Die "Fehser-Allee" in der unteren Friedrich-Ebert-Anlage. Dort gibt es noch die letzten 47 Stellplätze in der Altstadt mit Parkscheinautomat. Schon jetzt sind sie abends ab 20 Uhr für Anwohner reserviert. Foto: Philipp Rothe

Von Holger Buchwald

Heidelberg-Altstadt. Sei es für die Sanierung des Hölderlin-Gymnasiums und die Aufstellung der Container, oder sei es für die Sicherheit der Fußgänger in der Landfriedstraße: Der Wegfall von Anwohner-Parkplätzen sorgte im Bezirksbeirat Altstadt schon häufig für Diskussionen. Der Stellplatzmangel sei eigentlich gar nicht das Problem, sagte Peter Seidel (SPD) nun auch in der letzten Sitzung des Gremiums am Donnerstag: "Allerdings sind sie häufig von Auswärtigen belegt."

Zu der Frage, wie viele Anwohnerparkplätze es in der Altstadt gebe, konnte Reiner Herzog vom städtischen Amt für Verkehrsmanagement keine präzise Antwort geben. Praktikanten in seinem Amt hätten zwar die Zahl hochgerechnet, sie erschien Herzog aber deutlich zu hoch. Möglich sei auch, dass sie den Mindestabstand von fünf Metern zur nächsten Kreuzung nicht eingerechnet hätten. Im Rahmen der Ausarbeitung des Verkehrsentwicklungsplans solle auch der "ruhende Verkehr" beleuchtet werden. Dann gebe es verlässlichere Zahlen.

Von den 3400 Stellplätzen in den öffentlichen Parkhäusern der Altstadt seien etwa 30 Prozent fest vermietet, berichtet Herzog. Für viele seien diese jedoch bei Mietkosten von 1000 Euro im Jahr keine Option, entgegnet Seidel. Zumal man damit nicht einmal eine Garantie für einen Stellplatz erwerbe. Daher setzt der SPD-Bezirksbeirat große Hoffnungen in das Verkehrsberuhigungskonzept Altstadt. Die Idee: Der Fußgängerbereich soll mit versenkbaren Pollern abgesperrt werden, nur noch Anwohner und andere Autofahrer mit Durchfahrtsberechtigung könnten diese bedienen. Umso mehr ärgerte sich Seidel, dass die Poller - anders als ursprünglich vorgesehen - nicht schon in diesem Jahr kommen. Im Gegenteil: Die Stadtverwaltung setzte das Verkehrsberuhigungskonzept sogar noch einmal von der Tagesordnung des Bezirksbeirats ab, da es angeblich noch "internen Abstimmungsbedarf" gebe, wie es lapidar hieß.

Um wenigstens ein bisschen Abhilfe zu schaffen, forderte Franz Bartholomé (Grüne) nun die einzigen 47 Stellplätze der Altstadt mit Parkscheinautomaten zu reinen Anwohnerparkplätzen umzufunktionieren. Sie befinden sich in der unteren Friedrich-Ebert-Anlage, genauer gesagt in der Parallelstraße, der "Fehser-Allee", die die Altstädter nach dem dort ansässigen Weinhandel benannt haben. Diese Parkplätze sind schon jetzt ab 20 Uhr abends für Anwohner reserviert. Der Antrag, sie rund um die Uhr zu nutzen, wurde vom Bezirksbeirat einstimmig angenommen.