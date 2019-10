Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Sven P. (Name geändert) schmeckt Gift in seinem Essen, fühlt radioaktive Strahlen, hat Angst verfolgt, abgehört und bedroht zu werden. In Wellen steigen die Wahnideen in dem 33-Jährigen auf. Immer wieder ist er in einer feindlichen Welt, immer wieder nimmt er Drogen, Medikamente, wird straffällig. Weil er einen Maserati zerkratzt und dessen Fahrer angegriffen, sich gegen Beamte gewehrt hat und mehrmals gewalttätig war, war er am Dienstag wieder vor Gericht. Dieses Mal hat die Staatsanwaltschaft allerdings beantragt, ihn nicht zu bestrafen, sondern in eine geschlossene Psychiatrie einzuweisen. Sven P. sei wegen seiner paranoiden Schizophrenie schuldunfähig.

Ende März 2018 läuft Sven P. unvermittelt auf die Kurfürstenanlage und stoppt einen Maserati, dessen Fahrer den Wagen vor der Ampel zum Römerkreis ausrollen lässt. Mit einem Schraubendreher zerkratzt der 33-Jährige unvermittelt Motorhaube und Frontspoiler des Autos, dann droht er dem Fahrer, der verärgert ausgestiegen war. Unvermittelt sticht Sven P. mit dem Werkzeug in Richtung des Fahrers, verfehlt seinen Bauch allerdings, weil der Mann sich zur Seite dreht. Sven P. läuft weg und wird in der Stern-Apotheke gefasst, wo er sich unbeteiligt gibt, als die Polizisten hereinkommen. Soweit die Anklageschrift zu diesem Vorfall.

"Ich war psychotisch", erklärt P. - und wirkt dabei vor Gericht so, als könnte er sich von seinen Wahnideen distanzieren. "Ich war der Meinung, er darf nicht weiter fahren, ich wollte ihn nur beschützen", sagt der 33-Jährige. Er habe ihn warnen wollen vor "bestimmten Gruppierungen", die das System, Polizei und Justiz unterwanderten: "Das klingt verrückt, aber es war halt so", sagt P. Ob es auch was mit der Art des Autos zu tun gehabt haben könnte, fragte der vorsitzende Richter Jochen Herkle. "Es wäre mir auch lieber gewesen, wenn es etwas Günstigeres gewesen wäre", antwortet P. "Ich bin einer der letzten guten Menschen, denke ich immer. Dass ich die Welt retten muss", erklärt Sven P. Doch er behauptet, der Fahrer sei ausgestiegen und habe ihm einen Zahn ausgeschlagen. Daraufhin habe er - Sven P. - ihn eigentlich anzeigen wollen. Doch es stellt sich während der Beweisaufnahme heraus: Er wurde sicher nicht geschlagen.

"Auch wenn er heute aufgeräumt wirkt, das darf nicht täuschen, das sind Momentaufnahmen", stellt Joachim Schramm allerdings fest. Der Sachverständiger hatte P. das erste Mal 2012 begutachtet: "Und mein Gutachten war falsch", sagt Schramm heute. Mittlerweile kennt er die vollständige Krankengeschichte des Angeklagten. Immer wieder wurde er in die Psychiatrie eingewiesen. Immer wieder - so Schramm - wurde er falsch behandelt: "Es gab keine angemessene Behandlung. Nicht ansatzweise."

Als Schüler treten bei Sven P. erstmals Symptome einer Schizophrenie auf. Doch die Ärzte behandeln seine Alkohol-, Drogen- und Medikamentensucht. Schramm: "Die Polytoxikomanie ist völlig entgleist." Trotz der Entzüge. Und da hätte man feststellen müssen, dass der Medikamentenmissbrauch nicht die Ursache, sondern nur ein Symptom seines Leidens ist.

"Die Diagnose Schizophrenie scheint gesichert", sagt Schramm: "Alles, was bisher gewesen ist, kann sich jederzeit wiederholen." Dazu gehört nicht nur der Angriff mit dem Schraubenzieher. Sven P. hat außerdem einem am Boden Liegenden zwei mal ins Gesicht getreten, ist völlig verwirrt auf einem geklauten Fahrrad gefahren und hat sich brutal gegen die Polizei gewehrt. Sein Vorstrafenregister ist beachtlich.

Deshalb beschließt die Kammer, den 33-Jährigen in eine geschlossene Psychiatrie einzuweisen. "Grundsätzlich unbefristet", so Richter Herkle. "Doch es gibt genug Mechanismen, damit Sie nicht vergessen werden."