Von Maria Stumpf

Heidelberg. "Pädagogisches Kochen" heißt das Thema - und das klingt schrecklich theoretisch. Ist es aber nicht: Die Sarah-Wiener-Stiftung und die Barmer Krankenkasse fördern Ernährungswissen für Kinder und Erwachsene auf unterhaltsame und praktische Art und Weise. Kostenfrei bieten sie Fortbildungen für Erzieher und Lehrer in Kindereinrichtungen an.

"Wir bilden Genussbotschafter aus", erklärt Stephanie Lehmann von der Stiftung. Die eintägigen Kurse "Ich kann kochen!" wollen alltagstauglich vermitteln, wie viel Spaß es macht, mit und für Kinder eine frische Mahlzeit zuzubereiten. "Unser wichtigstes Ziel sind aufgeklärte, ernährungsbewusste und gesunde Kinder."

Auf dem Speiseplan stehen bei einem Kurs in der Schulküche der F+U am Hauptbahnhof an diesem Tag Gemüse-Nuss-Bratlinge, Salat mit Champignons und Orangen sowie Rosmarin-Kartoffeln mit selbst gemachtem Ketchup. Als Nachtisch lockt Frucht-Vanille-Quark. Bevor sich aber kreative Kochgruppen bilden und in Schürzen gehüllt mit Töpfen und Schüsseln hantieren, müssen die zehn Pädagoginnen (plus ein Mann) aus Kindereinrichtungen der Region dann doch noch ein wenig Theorie pauken. Da geht es um Küchentechnik und Hygiene auf Arbeitsplatten, um Tisch- und Esskultur, Geschmacksbildung und Saisonalität.

"Der Weg ist das Ziel", erklärt Stephanie Lehmann lächelnd. Und: "Kochen ist immer Teamarbeit." Grundsätzlich wolle das Projekt an die Lebensrealität der Kinder anknüpfen. Etwa 120 Minuten setzt sie als Messlatte für eine Koch-Unterrichtseinheit samt Essen in der Schule an. "Bei den Kleinen geht das natürlich nicht. Aber man kann auch nette Fangspiele mit Möhren einbauen." Lehmann hat einige Tipps parat, wie Gemüse schnippeln oder Kartoffeln stampfen als muntere Spiele aufgepeppt werden können. "Die Kinder spüren, schmecken und beobachten beim Kochen die Veränderung der Lebensmittel. Was man selbst kocht, schmeckt letztlich immer am besten." Man dürfe eben nur nie das Wort "gesund" benutzen.

Christiane Döhrn vom Verein "Päd-aktiv" kennt die Angebote der Sarah-Wiener-Stiftung schon länger. "Ich will neue Ideen mitnehmen, deshalb bin ich hier. Beim gemeinsamen Kochen erleben wir die Kinder mal ganz anders, und das macht allen riesig Spaß." Suraia Ahmad arbeitet für den Kinderschutzbund im Emmertsgrund. "Ich lerne hier viel über verschiedene Lebensmittel und praktisches Arbeiten", freut sie sich - und staunt nicht schlecht, als die Kursleiterin den "Tunnel- oder Krallengriff" beim Zwiebelschneiden erklärt.

Die Kurse sind kostenfrei, von der Barmer gibt es bis zu 500 Euro weiteres Startkapital für Lebensmittel. Das Geld werde auch dazu verwendet, dass Pädagogen Koch- und Ernährungskurse anbieten könnten, um so ihr Wissen zeitnah weiter zu geben. "Dafür stellt die Barmer im Jahr 2017 rund eine Million Euro zusätzlich bereit", erklärte Dieter Zander, Regionalgeschäftsführer in Heidelberg. "Wir möchten Kitas und Grundschulen ermuntern, bei der Initiative ,Ich kann kochen!‘ mitzumachen."

Info: Der nächste Kurs findet am 1. Dezember in Heidelberg statt. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.ichkannkochen.de.