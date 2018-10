In der Redtenbacherstraße im Industriegebiet in Rohrbach-Süd gibt es eine größere Ansammlung kleiner Bordelle. Im Hintergrund ist das Minarett der Rohrbacher Moschee zu sehen. Foto: Hentschel

Von Denis Schnur

Heidelberg. Wer sie nicht sucht, bekommt in der Regel nicht viel von ihnen mit: Dabei gehen in Heidelberg Hunderte Prostituierte ihrer Arbeit nach, vielleicht sogar Tausende. Die Dunkelziffer ist groß - genauso wie die Unsicherheit: Sexarbeiterinnen ziehen sich nicht nur oft Krankheiten zu, viele haben psychische Beeinträchtigungen - und auch in Heidelberg gibt es Zwangsprostitution. Deshalb will die Stadt nun gemeinsam mit der Diakonie eine Beratungsstelle für die Frauen einrichten. Die Initiative kam vom Amt für Chancengleichheit. Die RNZ beantwortet die wichtigsten Fragen:

Wie viele Prostituierte gibt es in Heidelberg?

Da traut sich niemand eine Einschätzung zu. "Das kann keiner", erklärt Dörte Domzig, Leiterin des Amtes für Chancengleichheit. Sie und ihre Mitarbeiter haben recherchiert: Sie waren vor Ort, haben mit der Polizei und den Verantwortlichen der sechs Beratungsstellen, die es in Baden-Württemberg gibt, gesprochen. Und trotzdem können sie keine Zahl nennen. Seit November 2017 müssen sich Prostituierte zwar beim Gesundheits- und Ordnungsamt anmelden. In Heidelberg sind seitdem 320 Frauen erschienen. Aber das ist wohl nur ein Bruchteil der hier tätigen Sexarbeiterinnen, ihre Zahl könnte drei bis siebenmal so hoch sein. "Die Dunkelziffer ist sicher erheblich", meint Domzig.

Hintergrund Hintergrund Prostitution > Prostitution wird in Deutschland durch das Prostitutionsgesetz von 2001 geregelt. Sie ist prinzipiell legal und seit dem Inkrafttreten des Gesetzes auch nicht mehr "sittenwidrig". Illegal ist sie jedoch, wenn die Betroffenen minderjährig sind, wenn sie zur Sexarbeit gezwungen werden oder wenn diese in einem Sperrbezirk [+] Lesen Sie mehr Hintergrund Prostitution > Prostitution wird in Deutschland durch das Prostitutionsgesetz von 2001 geregelt. Sie ist prinzipiell legal und seit dem Inkrafttreten des Gesetzes auch nicht mehr "sittenwidrig". Illegal ist sie jedoch, wenn die Betroffenen minderjährig sind, wenn sie zur Sexarbeit gezwungen werden oder wenn diese in einem Sperrbezirk stattfindet. > Das Prostituiertenschutzgesetz führte 2017 in Baden-Württemberg neue Rechte und Pflichten für Betreiber von Prostitutionsgewerben und für Prostituierte ein. Sexarbeiterinnen und -arbeiter müssen ihre Tätigkeit seitdem anmelden. Sie müssen sich auch vom Gesundheitsamt beraten lassen. In Heidelberg gilt dies seit November 2017. Das Gesetz soll die Rechte der Prostituierten stärken. Viele melden sich jedoch trotzdem nicht an. > Steuern zahlen die Sexarbeiterinnen und -arbeiter ebenfalls. In den meisten Teilen Deutschlands wird das "Düsseldorfer Modell" angewandt. Dabei wird pro Arbeitstag eine pauschale Abgabe fällig - unabhängig vom Umsatz. In Baden-Württemberg liegt diese bei 25 Euro. dns

[-] Weniger anzeigen

Wo arbeiten die Frauen?

Einen klassischen Straßenstrich gibt es in Heidelberg nicht. Stattdessen sind die meisten wohl in Bordellen tätig. Dabei gibt es zwei Schwerpunkte: Das "Laufhaus" Bienenstock in der Bahnstadt sowie mehrere kleinere Bordelle im Gewerbegebiet Rohrbach-Süd. Hinzu kämen laut dem Amt einzelne Betriebe in anderen Stadtteilen, aber vor allem ein großer Graubereich in Form von Hotelprostitution und Escort Services. Hierzu gibt es jedoch keine Daten. "Diese Frauen melden sich so gut wie nie an", so Domzig.

Wo kommen die Prostituierten her?

Der größte Teil der Frauen - bis zu 80 Prozent, schätzt Domzig - stammt aus Osteuropa, vor allem aus Rumänien und Bulgarien. Sie sind meist sehr jung und sprechen kaum Deutsch. Auch hier sind die Daten mit Vorsicht zu genießen, da es unter den Frauen eine hohe Mobilität gibt. Sie arbeiten in der Regel nicht lange in einem Bordell, sondern mieten sich nur kurz ein, bevor sie die Stadt wechseln.

Machen die das freiwillig?

"Es ist zu erwarten, dass es auch hier Menschenhandel und Zwangsprostitution gibt", erklärt Domzig. Aber Zahlen könne sie seriös nicht nennen. Sicherlich gibt es Frauen, die das freiwillig machen, aber nicht alle. Das Problem ist, dass das Milieu stark stigmatisiert ist, viele Frauen haben Angst, sich an Polizei und Behörden zu wenden. Auch wenn sie nicht direkt gezwungen werden, machen sie die Arbeit oft nicht freiwillig. "Viele werden durch falsche Versprechungen hergelockt", weiß Domzig. Einmal angekommen, haben sie keine anderen Ansprechpartner. Sie sprechen die Sprache nicht - und sehen oft keine andere Möglichkeit, ihr Leben zu finanzieren. Schließlich müssen sie in Bordellen 100 bis 150 Euro Miete pro Nacht zahlen, hinzukommen Kosten für Security, Bettwäsche und Kondome. Dabei liege der Durchschnittsverdienst pro Freier laut Amt bei gerade einmal 35 Euro.

Was gibt es für Probleme? "Die Lebenslagen der Prostituierten sind von ausgeprägten Notlagen und Abhängigkeitsbeziehungen geprägt", schreibt das Amt im Antrag für die Beratungsstelle und listet mehrere Gründe auf: Vor allem die zugewanderten Frauen sind selten krankenversichert, dabei gibt es in ihrem Beruf durch Infektionskrankheiten und das Gewaltpotenzial von Zuhältern und Freiern ein hohes Gesundheitsrisiko. Zu den körperlichen kommen psychische Probleme: Laut anderen Beratungsstellen leiden rund 68 Prozent der Frauen an Beeinträchtigungen wie Depressionen und posttraumatischen Belastungsstörungen. Kaum verwunderlich ist, dass Alkohol- und Drogensucht stark ausgeprägt sind.

Wie soll eine Beratungsstelle helfen?

Die Frauen wissen meistens nicht, wo sie Hilfe bekommen können. "Deshalb muss eine Beratungsstelle niedrigschwellig sein und auf die Frauen zugehen", so Domzig. Als 2017 das neue Gesetz in Kraft trat, war sie mit ihren Mitarbeiterinnen im Milieu unterwegs und hat Prostituierte darauf hingewiesen. "Die meisten waren sehr ängstlich. Aber wir hatten sehr, sehr gute Gespräche." Deshalb werden nun zwei Mitarbeiterinnen der Diakonie - der Sozialverband betreibt bereits fünf Beratungsstellen im Land - gezielt die Frauen ansprechen. Sie sollen Hilfe bei Alltagsproblemen leisten, aber auch weitergehende Angebote bis zum Ausstieg vermitteln. "Die Erfahrung aus anderen Städten zeigt: Es funktioniert", ist Domzig sicher.

Was wird das kosten?

Die Diakonie bringt für das Jahr 2019 selbst 7000 Euro als Spende ein, die Stadt gewährt vorerst einen Zuschuss von 75.000 Euro. Bis zum nächsten Jahr sollte auch feststehen, ob das Land das Projekt fördert. Die anderen Stellen im Land erhalten Landesmittel, aber es gibt keine allgemeine Regelung.

Sind weitere Maßnahmen geplant?

Die Beratungsstelle wird von Beginn an durch einen Rechtspsychologen der SRH-Hochschule wissenschaftlich begleitet und evaluiert. Die Ergebnisse werden 2020 dem Gemeinderat vorgelegt. Zudem soll ein "Runder Tisch Prostitution" eingerichtet werden, an dem sich neben Behörden und Politik auch Polizei, Wohlfahrtsverbände, Hochschulen, Vereine und Arbeitsagentur beteiligen. Dieses Netzwerk soll der Beratungsstelle helfen, die Situation für die betroffenen Frauen nachhaltig zu verbessern.