Von Sebastian Riemer

Heidelberg. Zwei Dinge treiben Daniel Al-Kayal an: sein Gerechtigkeitssinn und die nackte Angst. „Liest man diese Berichte von Experten über die Zukunft der Ozeane, der Wälder, der Welt insgesamt – da packt einen das kalte Grausen“, sagt der 25-jährige Heidelberger Student der Politik- und Bildungswissenschaften. Mit sieben anderen jungen Menschen hat Al-Kayal deshalb ein Buch geschrieben: „Ihr habt keinen Plan, darum machen wir einen.“

Darin entwerfen die acht Mitglieder des „Jugendrates Generationen Stiftung“, der sich für Generationengerechtigkeit einsetzt, die Vision einer aus ihrer Sicht gerechteren Welt. Einer Welt, in der nicht nur die Klimakrise konsequent bekämpft und der Raubbau an der Natur gestoppt werden, sondern auch Unternehmen aufs Gemeinwohl verpflichtet, Vermögende höher besteuert, Bedürftige stärker unterstützt und die Welt der Erwerbsarbeit komplett neu gedacht werden. Im RNZ-Interview spricht Al-Kayal, der für die SPD im Bezirksbeirat Kirchheim sitzt, darüber, wie radikal die Forderungen aus dem Buch sind – und wie realistisch ihre Umsetzung ist.

"Radikal ist die Welt, in der wir leben"

Herr Al-Kayal, Ihr Buch entwirft mit konkreten politischen Forderungen eine andere Welt. Wie kam es dazu, dass sich acht junge Menschen hinsetzen und so einen Plan aufschreiben?

Wir waren uns im Jugendrat einig: Die Art, wie wir leben, arbeiten und wirtschaften, führt in den Abgrund. Und obwohl die Fakten – von der Klimakrise bis zum drohenden Kollaps des Rentensystems – bekannt sind, hat die Politik überhaupt keinen Plan. Da wurde uns klar: Wir müssen selbst einen Plan machen.

Und dann haben Sie sich zusammengesetzt und politisch ziemlich linke Forderungen aufgeschrieben?

Nein, wir haben Forscherinnen und Forscher befragt, Berichte gewälzt. Wir haben einen wissenschaftlichen Beirat. Wir haben 260 Fußnoten auf 250 Seiten, alles ist wissenschaftlich unterfüttert. Wir haben die Fakten genommen und daraus Bedingungen entwickelt, die erfüllt werden müssen, wenn wir die Probleme lösen wollen.

Sie fordern höhere Steuern für Gutverdiener, einen europäischen Mindestlohn und deutlich höhere Transferleistungen. Man kann den Plan schon links nennen.

Dass unser Plan extrem links ist, das sehe ich anders. Eigentlich müssen da alle Parteien mitgehen können. Es geht ja auch um Innovationsfreude, um Freiheit – was die FDP freuen müsste. Oder um die Bewahrung der Schöpfung – was der CDU ein Anliegen sein sollte.

Sie wollen aber auch das Gymnasium abschaffen, große Unternehmen zerschlagen, eine europäische Republik errichten, die Bundeswehr entwaffnen und SUV sowie Flüge unter 1000 Kilometer Entfernung verbieten. Das ist für viele Menschen ein radikales Programm.

Das finde ich nicht. Radikal ist doch die Welt, in der wir leben. Eine Welt, in der ein paar Superreiche so viel besitzen wie die arme Hälfte der Weltbevölkerung. Eine Welt, in der nächstes Jahr die weltweit zweithäufigste Todesursache Depressionen sind. Nicht Krebs, nicht Aids, nicht einmal Krieg: Depressionen. Die Todesursache Nummer eins ist übrigens Hunger. Das finde ich radikal. Im Grunde sind wir mit unserem Plan konservativ, denn wir wollen etwas bewahren. Meinen Kindern eine lebenswerte, gerechtere Welt hinterlassen zu wollen – das finde ich nicht radikal.

Dennoch: Sie fordern auf fast allen Politikfeldern einen grundlegenden – also im Wortsinne: radikalen – Paradigmenwechsel. Ist es klug, mit Maximalforderungen in die Debatte zu gehen?

Unser Ausgangspunkt war: In was für einer Welt wollen wir leben? Wir wollten nicht von vorneherein Kompromisse eingehen. Und: Wir behaupten ja nichts im luftleeren Raum. Unsere Forderungen sind hinterlegt mit Berichten von renommierten Institutionen wie der Weltgesundheitsorganisation oder der Agentur für Arbeit. Wir haben Expertinnen und Experten gefragt, ob das unrealistisch ist, was wir fordern. Und alle sagen uns: Nein, ist es nicht.

Ihr Buch und damit ein Plan liegen nun also vor. Wie geht es jetzt weiter?

Wir wollen darüber diskutieren und laden alle ein, mitzumachen, den Plan auch zu verbessern oder einen eigenen vorzulegen.

Wie sind denn die Reaktionen bisher?

Ob Alt oder Jung: Wir bekommen quer durch die Bevölkerung viel Zuspruch.

Und aus der Politik?

Wir haben zur Buchvorstellung in Berlin alle Bundestagsmitglieder, alle Ministerinnen und Minister sowie die Kanzlerin zur Diskussion eingeladen. Kein einziger kam. Wir haben nicht mal Antworten bekommen. Das ist symptomatisch, wie die Politik auf die Interessen junger Menschen eingeht. Wir werden nicht ernst genommen, sondern ignoriert. Man diskutiert nicht einmal mit uns.

Sie machen im Buch den Eindruck, die Umsetzung Ihres Plans sei alternativlos. Die Behauptung, eine politische Entscheidung sei alternativlos, brachte Angela Merkel zurecht viel Kritik ein. Wieso diese Rhetorik der Unausweichlichkeit?

Seit ich politisch denken kann, wurden mir Dinge als alternativlos verkauft. Im Angesicht der Klimakrise zu handeln – das halte ich tatsächlich für alternativlos. Wir haben einen Plan vorgelegt, über den wir nun diskutieren wollen. Wer einen Besseren hat, soll sich melden. Aber dass wir grundlegend etwas ändern müssen, darüber diskutieren wir nicht.

Auf die unerwünschten Folgen einiger Ihrer Forderungen gehen Sie nicht ein. Was passiert denn mit den vielen Millionen Menschen in der Auto-, Rüstungs-, Flug- und Fischfangindustrie, die im Zuge Ihres Plans ihre Arbeit verlieren?

Deshalb fordern wir nicht nur eine Grundsicherung, die ihren Namen verdient, sondern auch eine komplett andere Arbeitswelt. Während wir jedes Jahr Millionen Überstunden machen und Burn-out ein Riesenproblem ist, haben wir in der EU 14 Prozent Arbeitslosigkeit. Es ist möglich, die Arbeit besser zu verteilen.

Aber es kann doch nicht jeder einfach jeden Job übernehmen. Und wenn ganze Industriezweige sterben, ist es etwas dünn, lediglich zu fordern, man müsse die Arbeit besser verteilen.

Das ist ja auch nicht alles. Wir wollen den Arbeitsbegriff ganz neu definieren. Denn nicht nur Lohnarbeit ist Arbeit. Auch wer Kinder hat, seine Eltern pflegt, den Haushalt macht oder ein Ehrenamt ausübt, leistet Arbeit, die notwendig ist, damit die Gesellschaft funktioniert. Deshalb werden wir um eine drastische Reduzierung der Lohnarbeitszeit nicht herumkommen.

Und wie wollen Sie die massiven Investitionen in Grundsicherung, Bildung und Kinder finanzieren?

Zunächst einmal muss die „schwarze Null“ weg, die eine der größten Sünden an der Generationengerechtigkeit darstellt, weil sie dringend nötige Investitionen verhindert. Und: In der EU werden jedes Jahr 825 Milliarden Euro an Steuern hinterzogen, das ist mehr als das fünffache des EU-Haushalts. Zu fordern, dass wir dafür sorgen, dass diese Steuern bezahlt werden – das ist nicht radikal, das ist nicht links. Das ist nur anständig und eigentlich ein klassisch konservativer Wert.

Die Welt in 50 Jahren: Was glauben Sie, ist sie näher an der Welt, die Sie im Buch skizzieren – oder näher an der Welt, in der wir heute leben?

(überlegt lange) Ich glaube, wir schaffen es, dass sie näher ist an der Welt aus unserem Plan. Dann bin ich der Opa, der seinen Enkelinnen und Enkeln erklärt: Wir haben es gerade noch so hingekriegt. Aber ehrlich gesagt: Ich wünsche mir das einfach zu sehr, als dass ich die Chancen realistisch einschätzen könnte.

Info: Der Jugendrat der Generationenstiftung: „Ihr habt keinen Plan, darum machen wir einen! 10 Bedingungen für die Rettung unserer Zukunft“, Blessing Verlag, 12 Euro, ISBN: 978-3-89667-656-6.