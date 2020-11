Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Weil er zwei junge Frauen mit einem Messer bedroht und gefordert hatte, dass er von ihnen ein Handy bekommt, ist am Dienstag ein 51-Jähriger am Heidelberger Amtsgericht zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und acht Monaten verurteilt worden. Weil er alkoholkrank ist und darüber hinaus an einer bipolaren Persönlichkeitsstörung leidet, ordnete Richterin Walburga Englert-Biedert die Unterbringung in einer Klinik an. Damit war sie weitgehend den Anträgen von Staatsanwaltschaft und Verteidigung gefolgt.

Peter K. (Name geändert) ist zehn oder elf Jahre alt, als er das erste Mal trinkt. Genau erinnert er sich nicht mehr. Der Vater ist Alkoholiker, die Mutter mit den zahlreichen Kindern überfordert. Auch Gewalt spielt in der Familie eine Rolle. Zwei ältere Brüder, selbst alkoholsüchtig und kriminell, führen Peter K. schon als Kind an den Alkohol heran. Damit versucht er zu vergessen, was ihm in einem Heim widerfahren ist. Die Sonderschule bricht er ab, eine Ausbildung schafft er nicht. Das Trauma steht ihm bis heute im Weg. Der mittlerweile 51-Jährige betäubt auch nach mehreren Entzügen, Therapien und Gefängnisaufenthalten seine Gedanken mit Alkohol. In Heidelberg wollte er sein Kindheitstrauma in der Psychiatrie aufarbeiten.

Der Tattag, es ist Samstag, der 13. Juni dieses Jahres, beginnt mit einem Streit und einem Missgeschick. Peter K. sitzt vormittags an der Alten Brücke am Neckar, will entspannen, denn am Wochenende hat er frei. Er telefoniert mit seiner Lebensgefährtin, bei der 2019 Brustkrebs diagnostiziert wurde und die deshalb aus dem gemeinsamen Haushalt auszog. Peter K.: "Sie wollte ihre Ruhe haben." Sie erzählt am Telefon, dass eine Rehabilitationsmaßnahme abgelehnt wurde, dann kommt es zum Streit. Worüber genau, daran erinnert sich Peter K. nicht mehr. Dann fällt ihm sein Handy ins Wasser.

Durch die bipolare Persönlichkeitsstörung, von den schon Monate andauernden extremen Verlustängsten zermürbt und durch die Thematisierung seines Kindheitstraumas in der Therapie aufgewühlt, entschließt sich Peter K., dem Drang nachzugeben und wieder zu trinken. Er kauft drei Flaschen Wein, trinkt zwei davon, lässt die dritte fallen. Irgendwann kommt er am Stadtgarten an, wo sich zwei junge Frauen gerade mit ihrem Mittagessen auf eine Bank gesetzt haben. Es ist 13 Uhr. Anhand eines Alkoholtests, der später auf der Wache gemacht wird, wird ermittelt, dass er zu diesem Zeitpunkt etwa 1,7 Promille im Blut gehabt haben muss.

"Aus dem Augenwinkel habe ich jemanden wahrgenommen, aber mir nichts weiter dabei gedacht", sagt eine der jungen Frauen vor Gericht. Dann soll der Mann sie gefragt haben, ob er telefonieren könne. "Er hat das in einem groben Ton gesagt", erinnert sie sich. "Ich habe es erst nicht verstanden und dann das Messer gesehen." Sie steht auf, geht ein paar Schritte zurück. Er folgt ihr und sie gibt ihm schließlich ihr Handy. Auch die Freundin ist zwischenzeitig aufgestanden und von ihm gewichen. "Dann ist er weggerannt."

Das Messer war klein: Man kann die vier Zentimeter lange Klinge, einen Korkenzieher oder einen Flaschenöffner ausklappen. Woher es plötzlich kam, haben beide Frauen nicht mehr genau sagen können: "Es war plötzlich da."

Die jungen Frauen alarmieren die Polizei, die Peter K. kurz darauf in der Bunsenstraße festnimmt. Das Handy der jungen Frau hat er noch bei sich. Sie bekommt es wieder und verdaut danach die Geschichte gut, wie sie vor Gericht erzählt: "Ich saß schon oft wieder im Stadtgarten und habe dort zu Mittag gegessen."