Von Katharina Kausche

Heidelberg. Wer bin ich und wo liegen meine Wurzeln? Das Projekt "We: Deutschland" möchte Menschen über kulturelle Grenzen hinweg zusammenbringen. Der Gedanke dahinter: Unsere Identität ist nicht auf eine Nation beschränkt - DNA, Porträt und die persönliche Geschichte eines Menschen sollen das zeigen. Der britische Künstler Marcus Lyon porträtierte dazu 51 Deutsche, die mit ihm persönliche Erinnerungen teilten und ihre DNA (Desoxyribonukleinsäure), den Träger der Erbinformation, untersuchen ließen. Das Reiseportal "Momondo" finanzierte das Projekt im Rahmen seiner Open World Projects. Die Ergebnisse der Tests und die Fotografien wurden in einem Bildband veröffentlicht.

Marion Lieser ist eine der 51 Porträtierten. Die 57-Jährige ist in Heidelberg geboren und hat die ersten drei Jahre ihres Lebens hier verbracht. Danach zogen sie und ihre Mutter erst nach Lübeck und dann nach Berlin. Sie studierte Sozialpädagogik, Sozialarbeit und später Soziologie und Umweltwissenschaften. Nach dem Studium ging Lieser in die Entwicklungszusammenarbeit und arbeitete 23 Jahre, "natürlich nicht am Stück", in afrikanischen Ländern. Dort wirkte sie bei Projekten im Bereich der Frauenförderung, Stärkung des Gesundheitssystems und zivilgesellschaftlicher Organisationen mit. Vor sieben Jahren kehrte sie nach vierjährigem Aufenthalt aus Tansania nach Deutschland zurück und übernahm die Geschäftsführung der globalen Hilfs- und Entwicklungsorganisation Oxfam in Deutschland.

Frau Lieser, wie kam es zu Ihrer Teilnahme am Projekt "We: Deutschland"?

Ich wurde wohl vorgeschlagen. Bis heute weiß ich aber nicht, von wem. Marcus Lyon hat mir eine E-Mail geschrieben, und es war so interessant formuliert, dass ich mich damit auseinandersetzen wollte. Das habe ich gemacht und war begeistert, dass sich jemand dieses Themas annimmt.

Was ist denn das Besondere an dem Projekt? Gibt es eine Botschaft?

Das Projekt zeigt die Gemeinsamkeiten in einer Gesellschaft, indem es sie aus der DNA, einem Foto und einer persönlichen Erinnerung ableitet und das dann der Polarisierung und dem Auseinanderdriften unserer Gesellschaft, wie es leider aktuell so ist, gegenüberstellt. Ich denke, dass jeder Teilnehmer, jede Teilnehmerin eine eigene Message mitgenommen hat. Meine Message ist: Die durch unterschiedliche Hintergründe geprägte Zusammensetzung einer Gesellschaft ist so offensichtlich, dass man sich ihr nicht verschließen kann. Auch bezogen auf meine eigene Lebensgeschichte und meinen beruflichen Werdegang war ich immer wieder darauf angewiesen, dass sich Gemeinschaften öffnen und bereit sind, sich mit neuen Anliegen auseinanderzusetzen.

Wie kann ich mir die DNA-Analyse vorstellen? Sind Sie dafür in ein Labor gefahren?

Das ist eigentlich so wie bei CSI, der amerikanischen Fernsehserie. Nur, dass ich die DNA selbst mit einem speziellen Wattestäbchen genommen habe. Mir wurde dazu ein sogenanntes DNA-Kit zugeschickt. Natürlich versiegelt und codiert, damit mit der Probe nichts Sinnfremdes gemacht werden kann.

Laut Ihrer DNA-Analyse sind Sie zu 53 Prozent nord- und mitteleuropäisch, aber unter anderem auch zu vier Prozent skandinavisch und zu zwei Prozent zentralasiatisch. Hat Sie das Ergebnis überrascht?

Ehrlich gesagt, war ich total erstaunt. Andererseits war es für mich die Bestätigung dafür, dass ich immer neugierig war auf andere Kulturen und mich mit anderen Gesellschaften beschäftigt habe. Okay, ich bin so bunt gemischt aus meiner DNA heraus, dass mein Lebensweg auch die logische Konsequenz daraus ist. Also das Einlassen auf Fremdes und meine Neugierde, weil sich meine Vorfahren offenbar auch auf vieles eingelassen haben.

Was bedeutet das Ergebnis für Sie?

Es bestätigt mich in meinem Lebensweg und meinem beruflichen Ziel, mich für eine gerechte und lebenswerte Welt für alle Menschen einzusetzen. Ich persönlich glaube, dass Sozialisation, also das soziale Umfeld oder der Geburtsort, den größten Einfluss auf die Entwicklung eines Menschen hat. Nicht die DNA bestimmt über uns. Was man aus sich machen kann, ist von anderen Einflüssen abhängig. Deshalb ist es schön, dass in diesem Projekt auch die persönlichen Geschichten der Teilnehmer und Teilnehmerinnen geteilt werden.

In Ihrer persönlichen Geschichte geht es um die erste Begegnung mit Ihrem Stiefvater. Warum haben Sie gerade diese Erinnerung geteilt?

Zunächst muss ich sagen, dass der Initiator Marcus Lyon ein ganz besonderer Mensch ist. Seiner Gabe im Umgang mit Menschen ist auch der Erfolg des Projekts geschuldet. Jemand anderem hätte ich diese Geschichte nach einem 20-minütigen Gespräch vermutlich nicht erzählt. Und diese Erinnerung war zu dieser Zeit sehr präsent, weil meine Mutter gerade schwer an Krebs erkrankt war und kurz darauf verstorben ist.

Vielen Dank für das Gespräch, Frau Lieser. Haben Sie noch andere Gedanken zum Projekt, die Sie teilen möchten?

Ja, da gibt es tatsächlich etwas. Sie werden vermutlich erst denken: Wie kommt sie denn jetzt zu diesem Schwenk? Auch durch das Gespräch mit Marcus habe ich viel darüber nachgedacht, was meine Mutter als alleinerziehende Frau in den 60ern durchgemacht hat und dass wir es bis heute nicht geschafft haben, Frauen gleichberechtigt mit einzubeziehen. Das hat mich da schon geprägt und ist mir durch das Projekt noch mehr bewusst geworden.