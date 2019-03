Heidelberg. (jola) Mindestens 150 km/h schnell fuhren Tristan E. und Florian A. (Namen geändert), als ihre Autos zusammenprallten, wild zwischen den Leitplanken hin und her schleuderten und schließlich auf der Autobahn zum Stehen kamen.

Die Bilanz der Raserei: Zwei zerstörte Autos, eine leicht verletzte Beifahrerin und 13.500 Euro Schaden an öffentlichem Eigentum. Es war das letztlich glimpfliche Ende eines illegalen Autorennens, stellte Richter Norbert Will fest, als er die beiden Fahrer gestern zu einer Geldstrafe von je 90 Tagessätzen und einer Führerscheinsperre von 15 Monaten verurteilte.

Es ist der 28. Oktober 2018, gegen 0.45 Uhr fahren die beiden jungen Männer in Heidelberg auf die A656, wo sie laut Staatsanwaltschaft noch vor dem Ortsausgangsschild ein Rennen verabreden. Sie kennen sich nicht. "Es hat sich wohl hochgeschaukelt", erklärt Steffen Kling, A.s Anwalt. Mit "deutlich überhöhter Geschwindigkeit", so der Staatsanwalt, sind die beiden mit ihrem BMW Mini und dem Audi A4 über die zweispurige Straße geheizt.

Das erste Auto auf ihrem Weg überholen sie beide links, den zweiten Wagen überholt Florian rechts über die Beschleunigungsspur. Als der 23-Jährige wieder auf die rechte Fahrspur wechseln will, versucht Tristan E. das gleiche von links. Die Autos berühren sich seitlich und brechen aus.

Sowohl Florian A. als auch der 25-jährige Tristan E. geben zu, was ihnen der Staatsanwalt vorwirft und in der Verhandlung vorträgt. Es stand bereits in den Strafbefehlen, die Ende Januar verhängt wurden. Beide sollten eine Geldstrafe in Höhe von 120 Tagessätzen zahlen - hätten damit als vorbestraft gegolten - und ihre Führerscheine insgesamt 18 Monate abgeben. Sie legten Widerspruch ein, ohne den Sachverhalt anzuzweifeln. Richter Will erklärt: "Was hier vorgelesen wurde, steht fest."

Will musste deshalb keine Zeugen laden, auch der Sachverständige, der das Gutachten anfertigte, musste nicht zur Verhandlung kommen. Nach einer knappen Stunde konnte das mildere Urteil fallen, nach dem sie nicht als vorbestraft gelten. "Ich möchte Ihnen keine Steine in den Weg legen", so Will. Davor nahm er sich Zeit für die persönlichen Verhältnisse der Angeklagten.

Beide haben keine Kinder, Tristan E. allerdings Schulden: Die Abschlagszahlung für sein Haus beträgt 1000 Euro im Monat, dazu kommen die Zahlungen für sein finanziertes - mittlerweile zerstörtes - Auto, sein Kredit für die Meisterschule und eine Bürgschaft, die er übernommen hat. Sollte er in Regress genommen werden, kämen monatlich 350 Euro dazu. Allerdings verdient er mit 2400 Euro netto im Monat gut. Bei Florian A. sieht das anders aus: Der Azubi hat monatlich 750 Euro zur Verfügung, wohnt jedoch bei seiner Mutter und dürfe "auch an den Kühlschrank gehen", wie Richter Will verschmitzt feststellte.

So muss Tristan E. 90 Tagessätze in Höhe von 50 Euro zahlen, bei Florian A. sind es nur 20 Euro. Anwalt Kling resümierte in seinem Plädoyer: "Es sind zwei Jungs, der eine lebt ein bisschen besser, der andere lebt ein bisschen schlechter - aber blöd sind sie beide."