktivitäten mehr angeboten werden, wenn man Kinder versorgen und gleichzeitig arbeiten muss, ohne auf die Großeltern zurückgreifen zu können, dann ändert sich unsere Lebensqualität, unser Freiheitsgefühl. Mit dieser Situation umzugehen, bedeutet Stress.

Was kann man persönlich gegen diesen Stress tun?

Die Situation bietet auch Vorteile. Wir können unsere Arbeitsabläufe, unser Leben im Hamsterrad überdenken. Wir können wieder miteinander reden über Dinge, für die sonst nie Zeit ist. Wir müssen lernen, unseren Tag neu zu strukturieren, uns Aufgaben zu stellen. Das kann heißen, etwas Kreatives zu machen oder sich mit anderen Menschen auszutauschen. Wir sollten uns in dieser Situation nicht abschotten, sondern auch öffnen.

Aber wir sind es doch heutzutage überhaupt nicht mehr gewohnt, so viel Zeit zuhause zu verbringen.

Jeder geht anders mit der Situation um. Der eine kommt besser damit zurecht, der andere weniger gut. Manche brauchen mehr Abstand, manche brauchen mehr Kontakte. Es hängt auch damit zusammen, ob man alleine wohnt oder gemeinsam mit seinem Partner oder Familie. Und: Menschen, die psychisch labiler sind, oder die, wie wir in der Psychologie sagen, eine gewisse Prädisposition für die Entwicklung psychischer Störungen haben oder bereits erkrankt sind, kommen womöglich schlechter damit zurecht. Durch die Isolation kann es schlimmstenfalls dann etwa zu tief greifenden emotionalen Veränderungen kommen wie Traurigkeit, Beklemmung, Angst.

Ist es nicht auch traurig, jetzt, wenn das Wetter so schön ist, womöglich nicht mehr vor die Tür gehen zu können?

Das empfindet jeder anders, je nach Persönlichkeit. Manche Menschen sind anpassungsfähiger und grundsätzlich zuversichtlich: Der Sommer kommt ja noch! Und dann gibt es eben auch die Menschen, die weniger resilient sind und sich innerlich schwerer tun, neue Situationen anzunehmen. Doch das verschlimmert eher die Beschwerden. Denn der wahrgenommene Stress wird dadurch nicht weniger.

Was raten Sie diesen weniger belastbaren Menschen?

Manchmal hilft es zu sagen: Stopp! Das bringt jetzt nichts. Man darf nicht nur sich selbst sehen, sondern muss sich auch bewusst machen: Da gibt es gerade viele Menschen, die sind schwer krank oder haben womöglich einen Angehörigen verloren. Vielleicht hilft auch ein Blick in den eigenen Kühlschrank. Wenn der noch nicht ganz leer ist, dann ist das doch schon einmal gar nicht so schlecht. Was auch hilft, ist, sich auf Dinge zu konzentrieren, die einem gut tun: zum Beispiel gute Musik hören oder etwas Tolles kochen, einen alten Freund anrufen, ein Buch lesen.

Wer zuhause sitzt oder arbeitet, hat weniger soziale Kontrolle, kann permanent auf Fernsehen oder sein Smartphone zugreifen. Wie kann man der Nachrichtenflut da überhaupt noch entkommen?

Wer nicht will, dass ihn jede Nachricht aufschreckt, sollte sich so etwas wie ein Zeitkontingent verordnen. Es kann helfen, nur einmal am Tag Nachrichten zu schauen, vielleicht gemeinsam mit der Familie, oder nur die Zeitung zu lesen. Man sollte sich grundsätzlich darüber klar werden: Welche Informationen brauche ich? Muss ich jeden Tag die aktuelle Zahl der Infizierten erfahren oder reicht das auch ein oder zwei Mal pro Woche? Zudem sollte man sich vorab überlegen, wie man auf bestimmte Szenarien reagieren könnte – im schlimmsten Fall auf eine Ausgangssperre.

Bei all dem, was der Virus an Schaden angerichtet hat und anrichten wird – gibt es Positives, das wir aus dieser Krise ziehen könnten?

Der Optimismus sollte nicht weichen. Das Wichtigste ist, sich klar zu machen, dass wir mit unserem Verhalten Leben retten können und den Ärzten, Krankenschwestern und Pflegern Zeit und Ressourcen zur Behandlung der Kranken geben. Wir müssen unsere persönliche Freiheit einschränken, damit es anderen Menschen gut geht. Es geht jetzt um das große Ganze. Wenn wir das lernen, dann sehe ich darin eine Chance und Wachstum für uns.