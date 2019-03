Heidelberg. (RNZ) Es war ein gewaltiger Demonstrationszug: Rund 2800 Schüler gingen am letzten Freitag in Heidelberg auf die Straße, um für einen Wandel in der Klimapolitik zu demonstrieren. Die Bewegung mit dem Namen "Fridays4Future" wird jetzt auch von den Eltern unterstützt. Schon am letzten Freitag schlossen sich einige spontan zusammen - und liefen am Ende des Zuges mit den Schülern mit. "Wir verstehen ihre Wut, dass zu wenig zur Rettung des Planeten unternommen wird!", heißt es jetzt in einer Pressemitteilung.

Deshalb wollen die Eltern jetzt ihre Kinder unterstützen - und sich zu diesem Zwecke unter dem Motto "Parents4Future" zusammentun und eine Heidelberger Ortsgruppe gründen. Heidelberger Eltern und interessierte Erwachsene (Oma, Opa, Tante, Onkel), die Lust haben, mitzumachen, sind zu einem ersten Treffen am morgigen Samstag, 23. März, ab 12 Uhr in die Kettengasse 19 eingeladen. Dann sollen weitere Aufgaben und Ziele besprochen werden. Infos auch auf der bundesweiten Internetseite www.parentsforfuture.de.