Heidelberg. (szok) Tierischer Spaß für Jung und Alt: Im Zoo Heidelberg können Besucher und Besucherinnen auf mehr als zehn Hektar Fläche rund 2500 Tiere aus mehr als 150 Arten entdecken. Von Mähnenrobben, über Syrische Braunbären, bis hin zu Schneeeulen – hier ist für alle etwas dabei. Allein im Jahr 2018 besuchten über 450.000 Menschen den Tiergarten in Heidelberg. Die wichtigsten Informationen für Ihren nächsten Besuch im größten Zoo der Metropolregion lesen Sie hier.

Wie komme ich zum Zoo Heidelberg? Der Zoo Heidelberg befindet sich in der Tiergartenstraße 3 im Neuenheimer Feld und ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln einfach zu erreichen. Mit den Buslinien 31 oder 32 in Richtung Neuenheimer Feld fahren Sie direkt zum Zoo. Vom Hauptbahnhof nehmen Sie die Buslinie 32 und steigen bei der Station "Zoo/Medizinische Klinik" aus. Wenn Sie aus der Altstadt kommen, fahren Sie mit dem Bus 31 bis zur Station "Zoo". Eine genaue Fahrplanauskunft gibt es auf der Seite vom Verkehrsverbund Rhein-Neckar. Wenn Sie mit dem Auto anreisen, folgen Sie der Autobahn A5 bis zum Autobahnkreuz Heidelberg und fahren dann auf die A656 Richtung Heidelberg ab. Am Ende der Autobahn dann links der Ausschilderung zum Zoo folgen.

Wo kann ich parken? Ihr Auto können Sie direkt am Zoo zum vergünstigten Tarif im großen Zoo-Parkhaus parken. Einfach das Parkticket an der Zoo-Kasse rabattieren lassen. Im Zoo-Parkhaus sind insgesamt zwölf ausgewiesene Behindertenparkplätze. Zum Ein- und Aussteigen befindet sich zudem direkt vor dem Zoo-Eingang ein Kurzzeitparkplatz. Neben dem Zoo-Parkhaus finden sich in direkter Nähe auch eine Vielzahl weitere Parkmöglichkeiten, wie beispielsweise Parkhäuser und -plätze von der Universitätsklinik Heidelberg sowie die ausgewiesenen Parkplätze entlang der Tiergartenstraße. Die Preise für das Zoo-Parkhaus sind wie folgt:





Parkdauer Normaltarif Tarif für Zoobesucher im Zoo-Parkhaus Bis 1 Stunde 3,00 Euro 1,20 Euro Bis 2 Stunden 3,00 Euro 2,40 Euro Bis 3 Stunden 4,70 Euro 3,60 Euro Bis 4 Stunden 6,40 Euro 3,60 Euro Bis 5 Stunden 8,10 Euro 3,60 Euro Bis 6 Stunden 9,80 Euro 4,80 Euro Über 6 Stunden 10,00 Euro Jede weitere Stunde 1,20 Euro Tagesticket 10,00 Euro 10,00 Euro Verlorenes Ticket 20,00 Euro 20,00 Euro



Wann hat der Zoo geöffnet? Der Heidelberger Zoo ist das ganze Jahr durchgehend geöffnet. Von April bis September sind die Öffnungszeiten von 9 bis 19 Uhr, im März und Oktober von 9 bis 18 Uhr und ab November bis Februar von 9 bis 17 Uhr. Am 24. und 31. Dezember schließt der Zoo bereits um 13 Uhr. Die Kassen machen jeweils eine halbe Stunde vor Schließung zu. Achtung: die Tierhäuser – Affenhäuser, Raubtierhaus, Elefantenhaus, Afrikahaus – schließen ebenfalls 30 Minuten vor Ende der Besuchszeit.

Wieviel kostet der Eintritt? Die Eintrittspreise variieren je nach Saison. Während der Hauptsaison (ab März bis Ende Oktober) kostet der Eintritt für Erwachsene 11,60 Euro, für Kinder und Jugendliche von 3 bis unter 18 Jahren 5,80 Euro und das ermäßigte Ticket 9 Euro. In der Nebensaison (ab November bis Ende Februar) zahlen Erwachsene dann 9,30 Euro, Kinder und Jugendliche 4,70 Euro und Ermäßigungsberechtigte 7,20 Euro. Schüler, Studierende, Menschen mit Behinderung und deren Begleitpersonen können mit einem gültigen Ausweis ein ermäßigtes Ticket kaufen.

Wie barrierefrei ist der Zoo in Heidelberg? Die Hauptwege des Zoos sind überwiegend gut mit Rollstuhl, Rollator und Kinderwagen zu befahren. Rollstühle können kostenlos beim Service-Center im Eingangsbereich des Zoos ausgeliehen werden. Bei Fragen kann man sich an das Service-Center unter der Rufnummer 06221/64550 oder per E-Mail an info@zoo-heidelberg.de wenden. Unter derselben Rufnummer lässt sich auch ein Rollstuhl reservieren. Insgesamt gibt es drei Behinderten-WCs im Zoo: einmal im Service-Center im Eingangsbereich, beim großen Spielplatz, sowie im Raubtierhaus.

Kann ich meine Tasche einschließen? Taschen, Rucksäcke oder ähnliches können in Schließfächern eingeschlossen werden. Zum Einschließen wird eine Ein-Euro-Münze als Pfand benötigt. Die Schließfächer befinden sich beim Bollerwagen-Stellplatz. Hier geht es zum Zooplan.

Mit Kindern im Zoo? Für die kleinen Gäste gibt es neben der Entdeckung spannender Tiere eine Vielzahl an Spielplätzen bei denen sie sich beim Rutschen, Schaukeln oder Klettern austoben können. Das Spielschiff "Arche Noah" auf dem großen Spielplatz am Zoo-Eingang ist bei Kindern besonders beliebt. Der Wasserspielplatz am Raubtierhaus und der Brunnen beim Spielschiff sorgen im Sommer für die nötige Abkühlung. Gegen ein Leihgebühr von 2,50 Euro und einem Pfand können zudem Bollerwagen für einen entspannten Zoobesuch an der Kasse ausgeliehen werden. Wickelräumen befinden sich bei den Toiletten am Zoo-Eingang, beim großen Spielplatz und beim Raubtierhaus.

Gibt es Führungen durch den Zoo? Die Zooschule Heidelberg bietet geführte Rundgänge für Erwachsene, Kinder und Senioren an. Alle Informationen zu den Führungen finden Sie hier.

Wann werden die Tiere gefüttert? Im Heidelberger Zoo sind die Tierfütterung ein tägliches Highlight und finden mehrmals zu unterschiedlichen Zeiten statt.



Die Fütterungszeiten:

10.30 Uhr Tiere live (Tiere live-Arena) 11.00 Uhr Robben (außer freitags) 12.00 Uhr Klein, aber oho! (kleines Affenhaus) 13.15 Uhr Pelikane (nicht im Winter) 15.00 Uhr Tiere live (Tiere live-Arena) 15.30 Uhr Waschbären 15.45 Uhr Robben (außer freitags) 17.30 Uhr Tierpfleger-Sprechstunde (Mai bis September)



Welche Tiere gibt es im Zoo? Unter den rund 2500 Tiere im Heidelberger Zoo finden sich Asiatische Elefanten, Erdmännchen, Flachlandgorillas, Zwergziegen, Alpakas, Flamingos – und noch viele mehr. Eine Liste mit allen Zootieren gibt es hier.

Kann ich mir im Zoo etwas zum Essen oder Trinken kaufen? Gäste finden an verschiedenen Orten im Zoo Gastronomiebereiche, können aber natürlich auch mitgebrachtes Essen und Getränke im Zoo verzehren. Im Zoo-Café werden Kaffee-Spezialitäten und kalte Speisen das ganze Jahr über verkauft, im Winter (November bis Februar) dann zusätzlich auch eine kleine Auswahl an warmen Speisen. Im Sommer und an gut besuchten Tagen werden im Gastronomiebereich am Spielplatz und im "Fody's Pavillon" beim Raubtierhaus verschiedene warme Speisen angeboten.

Was sollte man sich unbedingt anschauen? Der Heidelberger Tiergarten bietet seinen Besucher und Besucherinnen einige Besonderheiten an. Seit Februar 2019 können Gäste beispielsweise den Löwen besonders nah kommen. Die neue Löwenanlage und eine spezielle Besucherführung ermöglichen spannende Einblicke in das Leben der Tiere. Von einem Safari-Fahrzeug aus, welches teilweise im Gehege und teils außerhalb platziert ist, können Gäste den Großkatzen ganz nah kommen. Eine weitere Besonderheit ist die im Sommer 2018 eingeweihte Außenanlage für Lemuren. Hier kann man den kleinen Primaten aus Madagaskar beim Klettern zuschauen. Verspielt ist auch der Robbenbulle "Kano", der im Juni als erster Nachwuchs der Mähnenrobben zur Welt kam.

Darf ich meinen Hund mitnehmen? Ihr Vierbeiner muss beim nächsten Zoobesuch nicht zu Hause bleiben. Hunde sind im Zoo Heidelberg herzlich willkommen, insofern sie angeleint sind und andere Gäste sich durch ihren Hund nicht gestört fühlen. Alle Hinweise sind hier nachzulesen.

Kann ich im Zoo Souvenirs kaufen? Beim Ausgang können im Zoo-Shop von Dekoartikeln über Büchern und Kuscheltieren bis hin zu Spielen oder Geschenkartikeln alles mögliche erworben werden.