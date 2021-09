Von Jonas Labrenz

Heidlberg. Allen Unschuldsbeteuerungen zum Trotz ist am Dienstag ein 22-jähriger Algerier wegen Raubes und versuchten gemeinschaftlichen Diebstahls zu einer Haftstrafe von einem Jahr und neun Monaten verurteilt worden. Das Schöffengericht war überzeugt, dass er Mitte Juli einen 79-Jährigen auf offener Straße in den Schwitzkasten genommen, ihn gewürgt und ihm einen Teil eines goldenen Rosenkranzes gestohlen hatte. Nur wenige Minuten später, so die Überzeugung des Gerichts, hat er in einem nahe gelegenen Restaurant mit einem Mittäter versucht, Handy und Geldbeutel eines Gastes zu stehlen.

Richterin Walburga Englert-Biedert setzte die Strafe nicht zur Bewährung aus und folgte damit dem Antrag der Staatsanwaltschaft: Weil der Mann erst einen Monat vor den Taten ins Land gekommen war und sein Asylantrag mittlerweile abgelehnt ist, würde er wahrscheinlich wieder Straftaten begehen, um seinen Lebensunterhalt zu finanzieren, so die Begründung.

Der Angeklagte leugnete die Taten bis zum Schluss. "Nicht alle Araber sind Diebe", warf er sogar während der Urteilsbegründung ein. Vorher erklärte er: "Ich habe nichts gestohlen, Sie haben keine Beweise dafür, alles, was hier gesagt wird, ist eine Lüge." Dementsprechend hatte er gefordert, "nach deutschem Recht freigesprochen" zu werden. Seine Eltern hätten ihm anerzogen, nicht zu stehlen und nicht zu lügen, deshalb sei er unschuldig.

Seine Version der Geschichte war allerdings dürftig: Am Tattag sei er um 14 Uhr von der Unterkunft in Patrick-Henry-Village (PHV) aufgebrochen, um in der Stadt einen Job als Koch zu suchen. Ab 18 Uhr habe er sich dann mit sechs bis sieben Dosen eines Whiskey-Cola-Gemischs am Neckar niedergelassen und bis etwa 21.30 Uhr getrunken. Auf dem Rückweg zum Shuttlebus habe ihn dann ein alter Mann einfach gestoppt und durchsucht. "Ich wusste nicht, was er macht", so der Angeklagte. Er habe selbst die Polizei rufen wollen und sagte über den 79-Jährigen: "Er war mir gegenüber sehr aggressiv, ich habe nichts gemacht." Als die Polizisten auftauchten, nachdem jemand sie alarmiert habe, sei er mitgegangen, weil so viele Leute da gewesen seien.

Problematisch ist schon der Beginn seiner Geschichte: Die PHV-Bewohner loggen sich mit einem Chip aus, wenn sie das Gelände verlassen und im System ist als Uhrzeit nicht 14, sondern 19.22 Uhr hinterlegt – kurz bevor ein anderer Asylbewerber die Unterkunft verließ, mit dem der Angeklagte immer viel Zeit verbracht hat. Ein Zeuge erkannte den zweiten Mann als Mittäter beim versuchten Diebstahl wieder, als die Polizei ihm Fotos von acht verschiedenen Männern vorlegte. Doch der Mittäter ist untergetaucht.

Auch alle anderen Zeugen widersprachen der Geschichte des Angeklagten. Und deren Aussagen seien – im Gegensatz zur Schilderung des Angeklagten – "detailreich, widerspruchslos und übereinstimmend" gewesen, wie der Staatsanwalt in seinem Plädoyer sagte. So erklärte der 79-Jährige, er habe kaum atmen können und Angst gehabt, sich mit Corona angesteckt zu haben, weil der Angeklagte ihm so nahe gekommen war.

Und die Zeugen im Restaurant hatten den 22-Jährigen auf frischer Tat ertappt und dann die Konfrontation mit dem 79-Jährigen erlebt, der ihm gefolgt war, nachdem der Teil des Rosenkranzes, den er als Talisman mit sich trug, nicht mehr in seiner Tasche war. Die Männer im Restaurant hatten auch den Komplizen des Angeklagten erlebt, der im Trubel schnell das Weite gesucht hatte. Und nicht zuletzt sahen sie, wie der 22-Jährige mit nacktem Oberkörper die Polizisten als Rassisten beschimpfte. Das hatte eine Bodycam eines Beamten aufgezeichnet.

Es habe sich in beiden Fällen um eine Variante des "Antanztricks" gehandelt, erklärte Richterin Englert-Biedert in der Urteilsbegründung. Diese Masche werde häufig von Männern mit nordafrikanischem Hintergrund genutzt – "so unsere forensische Erfahrung" –, um die Opfer zu bestehlen. Da gehöre es dazu, die Tatbeute sofort weiterzugeben. Die aufzufinden sei zwar "ein zusätzliches Bonbon", wenn es darum gehe, die Tat aufzuklären, so die Richterin, "aber das braucht man nicht". Der Talisman des 79-Jährigen ist nicht mehr aufgetaucht.