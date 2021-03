Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Efrem Z. stach mehrmals zu: in den Brustkorb, den Bauch, den Oberschenkel. Sein Opfer ist die Mutter seines zweijährigen Kindes und mit ihm nach orthodoxem Brauch verheiratet. Auch das Kind wurde verletzt. Die 21-Jährige konnte durch eine Not-OP gerettet werden, Efrem Z. muss sich seit Mittwoch vor der Schwurgerichtskammer des Heidelberger Landgerichts wegen versuchten Mordes verantworten. Beide erklären, sich nicht mehr erinnern zu können, der Angeklagte räumt die Tat allerdings ein.

"Er missbilligt ihren selbstbestimmten Lebensstil", sagte Oberstaatsanwalt Lars-Jörgen Geburtig bei der Anklageverlesung. Efrem Z. habe sie deshalb töten wollen. Als seine Frau in ihrem Appartement aus dem Fenster geschaut habe, soll er sich von hinten genähert und mit einem Messer mehrfach zugestochen haben. Die 21-Jährige sei dann schreiend hinausgelaufen und auf dem Flur zusammengebrochen, während der Angeklagte in der Wohnung geblieben und davon ausgegangen sei, dass sein Opfer tot ist. Das Kind hat eine Schnittwunde am Kopf davongetragen.

Efrem Z. wuchs in Eritrea auf. Seine Frau lernte er bereits dort kennen. Beide sind koptische Christen und flohen – getrennt voneinander – nach Europa. Efrem Z. erklärte, er wäre zum Militär eingezogen worden, wenn er nicht gegangen wäre. "Ich hatte Angst", so der 24-Jährige. Er schlug sich über die äthiopische Grenze, durchquerte den Sudan und lebte vier Monate in Libyen, bevor er das Mittelmeer in einem kleinen Boot überqueren konnte und in Italien ankam. "Libyen ist gefährlich", sagte der Angeklagte. Er habe dort sehr gelitten: "Vielleicht war es eine Strafe von Gott."

In Deutschland angekommen, machte Efrem Z. einen Deutschkurs, holte seinen Hauptschulabschluss nach und begann eine Ausbildung als Kfz-Mechaniker. Er nahm wieder Kontakt zu seiner späteren Frau auf, sie heirateten, allerdings nicht standesamtlich, und bekamen ein Kind. Zusammenziehen konnten sie allerdings nicht, weil er zu wenig Geld verdient habe.

Der Angeklagte schildert die Beziehung als anfangs sehr harmonisch, doch ab Dezember 2019 kam es zu Streitigkeiten. "Ich habe gesehen, dass sie viel telefoniert hat", sagte Efrem Z. Er habe ihr nicht vertraut. "Das war mein Fehler." Eifersüchtig sei er aber nicht gewesen. Seine Frau hatte viel Kontakt mit einem ihrer Cousins, der in München lebt. Die Woche vor der Tat verbrachte sie mit der Tochter dort.

Als Efrem Z. seine Frau vom Bahnhof abholte, sei sie abweisend gewesen. Er hatte ihr Blumen mitgebracht, einen Brief geschrieben, den sie gar nicht anschaute und das erste Mal für sie gekocht. Es habe Streit gegeben darum, wo das Kind essen darf. Dann habe sie ihn am Schlafittchen gepackt – an den Rest erinnert er sich nicht mehr: "Danach ist alles dunkel."

Auch das Opfer konnte sich vor Gericht an kaum etwas erinnern. Dass sie schwer verletzt wurde, hält sie für "Gottes Strafe – vielleicht". "Bei der Polizei haben Sie sich noch besser erinnert", wandte sich der Vorsitzende Richter Jochen Herkle an die junge Frau. Auf ihren Aussagen dort basiert die Anklageschrift. Doch die Erinnerung sei nicht wiedergekommen. "Er ist mein Mann und bleibt auch mein Ehemann", sagte sie. "Ich habe ihm verziehen." Die 21-Jährige hofft, dass er nicht zu lange ins Gefängnis muss. Ein Urteil könnte nächste Woche fallen.