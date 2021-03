Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Die Szene sorgte in der Hauptstraße für Aufsehen: Zwei kräftige Männer packten einen schmächtigen Mann, der sich schließlich mithilfe seines Cousins von ihnen losriss und dabei mit den Armen um sich schlug. Die Männer waren Kaufhausdetektive, der Festgehaltene ein Ladendieb, der gerade den Kaufhof in der Hauptstraße mit Diebesgut verlassen hatte – das gab der 21-jährige Angeklagte am Mittwoch im Prozess am Heidelberger Amtsgericht zu. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft: gewerbsmäßiger und räuberischer Diebstahl.

"Ich hatte keine Sachen zu Hause", versuchte der Angeklagte, seine Motivation zu erklären. Als sich die Szene auf der Hauptstraße abspielte – es war der 12. Oktober 2020 –, lebte der 21-Jährige in Patrick-Henry-Village. Er war am 16. September eingereist und hatte am 23. September einen Asylantrag gestellt, bevor er von Offenburg nach Karlsruhe und schließlich nach Heidelberg kam. Nachdem er sich auf der Hauptstraße von den Detektiven losgerissen hatte und geflohen war, wurde er schließlich von der Polizei festgenommen. Seitdem sitzt er in Untersuchungshaft. "Lange waren Sie nicht auf freiem Fuß hier", stellte die Vorsitzende Richterin des Jugendschöffengerichts, Nicole Bargatzky, fest.

Die wichtigste Frage im Prozess war, ob der Angeklagte deshalb um sich geschlagen hatte, um weiter im Besitz des Diebesguts zu bleiben – also eine "Beutesicherungsabsicht" hatte – oder einfach nur fliehen wollte. Die Antwort macht den Unterschied aus zwischen einem "normalen" und einem räuberischen Diebstahl. Während Ersterer im Erwachsenenstrafrecht mit einer Geldstrafe bestraft werden kann, beginnt der Strafrahmen beim räuberischen Diebstahl bei einem Jahr Freiheitsstrafe.

"Er hat versucht, mich anzugreifen", sagte der Angeklagte über das Verhalten des einen Ladendetektivs. Und: "Ich wusste nicht, dass das Security sind." Er sei "schlecht behandelt" worden und habe nur fliehen wollen. Die Detektive schilderten die Situation ganz anders. "Er hat alles verstanden", sagte einer von ihnen. Der andere: "Man hat ihm angesehen, dass es ihm klar war." Sie hätten sich ausgewiesen und mit Händen und Füßen – keiner von ihnen spricht Arabisch – deutlich gemacht, dass es um die gestohlene Weste gehe, die er unter seiner Jacke angezogen habe.

In seinem Plädoyer betonte Verteidiger Jens Klein, dass es seinem Mandanten nur darum gegangen sei, wegzukommen: "Die beiden Männer hatten ihn ganz schön am Wickel und er hatte – auf gut Deutsch – richtig Schiss. Das ist offensichtlich Angst vor Strafe und nicht die Beutesicherungsabsicht." Wie hätte er in so einer Situation noch ruhig seine Jacke und die Weste ausziehen sollen, um dann zu fliehen. Er beantragte eine niedrige Bewährungs- oder Geldstrafe.

Richterin Bargatzky folgte dem Verteidiger in ihrem Urteil allerdings nicht. Während der Verfolgungsjagd, bei der die Detektive ihn immer wieder aus den Augen verloren, "hätte er das Ding zurückwerfen können". Stattdessen habe er sich der Weste – die nie mehr gefunden wurde – irgendwo entledigt, um sie sich später wieder zu holen. Unter anderem daraus könne man eine Beutesicherungsabsicht ableiten. Sie verurteilte den 21-Jährigen zu einer Jugendstrafe von einem Jahr ohne Bewährung. Die positive Sozialprognose fehle. Er müsse sich danach ändern: "Mit Ihrem Verhalten geben Sie denen Nahrung, die meinen, Flüchtlinge kämen nur hierher, um Diebstähle zu begehen." Damit werfe er ein schlechtes Licht auf die große Mehrheit, die sich an die Regeln hält. "Und das ärgert mich."