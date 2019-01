Von Manon Lorenz

Heidelberg. 48 Wochen auf Station, 40 Stunden Arbeit pro Woche und null Euro Bezahlung. So sieht für viele Medizinstudenten die Realität ihres Praktischen Jahres (PJ) aus, das sie am Ende ihres Studiums fit für den Ärztealltag machen soll. Ein inakzeptabler Zustand, findet die Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland (BVMD) und rief vergangene Woche zum "Aktionstag Praktisches Jahr" auf. Bundesweit demonstrierten angehende Mediziner für eine Reform des Praxisjahres, so auch in Heidelberg.

Hintergrund > Das Praktische Jahr (PJ) ist das sechste und letzte Jahr des Medizinstudiums. Nach dem schriftlichen Zweiten Staatsexamen arbeiten die Studenten 48 Wochen auf einer Station, um das im Studium erworbene theoretische Wissen zu vertiefen und in die Praxis umzusetzen. Aufgeteilt ist das PJ in drei Tertiale. Vier Monate verbringen die Studenten in der Chirurgie, vier Monate in [+] Lesen Sie mehr > Das Praktische Jahr (PJ) ist das sechste und letzte Jahr des Medizinstudiums. Nach dem schriftlichen Zweiten Staatsexamen arbeiten die Studenten 48 Wochen auf einer Station, um das im Studium erworbene theoretische Wissen zu vertiefen und in die Praxis umzusetzen. Aufgeteilt ist das PJ in drei Tertiale. Vier Monate verbringen die Studenten in der Chirurgie, vier Monate in der Inneren Medizin und vier Monate auf einer Wunschstation. Am Ende des PJ muss im Rahmen des Zweiten Staatsexamens die Mündliche Prüfung abgelegt werden. > Die Studenten fordern in ihrer Petition den BAföG-Höchstsatz (derzeit 735 Euro) als monatliche Aufwandsentschädigung und für alle über 25-Jährigen zusätzlich den Krankenversicherungsbeitrag. Außerdem fordern sie unter anderem mindestens vier Stunden Lehrveranstaltungen und acht Sunden Selbststudium pro Woche, einen persönlichen Zugang zum Patientenverwaltungssystem, eigene Arbeitskleidung sowie eine Aufbewahrungsmöglichkeit für Kleidung und persönliche Gegenstände. mlo

Unterstützt von der Fachschaft Medizin versammelten sich zahlreiche "Weißkittel" vor der Zentralmensa im Neuenheimer Feld und machten ihrem Ärger mit Trillerpfeifen, Ratschen und Bannern Luft. "Wir haben Bock auf faires PJ", skandierte die Menge auf ihrem Marsch zur Medizinischen Klinik und zurück. Und auf Transparenten war "Ausbildung statt Ausbeutung" zu lesen, denn ausgebeutet fühlen sich die zukünftigen Ärzte in vielerlei Hinsicht.

Laut einer Umfrage der Ärztegewerkschaft Marburger Bundes aus dem vergangenen Jahr, bei der 1296 PJ-Studenten befragt wurden, bekommen 17 Prozent im Praktischen Jahr überhaupt kein Geld, während gut ein Drittel mit 300 Euro oder weniger pro Monat abgespeist wird. Über die Hälfte der Medizinstudenten muss deshalb im PJ auf Erspartes zurückgreifen, ist auf finanzielle Unterstützung der Eltern angewiesen oder muss nebenher noch Geld verdienen.

In einer Petition, die weit über 90.000 Unterstützer zählt, fordert die BVMD deshalb unter anderem eine einheitliche Bezahlung im Umfang des BAföG-Höchstsatzes von derzeit 735 Euro. "Wenn wir das nicht bekommen, verstehe ich die Welt nicht mehr", empört sich Jeremy Schmidt, Bundeskoordinator für medizinische Ausbildung der BVMD und selbst Medizinstudent in Heidelberg.

Es geht den angehenden Medizinern aber nicht nur ums Geld, sondern auch um fehlende Wertschätzung. In vielen Krankenhäusern sei der PJ-Student nicht mehr als der "Blutabnehmer vom Dienst" oder "Beinhalter bei einer OP", ärgert sich ein Demonstrant und fragt sich: "Wie soll man so den Anforderungen gewachsen sein, die auf einen zukommen?" Während die einen sich als Handlanger für einfache medizinische Tätigkeiten missbraucht fühlen, beschweren sich andere, mit Aufgaben betraut zu werden, die den eigenen Kompetenzbereich bei Weitem überschreiten. Dazu zählen ärztliche Kernleistungen wie Anamnese, Diagnosestellung oder Therapieentscheidung.

Kritik ruft auch die momentane Regelung von Fehlzeiten hervor. 30 Tage darf ein PJ’ler fehlen, egal ob krankheits- oder urlaubsbedingt. Das führt dazu, dass Studenten bei Krankheit entweder auf ihren Urlaub verzichten müssen, der häufig zur Vorbereitung auf die mündliche Prüfung des Zweiten Staatsexamens genutzt wird, oder krank zur Arbeit erscheinen. "Das ist ein Unding" so Jeremy Schmidt, der dadurch nicht nur die Gesundheit der Studenten, sondern auch die Patientensicherheit gefährdet sieht.

"Viele Medizinstudenten ziehen bereits ihre Konsequenzen und absolvieren ihr PJ in anderen Ländern, beispielsweise in der Schweiz", erzählt David Norali Ghasemi von der Fachschaft Medizin. Nicht nur Arbeitsbedingungen und Bezahlung seien dort besser, auch bekämen viele PJ’ler am Ende direkt einen Arbeitsvertrag in die Hand gedrückt. "Da brauchen wir uns nicht über den Ärztemangel in Deutschland wundern", meint er. Trotz aller Kritik stellt Jeremy Schmidt aber klar: "Wir wollen nicht nur pöbeln. Es gibt auch Dozenten, die sich für uns ins Zeug legen."

Ein Heidelberger PJ’ler war auf der Demonstration nicht wie verabredet anzutreffen. "Natürlich nicht", meinten die Kommilitonen achselzuckend. "Die müssen alle arbeiten." Immerhin nicht ganz für lau, denn: "In Heidelberg gibt es keine Klinik, die gar nichts zahlt", weiß Jeremy Schmidt zu berichten.