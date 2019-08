Von Willi Berg

Heidelberg. Einem dreisten Betrüger ist ein Geschäftsmann aus Südtirol aufgesessen. Ein Heidelberger versprach ihm die Verdoppelung seines Kapitals. Und das innerhalb eines Jahres. Der Italiener zahlte darauf eine Million Euro an den heute 64-Jährigen. In dem Glauben, das Geld sei zu 100 Prozent sicher, wie dieser ihm versprochen hatte.

Das Heidelberger Landgericht verurteilte den Angeklagten jetzt zu einer Haftstrafe von vier Jahren und neun Monaten wegen Betruges in einem besonders schweren Fall.

Eigentlich sei ihm klar gewesen, dass eine solche Rendite unrealistisch ist, sagte der Geschädigte. Dennoch vertraute er dem Mann 2014 seine Ersparnisse an. Zwar habe er nicht recht verstanden, wie das Geld angelegt werden sollte. Er sei davon ausgegangen, zumindest das Kapital zurückzubekommen. So hatte der Heidelberger ihm schriftlich versichert, er werde die Million aus seinem Privatvermögen zahlen, sollte die Anlage notleidend werden.

Was der Geprellte nicht ahnte: Der Heidelberger ist ein hoch verschuldeter und mehrfach vorbestrafter Gauner. Bedenken der Gattin und seines Anlageberaters schlug der 63-Jährige in den Wind. Ebenso die des Sohnes, der früher bei einer Bank arbeitete. Und so überwies er 800.000 Euro auf Konten des Angeklagten in Serbien. Außerdem zahlte er ihm über eine dritte Person 200.000 Euro in bar. Dabei handelte es sich um unversteuertes Schwarzgeld.

Die Summe sollte angeblich bei einer Firma mit dem Namen "Finance Force Holding" im serbischen Novi Sad angelegt werden. Doch die diente nur als Fassade. Außer der Geschäftsführerin gab es keine Angestellten. Und im Jahr 2014 lag der Gewinn bei überschaubaren 900 Euro. Das ergaunerte Geld verwendete der Heidelberger offenbar größtenteils für eigene Zwecke. Als der Südtiroler merkte, dass er übers Ohr gehauen wurde, war es zu spät.

Der Geschädigte, der über 100 Personen beschäftigt, betreibt ein großes Lokal und ist an Skiliften beteiligt. Eigentlich wollte er mit dem ersparten Geld anbauen. Daraus wird nun wohl nichts auf absehbare Zeit. Zu spät kommt seine Erkenntnis: "Ich war wohl zu blauäugig", sagte er vor Gericht. Und: Einem Italiener hätte er seine Ersparnisse nicht anvertraut. Der 63-Jährige hat nicht nur viel Geld verloren, sondern auch noch Ärger mit den italienischen Finanzbehörden bekommen. Die fanden bei einer Steuerprüfung heraus, dass er 200.000 Euro nicht versteuert hatte. Genau das Geld, das dem Angeklagten zugeflossen ist.

Eine Inkassofirma hat inzwischen 300.000 Euro bei dem Betrüger eingetrieben. Für die restlichen 700.000 Euro legte dieser jetzt ein Schuldanerkenntnis ab.

Der Heidelberger ist unter anderem wegen Betruges vorbestraft. So hatte er einen Schweizer Apotheker um 500.000 Euro betrogen und war deshalb vom Heidelberger Amtsgericht zu 18 Monaten auf Bewährung verurteilt worden. Diese Strafe wurde jetzt in das Urteil des Landgerichts miteinbezogen.