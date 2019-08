Heidelberg. (rie) Die Verursacherin der zwei Großsperrungen am Bismarckplatz ist gefasst. Die Polizei hat am Donnerstag eine 60-jährige Heidelbergerin festgenommen, die am Dienstag Mehl und am Mittwoch Backpulver auf dem zentralen Heidelberger Platz verstreut hatte. Weil die Substanzen zunächst nicht identifiziert werden konnten, musste der Platz an beiden Tagen teilweise abgesperrt werden, bis feststand, dass es sich nicht um gesundheitsgefährdendes Pulver handelte.

Die 60-jährige Verursacherin ist laut Polizei „psychisch auffällig“. Sie wurde gefunden, weil sich nach dem Zeugenaufruf der Polizei ein Hinweisgeber gemeldet hatte. Im Zuge der Ermittlungen fanden die Beamten heraus, dass die 60-Jährige bereits seit etwa zwei Jahren im Stadtgebiet Backpulver, Mehl, Zucker, aber auch Katzenstreu verteilte.

Die Polizisten führten bei der Frau eine sogenannte Gefährderansprache durch, in der die Beamten ihr die potenziellen strafrechtlichen und finanziellen Konsequenzen ihres Handelns aufzeigten. Die 60-Jährige könnte wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung einer Straftat angezeigt werden. Zudem könnten ihr die Kosten des Einsatzes aufgebrummt werden. Ob sie überhaupt schuldfähig ist, muss aber ein Gericht klären.

Die Ermittlungen des Polizeireviers Heidelberg-Mitte dauern an.

Update: 15.20 Uhr