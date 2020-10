Heidelberg. (ani) Der Wirt einer Heidelberger Gaststätte soll in der Nacht zum Sonntag zugelassen haben, dass 60 Gäste auf nur 40 Quadratmetern ausgelassen feierten. Wie geht es nun weiter mit dem Fall?

Auf RNZ-Anfrage erklärt die Verwaltung: "Der Wirt hat am Dienstag ein Schreiben der Stadt Heidelberg erhalten. Daraufhin hat er sich bei der Gaststättenbehörde gemeldet und den Sachverhalt aus seiner Sicht geschildert." Ihm droht nun ein Bußgeld, im Wiederholungsfall könne man seine Gaststätte schließen. Legt der Wirt Einspruch gegen den Bußgeldbescheid ein, muss das Verfahren vom städtischen Rechtsamt noch einmal geprüft werden – und landet im Zweifel vor dem Amtsgericht.

Auch gegen die 60 Partygäste werde ermittelt – insbesondere, weil sie die Besucherdaten auf den Datenblättern zur Dokumentation teils unvollständig und unleserlich ausgefüllt hatten. Zudem wurden Verstöße gegen die Maskenpflicht festgestellt.

Die Polizei war am Sonntagmorgen gegen 4 Uhr aufgrund einer angezeigten Ruhestörung zu der Gaststätte gerufen worden. Das teilte das Polizeipräsidium auf RNZ-Anfrage mit. Mehrere Streifenwagen rückten aus und stellten eine "übervolle Gaststätte" fest, in welcher es nicht möglich gewesen sei, Abstand zu halten, so ein Polizeisprecher. Daraufhin seien die Gäste kontrolliert worden.

Der Wirt ist der RNZ bekannt. Er wehrt sich gegen die Anschuldigungen. Zunächst müsse nun genau überprüft werden, meint er, ob und welche Verstöße gegen die Corona-Verordnung festzustellen seien. Eine Party jedenfalls habe er nicht veranstaltet. "Ich bin kein Partyveranstalter", sagt er.

Update: Dienstag, 20. Oktober 2020, 20.15 Uhr

Gäste tanzten bei Party in Heidelberger Gaststätte auf den Tischen

Heidelberg. (ani) Ein Gastwirt in Heidelberg hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 17./18. Oktober, eklatant gegen die aktuell geltenden Coronavirus-Vorschriften verstoßen. Das teilte jetzt die städtische Pressestelle mit. Wo genau die Party war, konnte eine Stadtsprecherin auf RNZ-Anfrage aus Datenschutzgründen nicht sagen. Nur so viel: Sie sei nicht in der Altstadt gefeiert worden. Die Polizei bestätigt den Fall auf Nachfrage, will aber auch nichts zum genauen Ort des Geschehens sagen.

Die Stadt teilte am Montag weiter mit, die Polizei habe die Veranstaltung in der Nacht zum Sonntag mit mehreren Streifenwagen und Kräften der Sicherheitspartnerschaft aufgelöst. Als die Polizisten zum Ort des Geschehens kamen, tanzten einige Gäste der coronabedingt eigentlich verbotenen Party offenbar sogar auf den Tischen. Die Datenblätter zur Dokumentation der Gäste waren teils unvollständig und unleserlich ausgefüllt, heißt es aus dem Rathaus. Auch deshalb hat die Stadt jetzt Anzeige gegen den Gastwirt und Party-Veranstalter erstattet.

Weiter wird ihm eine Schließung nach dem Infektionsschutzgesetz angedroht, "die im Wiederholungsfall auch festgesetzt und umgesetzt wird", so die Stadt. Darüber hinaus wird gegen den Gastwirt ein Zuverlässigkeitsverfahren nach dem Gaststättengesetz eingeleitet. Wegen der Verstöße gegen gaststättenrechtliche Vorschriften und der Verstöße gegen die Corona-Verordnung wurden bereits Bußgeldverfahren eingeleitet.

Seit dem 30. September gilt laut der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg eine Maskenpflicht für Gäste in Restaurants, Bars und Gaststätten, wenn sich die Gäste nicht an ihrem Platz befinden. Zudem dürfen laut Verordnung nur so viele Personen im Lokal sein, dass der Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen allen anwesenden Personen – Gästen und Angestellten – eingehalten werden kann.