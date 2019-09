Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Das Telefon klingelte zum ersten Mal zur Mittagszeit. Ursula G. (Name geändert) war gerade zurück in ihrer Wohnung in Ziegelhausen und bereitete das Essen vor. Die 87-Jährige lebt allein. Am anderen Ende meldete sich ein Mann: "Ich muss mit Dir reden, das darf niemand wissen." Die Rentnerin fragte nach: Ob er Thomas sei, der Sohn ihrer Nichte? "Ja", bestätigte der Mann. Er brauche 25.000 Euro.

Wenige Stunden später klickten die Handschellen. Es ist aber nicht der Anrufer, sondern eine angebliche Notariatsmitarbeiterin, die nun im Amtsgericht auf der Anklagebank sitzt. Der Arbeitslosen wird versuchter Bandenbetrug vorgeworfen. Sie war bei Ursula G. aufgetaucht, um das Geld abzuholen. Die 35-Jährige lässt ihre Anwältin Andrea Combé eine Erklärung verlesen, in der sie das Geschehen einräumt.

Noch bevor Ursula G. den ominösen Anruf bekommt, klingelt das Telefon bei der Angeklagten. Ein Mann fragt sie, ob sie bei einer Aktion mitmachen wolle. "Wussten Sie da schon, dass es sich um etwas Illegales handelt?", fragte Staatsanwalt Jakob Pichon. Die 35-Jährige bejahte. Das sei ihr schon bewusst gewesen, doch sie wollte dennoch gerne die Familienkasse aufbessern. 500 Euro sollte die dreifache Mutter bekommen. Sie solle in die Stadt gehen, jemand würde sie erkennen und ihr ein Handy übergeben, so die Anweisungen des Mannes, den sie nicht kennen will. Über das Handy bekäme sie dann Instruktionen.

"Es steckt sehr viel Organisation dahinter: Das ist organisierte Kriminalität", sagte ein auf Enkeltricks spezialisierter Polizist. Er erklärt, wie die Täter vorgehen: Der sogenannte Keiler ruft - meist aus dem Ausland - bei alten Menschen an. Im Telefonbuch sucht er nach alten Namen. In diesem Fall schlüpfte der "Keiler" dann in die Rolle des Verwandten "Thomas" und fragte nach Geld. Die Angeklagte, die das Geld abholen wollte, fungierte als "Läuferin". Diese bekommen ihre Instruktionen vom sogenannten Logistiker. Er könnte in diesem Fall derjenige gewesen sein, der das Handy der Angeklagten übergab.

Ursula G. war skeptisch, als "Thomas" am Telefon anders klang: "Ich erkenne Deine Stimme gar nicht", habe sie gesagt. Die gegebene Erklärung: Heiserkeit. Er bräuchte jetzt dringend 25.000 Euro, die er schon morgen zurück zahlen könne. Er müsse einen Sparplan bis zu einer gewissen Grenze auffüllen, dann könne er ihn auflösen und erhalte das ganze Geld zurück. "Ich war mir 99 Prozent sicher, dass er es nicht ist", sagte Ursula G. Trotzdem fuhr sie zur Bank. "Wenn ich sehe, dass er es nicht ist, kann ich immer noch die Polizei holen", meinte sie.

In der Sparkasse traf die Rentnerin auf den Angestellten Jürgen Wimmer. Und der fragte sie aus, wofür sie das Geld bräuchte. Als er den Schwindel witterte, fragte er: "Sollen wir die Polizei rufen?" Die Beamten kamen in die Bank und begleiteten Ursula G. nach Hause.

Zurück in der Wohnung setzte der Psychoterror ein: "Ihr Gesundheitszustand wurde schlechter", sagt ein Polizist, der dabei war. Die Täter bauten mit mehreren Telefonaten extremen Druck auf. Ursula G. sollte sogar Geldschein-Nummern vorlesen, um zu zeigen, dass sie das Geld hat. Die Polizei gab ihr eine Liste mit Nummern. Dann rief ein vermeintlicher Sparkassen-Mann an, der Ursula G. bestätigte, dass es die Sparanlage gebe, die am nächsten Tag ausbezahlt werden könne. Ursula G. übergab der Angeklagten schließlich am Friedhof in Ziegelhausen ein Kuvert voller "Geld" - es war Zeitungspapier. Kurz danach wurde die Frau verhaftet, der Spuk war vorbei.

Richterin Walburga Englert-Biedert verurteilte die einschlägig vorbestrafte Angeklagte zu zwei Jahren und drei Monaten Haft. Sich die Schwächsten als Opfer zu suchen, sei besonders verwerflich. Sparkassen-Mitarbeiter Wimmer wurde bereits vor einigen Wochen im Rahmen der Kampagne "Beistehen statt Rumstehen" ausgezeichnet.