Inzwischen fühlt sie sich in Heidelberg zu Hause: Aleksandra Zeljic, die als geprüfte Fachkraft in der Frauenklinik im Neuenheimer Feld auf der Geburtsstation arbeitet. Foto: Philipp Rothe

Von Julia Lauer

Heidelberg. "Warum nicht?", dachte Aleksandra Zeljic vor rund drei Jahren. Damals stand die Entscheidung im Raum, ihr Glück in einem anderen Land zu suchen. Genauer: in Heidelberg, gut 1000 Kilometer von ihrer Heimatstadt Banja Luca entfernt. In jener Stadt im Norden von Bosnien-Herzegowina arbeitete die gelernte Krankenschwester in einem Krankenhaus auf der Station für Neurologie, sie wusste Familie und Freunde in ihrer Nähe. "Es ging mir dort gut", erzählt sie auf Deutsch, dabei klingt sie energisch. Auswandern? Ein großer Schritt. Aber das Programm, das Fachpflegekräfte nach Deutschland vermittelt, reizte sie eben doch. Und nun ist sie da, als Fachpflegekraft an der Frauenklinik im Neuenheimer Feld, und das schon seit eineinhalb Jahren.

Hintergrund > Das Programm: Triple Win ist ein gemeinsames Programm der Bundesagentur für Arbeit und der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, um Pflegekräfte im Nicht-EU-Ausland zu gewinnen – überwiegend handelt es sich um ausgebildete Pflegekräfte. [+] Lesen Sie mehr > Das Programm: Triple Win ist ein gemeinsames Programm der Bundesagentur für Arbeit und der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, um Pflegekräfte im Nicht-EU-Ausland zu gewinnen – überwiegend handelt es sich um ausgebildete Pflegekräfte. > Eine Zwischenbilanz: Triple Win wurde 2013 ins Leben gerufen. Seitdem haben 2900 Pflegekräfte über das Programm ihre neue Tätigkeit in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen in Deutschland aufgenommen. > Was das für Heidelberg bedeutet: Nach Heidelberg kamen über das Programm bisher 207 Pflegekräfte, wie die hiesige Agentur für Arbeit mitteilt. Die meisten von ihnen sind am Universitätsklinikum tätig, doch auch andere Krankenhäuser der Stadt nutzen das Programm. Circa 70 weitere Pflegekräfte bereiten sich derzeit darauf vor, nach Heidelberg zu kommen. > Die Herkunftsländer: Bisher kamen Pflegekräfte aus Serbien, Bosnien-Herzegowina und den Philippinen im Zuge von Triple Win nach Heidelberg. Auch mit Tunesien gibt es bereits Verträge. Das Uniklinikum erwartet die ersten Pflegekräfte aus dem nordafrikanischen Land Ende des Jahres. jul

[-] Weniger anzeigen

Die 29-Jährige ist eine von rund 200 ausgebildeten Pflegekräften, die das Universitätsklinikum innerhalb von vier Jahren aus dem europäischen Ausland angeworben hat. In keinem anderen Bereich des Klinikums arbeiten so viele Menschen wie in der Pflege, und es mangelt bekanntlich an Personal, weshalb sich das Uniklinikum ebenso wie andere Heidelberger Krankenhäuser seit einiger Zeit auch außerhalb der Landesgrenzen nach Mitarbeitern umschaut. Zeljic kam im Rahmen eines Programms nach Heidelberg, das die Bundesagentur für Arbeit 2013 gemeinsam mit der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit auf die Beine gestellt hat. Es heißt Triple Win, und der Name ist Programm. Drei Seiten sollen profitieren: der neue Arbeitgeber, die Pflegekraft und das Herkunftsland (siehe Hintergrund).

"Das Klinikum wächst, und mit eigenen Auszubildenden können wir unseren Bedarf nicht decken", erzählt Tobias Aurig. Er ist stellvertretender Pflegedienstleiter an der Frauen-, Kinder- und Hautklinik, und er ist mit einem Team von vier Leuten auch dafür zuständig, Pflegepersonal im Ausland zu rekrutieren. Er sucht dann vor Ort nach Mitarbeitern, nach solchen wie Aleksandra Zeljic, nach Pflegekräften mit einem Abschluss.

Aurig ist zufrieden: "Die Pflegekräfte, die auf diesem Weg zu uns gekommen sind, sind ein großer Gewinn für unsere Klinik. Wir haben durchweg positive Erfahrungen gemacht." Auch Aleksandra Zeljic hat ihren großen Schritt nicht bereut, wie sie berichtet.

Aber wie sieht es mit den Herkunftsländern aus? Die Fachpflegekräfte, die bisher im Rahmen dieses Programms ans Heidelberger Klinikum kamen, stammen aus Bosnien-Herzegowina und aus Serbien. "Beides sind Länder mit hoher Jugendarbeitslosigkeit", sagt Aurig. Zeljic war in ihrer Heimat festangestellt, damit sei sie jedoch eine große Ausnahme, meint er. "Wir rekrutieren überwiegend Arbeitslose." So wolle man die Herkunftsländer entlasten. Zugleich werde auch der Bedarf vor Ort berücksichtigt, sodass die medizinische Versorgung in den Herkunftsländern nicht gefährdet werde.

Aleksandra Zeljic wurde damals über eine Freundin auf das Programm aufmerksam, schnell war ihre Neugier geweckt. In einem ersten Gespräch in Banja Luca erfuhr sie, welche Papiere sie bräuchte, dass sie noch vor der Ausreise Deutschkenntnisse auf B1-Niveau nachweisen müsste, dass ihre Ausbildung nicht eins zu eins anerkannt werden würde – und sie erfuhr von Heidelberg als einer historischen Stadt. "Ich habe gegoogelt und die Altstadt und den Neckar gesehen, das gefiel mir sehr", erzählt sie. Sie verdiene hier mehr als in der Heimat, doch entscheidend sei für sie vor allem eines gewesen: "Deutschland ist viel größer und bietet mir mehr Möglichkeiten und eine bessere Zukunft als unsere kleine Republik."

Aurig und seine Teamkollegen übernehmen vor Ort selbst die Bewerbungsgespräche, freilich nicht ohne zuvor ihren Bedarf ermittelt zu haben. Wer ans Klinikum kommt, ist also quasi handverlesen. Neuerdings, in Corona-Zeiten, erfolge das Bewerbungsgespräch auch schon mal per Skype, erzählt er. Die meisten Bewerberinnen seien weiblich, doch es seien immer mehr Männer dabei; zuletzt sei ein knappes Drittel der Neuankömmlinge männlich gewesen.

"Im Bewerbungsgespräch habe ich gesagt, dass ich 200 Prozent Energie habe", erinnert sich Zeljic – und man nimmt es ihr ab. Zu dem Gespräch mit Vertretern des Klinikums war sie ins serbische Belgrad gereist, noch vor Ort erhielt sie die Zusage. In einer Gruppe von 18 jungen Leuten machte sie sich wenige Monate später auf den Weg nach Heidelberg.

Ein Zimmer im Schwesternwohnheim, der Ehemann weit weg, noch dazu ein neues Land: Das war schon eine Umgewöhnung. Dass bald nach ihrer Ankunft die Corona-Pandemie hereinbrach und Besuche aus der Heimat erschwerte, machte es nicht leichter. "Der Anfang war etwas schwierig, und ich habe auch noch nicht so viel Deutsch gesprochen", blickt sie zurück. Inzwischen ist ihre Schüchternheit längst verflogen: Nach wenigen Monaten bestand sie die Deutsch-Prüfung B2 und legte die sogenannte Kenntnisprüfung ab. Damit gilt sie nun auch in Deutschland als geprüfte Pflegekraft; in den ersten Monaten nach ihrer Ankunft war sie noch als Pflegehelferin angestellt gewesen. Im Zuge des Familiennachzugs ist ihr Mann inzwischen nachgekommen, sie leben zusammen in einer Wohnung in Eppelheim. "Seit er da ist, fühle ich mich hier zu Hause", sagt sie.

Und auch beruflich ist sie angekommen: "Die Arbeit mit Frauen und kleinen Kindern: Das gefällt mir gut", erzählt die Pflegerin. "Wenn die Frauen mich fragen: Sind Sie morgen wieder da?, bedeutet das viel für mich." Neulich sei auch eine Patientin in der Klinik gewesen, bei der ein Kaiserschnitt zur Debatte stand. "Die Frau sprach serbisch, das ist dem Bosnischen sehr ähnlich, und ich konnte übersetzen", freut sich Zeljic. Das beruhigte die Patienten, und auch für die Anästhesistin wurde die Anamnese nun leichter. "Ich konnte beiden Seiten helfen", sagt Aleksandra Zeljic. In Momenten wie diesen weiß sie, dass sie ihren Platz gefunden hat.