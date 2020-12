„Ich habe nichts gespürt“, sagt Maria Lommatzsch. Die Krankenpflegerin war am Sonntag die Erste, die in Heidelberg gegen Covid-19 geimpft wurde. Foto: Gesundheitsamt Rhein-Neckar

Heidelberg. (jul) Am zweiten Weihnachtsfeiertag erhielt die Heidelbergerin Maria Lommatzsch die Nachricht, dass sie tags darauf, am Sonntag also, um 11 Uhr gegen Corona geimpft werden würde. "Als ich erfahren habe, dass ich schon an der Reihe bin, war das für mich ein Weihnachtsgeschenk", sagt sie. Damit ist die 45-Jährige die erste Person, die im Zentralen Impfzentrum des Landes im ehemaligen Supermarkt in Patrick-Henry-Village gegen Corona geimpft worden ist.

Angemeldet hatte sie sich schon am Dienstag, gemeinsam mit vielen anderen ihrer Kolleginnen und Kollegen. Maria Lommatzsch ist gelernte Krankenschwester, am Heidelberger Universitätsklinikum leitet sie eine Pflegestation – und sie ist mit dem Corona-Taxi unterwegs, das Covid-Patienten betreut, die ihre Erkrankung in den eigenen vier Wänden kurieren. Als Beschäftigte im Gesundheitswesen gehört sie zu den Personengruppen mit höchster Priorität.

Deshalb konnte sie die Impfung auch kaum erwarten. "Ich habe auch nichts gespürt", macht sie auch anderen Mut. Lommatzsch ist froh, geimpft zu sein. "Aber solange ich keine zweite Impfung habe und der Impfschutz auch nicht vollständig aufgebaut ist, muss ich weiterhin genauso vorsichtig sein wie bisher." Aber der Anfang sei geschafft.

Mit Impfpass, Krankenkassenkarte und Personalausweis hatte sie sich am Morgen auf den Weg ins Patrick-Henry-Village gemacht. Das Personal dort sei am ersten Tag noch etwas aufgeregt gewesen, berichtet sie am Telefon, aber alles habe reibungslos geklappt. Nicht einmal eine Stunde war sie dort. "Es ist gut organisiert, man erhält einen Zettel mit den Stationen, zu denen man muss."

Die Impfung beginnt mit der Registrierung, beinhaltet ein Aufklärungsvideo und ein Arztgespräch für Rückfragen und schließlich die Impfung selbst. In einem Wartesaal kann man sich nach der Impfung noch etwas aufhalten, bevor es zum Check-out geht. "Die Impfung ist ein großer Schritt dabei, die Pandemie einzudämmen", sagt Lommatzsch. "Ich bin froh, dass es endlich losgeht."

Info: Anspruch auf eine Covid-19-Schutzimpfung haben derzeit vor allem Personen, die das 80. Lebensjahr vollendet haben. Sie können einen Termin über die Servicehotline des Landes unter 116.117 vereinbaren.