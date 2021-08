Eigentlich ist das Parken auf Gehwegen verboten. Die Stadtverwaltung duldet es aber in der Praxis vielfach. RNZ-Leser Manuel Linnenschmidt hat in Handschuhsheim zahlreiche Stellen dokumentiert, an denen es für Fußgänger eng wird.

