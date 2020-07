Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Für jeden Filmdreh wären es ideale Zutaten: Falsche Goldbarren, ein gewiefter Banker, ein naiver Ganove und eine ahnungslose, aber am Ende dankbare Seniorin. Der Bösewicht landet hinter Gittern, die Handschellen klicken noch vor der Haustür der Dame, die Polizei hat ihn in flagranti erwischt. Doch der Fall, den Richterin Walburga Englert-Biedert am Donnerstag verhandelt hat, war kein Filmdreh. Und die Seniorin konnte ihre Vermögen zwar behalten, wird sich aber wahrscheinlich nicht mehr von der Tat erholen. Mit einer ganzen Reihe von Attesten ließ sie sich für den Prozesstermin entschuldigen.

Für die 86-jährige Seniorin begann die Geschichte Mitte Januar. Sie wird angerufen, ihr wird eine Räuberpistole erzählt: Ein angeblicher Polizeibeamter erklärt, man habe eine rumänische Einbrecherbande in der Nähe ihres Wohnorts festgenommen. Bei ihnen hätte man Informationen über sie gefunden. Und zu allem Überfluss würden die Männer auch mit den Mitarbeitern ihrer Bank unter eine Decke stecken. Ihr Hab und Gut sei nirgendwo sicher – außer bei ihnen, den vermeintlichen Polizeibeamten.

Die Seniorin lässt sich überreden, Geld abzuheben. 22.000 Euro will sie in ihrer Filiale holen. Die Mitarbeiterin an der Kasse ist skeptisch, überredet sie wiederum, erst einmal 5000 Euro mitzunehmen und am nächsten Tag für das restliche Geld wiederzukommen. Bei ihrem zweiten Besuch erwartet der Filialleiter sie. Er fragt nach, will nicht, dass die 86-Jährige Opfer von Betrügern wird. Doch die Frau besteht auf die Auszahlung. "Wir können es unseren Kunden nicht verwehren", sagt der Filialleiter vor Gericht.

Kurze Zeit später ist der spätere Angeklagte erstmals bei der Seniorin und holt die 22.000 Euro ab. Dann fährt er das Geld nach Hannover, wo er sie einer Frau übergibt, die er selbst nicht kennt. Anweisungen bekommt er über ein einfaches Handy. Das hatte ihm ein Bekannter aus dem Heimatort gegeben, nachdem er sich erkundigt hatte, ob er Interesse an einem Job hätte.

Eigentlich war der 25-jährige Angeklagte Lkw-Fahrer, verdiente in seiner Heimat in Österreich 2200 bis 2700 Euro netto. "Gutes Geld", stellte Richterin Englert-Biedert fest. Vor allem, weil der Mann die ganze Zeit bei seinen Eltern mit freier Kost und Logis wohnte. Zuletzt fuhr er Taxi während der Skisaison, wo es noch mehr Geld geben sollte. Doch es gab ein Problem: Der 25-Jährige ist spielsüchtig. "Mit 14 habe ich das erste Mal am Automaten gesessen, mein erstes Gehalt habe ich komplett verspielt. Es wurde zur Sucht." Das Spielen hat ihm bereits Schulden von 50.000 Euro eingebracht.

2000 Euro bekommt der Angeklagte für die erste Tour nach Heidelberg und Hannover. Er sagt auch das zweite Mal zu, als das Handy klingelt und er den neuen Auftrag bekommt. Derweil hatten die Hintermänner die Seniorin so bearbeitet, dass sie bei der Bank in Auftrag gibt, Wertpapiere über 150.000 Euro zu verkaufen und dafür Gold zu kaufen. Was sie nicht weiß: Der Filialleiter macht nicht mit und informiert die Polizei. Die Transaktion allein hätte sie schon mehrere Tausend Euro gekostet. Die Polizei besorgt daraufhin falsche Barren.

Als das vermeintliche Gold in einer Tüte landet und die Seniorin es vor die Tür zur Abholung stellt, läuft der Angeklagte direkt in die Falle. Er wird sofort festgenommen und in Untersuchungshaft gebracht. Die 86-Jährige wird noch am selben Tag vernommen. "Sie war geschockt, richtig traumatisiert", erzählt ein Polizist. Und das Trauma wurde immer schlimmer: "Die Nachwehen der Tat sind enorm gewesen", erklärt der Beamte. Richterin Walburga Englert-Biedert verurteilte den Geständigen zu drei Jahren Haft.