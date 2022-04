Prof. Franz Resch – hier im Garten des Universitätsgebäudes in der Blumenstraße – geht als langjähriger Ärztlicher Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie in den Ruhestand. Foto: Philipp Rothe

Von Birgit Sommer

Heidelberg. Zur Kinder- und Jugendpsychiatrie kam der Wiener Mediziner Franz Resch, als er sah, wie man Lebenswege im Kindesalter positiv beeinflussen kann. "Das hat mich schon beeindruckt", sagt der 68-Jährige. Seine Arbeit trug auch im Beruf weit: Fünf der 25 deutschen Lehrstühle für Kinder- und Jugendpsychiatrie haben heute Mediziner aus seinem Haus besetzt. Nach 29 Jahren in Heidelberg geht der Ärztliche Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie jetzt in den Ruhestand.

Herr Professor Resch, wie geht es den Kindern und Jugendlichen in Heidelberg?

Heidelberg ist eine kinderfreundliche Stadt und es wird viel für Kinder getan, so dass es ihnen im Allgemeinen gut geht. Auch die Stiftung von Dietmar Hopp hat Projekte für Kinder finanziert.

Welche zum Beispiel?

Etwa eine Ambulanz für Kinder und Jugendliche mit Risikoverhalten, mit selbstverletzenden Verhaltensweisen. Auch die Zusammenarbeit mit der Stadt ist etwas Besonderes. An einem "Runden Tisch" haben wir direkte Verbindung zu Jugendamt, Gesundheitsamt, Polizei und Schulen. So wurde auch die Schulsozialarbeit entwickelt. Heidelberg hatte hier Modellcharakter.

Die Hälfte der seelischen Erkrankungen beginnt in der Pubertät. Warum ist das so?

Der starke Veränderungsprozess bei Jugendlichen betrifft gerade auch das Gehirn. Es verändert seine Netzwerkstrukturen, und das ist eine vulnerable Phase. Die Bereiche, die für Emotionalität und Wollen stehen, sind schon deutlich reifer ausgebildet als Netzwerke, die für Kontrolle und Vorsicht stehen. In diesem Alter können sich schwere Depressionen und Psychosen entwickeln. Nicht zuletzt unter dem Einfluss von Drogen können sich solche Störungen herausbilden.

Sind Sie dann gegen die Freigabe von Cannabis für Erwachsene, die die Ampel-Koalition in Berlin will? 18-Jährige könnten es wohl an Jüngere weitergeben.

Es gibt eine kleine Gruppe von Jugendlichen, für die das Cannabis in bestimmten Entwicklungsphasen gefährlich sein kann und die eine Psychose entwickeln. Diese Gruppe können wir nicht vor der Erkrankung identifizieren. Cannabis für Jugendliche im Wachstumsalter finde ich jedenfalls kritisch.

Sie haben zu Schizophrenie geforscht. Gibt es da neue Erkenntnisse?

Schizophrenie nennen wir die Gruppe von Psychosen, die die meisten Beeinträchtigungen in Konzentration und Denken mit sich bringt und die die schwierigste Prognose hat. Eigentlich sprechen wir lieber von Psychosen und schizoaffektiven Störungen. Bei Psychosen war lange der zentrale Punkt, dass man ihren Beginn nicht rechtzeitig erkannt hat und die Behandlung verschleppt wurde. Damit wurde die Therapie schwieriger. Wir versuchen nun, Ärzte zu sensibilisieren, damit sie die Symptome nicht bagatellisieren. Wir sind in Heidelberg zu einem richtigen Zentrum geworden, viele Kliniken und Ärzte schicken uns inzwischen Patienten mit Verdacht auf Psychose.

Wenn jetzt viele junge Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine kommen – werden da unsere eigenen Probleme automatisch kleiner?

Das kann man nicht sagen, weil die Pandemie die Kinder auch schon sehr gebeutelt hat. An vielen Punkten wurde der Bildungsweg verkompliziert und wir haben eine starke soziale Schichtung in der Schulbildung bekommen.

Was haben Sie in der Pandemie gesehen?

Die Zahl der Kinder und Jugendlichen mit psychischen Problemen ist in der Pandemie deutlich angestiegen. In besonderer Weise ging es um Probleme der Gewalt in der Familie. Und wir haben auch Kinder gesehen, die große Angst vor Infektionen hatten oder die Welt einfach als bedrohlich empfanden. Bei Mädchen gab es mehr Fälle von Magersucht. Es war wohl der Versuch, Kontrolle in ein Leben zu bringen, das unkontrollierbar ist.

Führen Sie lange Wartelisten?

Wir haben stationär 27 Behandlungsplätze und zehn Tagesplätze, aber wir könnten das Haus doppelt belegen. Weil auch niedergelassene Therapeuten teilweise ein halbes Jahr Wartezeit auf einen Termin haben, haben wir eine offene Sprechstunde eingerichtet, in der zumindest ein erster Blick auf die Patienten erfolgen kann.

Und was erwarten Sie nun bei den ukrainischen Kindern?

Es wird emotionale und posttraumatische Störungen geben. Die Kinder spüren, wenn Eltern Angst haben und die Existenz bedroht ist. Jetzt geht es zuerst um ein Überleben an sicherem Ort. Die Seele hängt immer ein bisschen hinterher.

Ist Mobbing in den Schulen noch ein Thema für Sie?

Wir hatten mehrere Projekte mit der Baden-Württemberg-Stiftung zusammen, bei denen wir das Olweus-Programm eingesetzt haben. Das hat in den Schulen tatsächlich eine Reduktion des Mobbings ermöglicht. Jetzt gibt es ein Nachfolgeprojekt "Mobbing & Du", bei dem den Lehrern Online-Tools zur Verfügung gestellt werden. Das ist weniger aufwendig als das Olweus-Programm, und ich habe den Eindruck, dass die Akzeptanz in den Schulen höher ist.

Sie sind 1993 nach Heidelberg gekommen als damals jüngster Professor. Was hat sich seitdem in Ihrem Fach getan?

Die Akzeptanz der Kinder- und Jugendpsychiatrie hat deutlich zugenommen. Niemand geniert sich, weil er zum Psychiater geht oder psychologische Hilfe sucht. Auch bei den Erwachsenen gibt es in der Gesellschaft ein höheres Bewusstsein für psychische Befindlichkeiten und dafür, dass es seelische Krisen geben kann. Die Kommunikation innerhalb der Psycho-Fächer hat sich zudem deutlich verbessert. In Heidelberg haben wir ein eigenes Zentrum für psychosoziale Medizin eingerichtet und haben gemeinsam eine Familienorientierung festgelegt. Demnächst wird es in Bergheim ein großes Ambulanz-Zentrum für Patienten mit unterschiedlichen Problemen geben.

Und Ihre persönlichen Erkenntnisse aus den Berufsjahren?

Psychische Erkrankungen wurden früher eher genetisch definiert. Der seelischen Verletzung, dem Trauma, wurde keine Bedeutung zugemessen. Dabei kann sie tiefgreifende emotionale Störungen hervorrufen. Heute wissen wir, wie wichtig es ist, dass es Eltern und Kindern gut geht.

Was macht ein Kinder- und Jugendpsychiater, wenn er im Ruhestand ist? Sich nur noch mit den Erwachsenen beschäftigen?

Ich habe geplant, meine Erfahrungen in Seminaren und Supervisionen weiterzugeben, hauptsächlich in der Schweiz, denn meine Frau arbeitet im Spital in Basel. Und dann möchte ich mir für mein Hobby, das Malen, mehr Zeit nehmen.