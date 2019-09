Von Holger Buchwald

Heidelberg. Es war die schlimmste Nacht im Berufsleben von Murat S. (Name geändert): Seit 20 Jahren arbeitet der 64-Jährige als Taxifahrer. Nie hatte er Probleme, konnte auch tagsüber gut schlafen. Bis er in den frühen Morgenstunden des 13. März Opfer eines Überfalls wurde. Ab dem kommenden Dienstag stehen nun zwei Männer vor Gericht. Sie sollen für die Tat verantwortlich sein. Einer von ihnen, so die Anklage, habe Murat S. ein Messer an die Kehle gehalten.

Es war gegen Mitternacht, als die beiden jungen Männer - laut Staatsanwaltschaft sind sie 1997 und 1995 geboren - Murat S. zum ersten Mal aufgefallen waren. "Sie standen schon länger am Hauptbahnhof herum", erinnert sich der 64-Jährige. Als er dann schließlich mit seinem Taxi ganz vorne in der Warteschlange war, stiegen die Männer zu. "Sie wollten nach Rohrbach", sagt Murat S.. Schon zu diesem Zeitpunkt kam es ihm komisch vor, dass die beiden keine genaueren Ortsangaben machen konnten. Später stellte sich heraus, dass die Fahrgäste eigentlich ins Rotlichtviertel in Rohrbach-Süd wollten.

Als das Taxi vor dem Sex-Club war, gaben die dubiosen Passagiere an, dass sie nichts Bares dabei hätten, sie bräuchten einen Geldautomaten. Später behaupteten sie laut Murat S., dass sie gar keine Bankkarte dabei hätten. Unmittelbar darauf eskalierte die Situation. "Plötzlich hatte ich das Messer am Hals. Sie wollten alles Geld, das ich dabei hatte", berichtet der 64-Jährige immer noch geschockt: "Ich sagte ihnen, dass ich meine Schicht gerade erst begonnen und daher kaum Geld dabei habe. Daraufhin forderten sie 50 Euro und wollten wieder in die Stadt gefahren werden."

Endlose Minuten dauerte die Fahrt, gefühlt hatte Murat S. eine halbe Stunde lang das Messer am Hals. Bis er sich am Rohrbach-Markt aus dem Wagen befreien konnte. Als er einen Kollegen mit einem Taxi heranfahren sah, rief er laut um Hilfe. Die beiden jungen Männer flüchteten - ohne Beute.

"Seit dieser Sache kann ich kaum noch schlafen und schreie nachts laut auf", so Murat S.. Wenn er zur Ruhe kommen wolle, müsse er Beruhigungsmittel nehmen. Direkt nach der Tat konnte er zwei Monate lang kein Taxi fahren. Inzwischen wird er aber nur noch manchmal von der Angst überwältigt, wenn ein Fahrgast direkt hinter ihm sitzt. Dementsprechend erleichtert war der 64-Jährige, als ihm die Kripo mitteilte, dass zwei Tatverdächtige gefasst worden seien. Über die Videokamera an einem Geldautomaten konnte man seines Wissens wohl einen der Männer identifizieren. Nun muss Murat S. als Zeuge aussagen.

Info: Der Prozess am Dienstag, 24. September, beginnt um 9 Uhr im Saal 1 des Landgerichts, Kurfürsten-Anlage 15. Es sind zehn Zeugen geladen. Das Urteil wird am 9. Oktober erwartet.